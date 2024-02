Studenti manganellati dalla polizia: contro i moralismi e l’ipocrisia delle lacrime da social

Roma, 26 feb – In questi giorni di polemiche seguite ai fatti di Pisa e Firenze, dove la polizia in tenuta antisommossa ha caricato alcune manifestazioni di studenti pro-Palestina, il dibattito politico italiano, come sempre, scade nella più becera polarizzazione fatta di grandi slogan vuoti al loro interno e senza alcun tipo contenuto. Una gara al ribasso dove bigottismo e ipocrisia fanno da assoluti padroni, con il solo risultato di non riuscire ad affrontare la questione nella sua reale complessità.

La bassezza del dibattito sulle cariche della polizia

Da una parte abbiamo la solita destra bigotta e moralista de “la polizia ha fatto solo il suo dovere”, come se manganellare in testa giovani studenti (qualunque sia il loro schieramento ideologico) fosse una prerogativa per l’arruolamento nelle forze dell’ordine. Quindi ordine e repressione per chiunque venga considerato (a torto o a ragione) un agente di disturbo per lo status quo: cariche su chi manifesta, bocciatura per chi occupa le scuole et similia. Volenti o nolenti, quando il centrodestra arriva al soglio più alto di Palazzo Chigi la via sembra essere sempre questa per gli studenti. Dall’altra parte, salgono in cattedra i campioni del vittimismoe dell’ipocrisia, oltre che delle lacrime di coccodrillo. La sinistra non aspettava altro per andare contro il governo Meloni, riuscendo a mobilitare una parte considerevole di opinione pubblica senza scrupoli che agisce come una sola macchina ben oliata. Però chi si affida politicamente al pianto di Roberto Vecchioni per “i poveri studenti caricati dalla polizia” o agli appelli vuoti del presidente Mattarella ha davvero capito poco.

Chi ne fa davvero le spese sono sempre gli stessi

L’errore, grave, di una certa area è quello di solidarizzare con chi fa roteare compiaciuto il manganello solamente perché è avverso alla parte colpita, non capendo che (come spesso succede) quando si invoca più repressione a farne realmente le spese sono sempre gli stessi. In un dibattito dove le uniche due posizioni sono tra chi si esalta a vedere dei caschi blu picchiare degli studenti e chi piange violenza quando violenza è la sua unica proposta politica, non ci si può meravigliare della bassezza della politica nostrana. La stessa repressione della polizia invocata da molti è quella che ha relegato in casa due studenti per un volantinaggio e che continua a colpire chi davvero è una spina nel fianco del sistema. E per loro nessuno ha pianto e piangerà.

Andrea Grieco