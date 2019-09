Padova, 24 set – Domenica scorsa aveva preso d’assalto un banchetto della Lega a Padova, insultando i militanti («fascisti, nazisti, antisemiti, vergogna») e sputando addosso al consigliere regionale leghista Fabrizio Boron. La sua performance è stata però ripresa dagli aggrediti, i quali hanno diffuso sui social il video, poi condiviso anche sulle pagine di Matteo Salvini. Insomma, una brutta figuraccia per l’antifascista padovana Claudia Esposito. Che ora versa lacrime di coccodrillo: «Ho fatto uno sciocchezza».

Il video diffuso sui social dagli aggrediti

Figuraccia antifascista

Queste sono infatti le dichiarazioni rilasciate al Messaggero dal padre della 39enne padovana: «Sì, mia figlia ha fatto una sciocchezza, ma è una brava persona che attraversa un momento particolare. Ho letto che Zaia chiede una pronta denuncia – prosegue il genitore – ma io faccio un appello al governatore: mia figlia ha capito di aver sbagliato e spero che tutto possa finire così».





Leggi anche: Violenza antifascista, antagonisti assaltano gazebo della Lega a Torino

Come spiega sempre il padre, che negli anni Ottanta è stato delegato sindacale della Cgil, «noi non siamo persone così. È stato un episodio isolato, di cui siamo molto dispiaciuti e per cui chiediamo scusa. Lei evidentemente dentro ha molta rabbia. Si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna, ma non è mai riuscita a realizzarsi professionalmente. Ha lavorato in alcuni studi legali, tra Padova e Piove di Sacco, senza mai riuscire a farsi uno stipendio. È dovuta emigrare in Gran Bretagna, ma ora ad Oxford si trova a fare tutt’altro. Lavora nella ristorazione. Anzi, lo dico chiaramente: fa la cameriera. È probabile che ce l’avesse in generale con questo Paese». Insomma, la parabola biografica della 39enne spiega molte cose. Ad ogni modo, è bastato minacciare una denuncia per riportare l’antifascista Claudia a più miti consigli.

Elena Sempione

Commenti

commenti