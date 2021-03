Roma, 20 mar – È sempre strano discutere di libertà individuali quando è un governo a concedere, tramite la legiferazione, dei diritti. E se non si tratta dei cosiddetti diritti inalienabili della persona, si tratta inevitabilmente di diritti d’altra natura. I quali, sebbene il mondo liberal si ostini a definire fondamentali per ogni essere umano, probabilmente sono delle invenzioni momentanee partorite e soprattutto concesse da un governo. La differenza tra i primi e i secondi è per l’appunto questa: i diritti del primo caso non vengono concessi poiché esistono a prescindere, mentre i diritti del secondo caso vengono costruiti artificialmente in un dato momento storico. Solo Giuseppe Conte asseriva di voler concedere la libertà di movimento al popolo italiano. Difatti si trattava di una persona a capo di un governo semisovietico.

La Spagna introduce l’eutanasia

Questo pippone è necessario per valutare la scelta della Spagna di introdurre l’eutanasia attiva. Ossia quella in cui il medico somministra attivamente una sostanza che produce la morte. Il premier Pedro Sànchez si è affrettato a dichiarare che “oggi siamo diventati un paese più umano, più giusto e più libero”. Ecco, è un po’ fuori luogo l’utilizzo di concetti come umanità e libertà. Non ci sembra difatti che la maggioranza dei paesi occidentali dove l’eutanasia non esiste siano l’inferno in terra.

Che cosa è l’inferno?

Attualmente, l’inferno è rappresentato dalle dittature di stampo comunista che ovunque mietono vittime e provocano disastri di varia natura. Per non parlare delle teocrazia dove i vari governi hanno un legame assai stretto col concetto di morte di Stato. Il concetto di libertà è ancor più fuori luogo perché, come detto poco fa, si tratta di un diritto che il governo ha tirato fuori dal cilindro e dal quale non può dipendere una maggior libertà del popolo. L’entusiasmo di Sànchez sembra quello della nostra sinistra italiana quando la nave di una delle tante Ong viene fatta attraccare nei nostri porti per scaricare centinaia di clandestini. Ecco che in quel momento un’intera nazione, l’Italia, si trasforma da covo di bifolchi fascisti in paradiso arcobalenista accogliente e premuroso.

L’eutanasia si ritorcerà contro di noi?

La domanda che dovremmo porci è se quest’idea della morte misericordiosa concessa e somministrata dallo stato non possa ritorcersi contro gli stessi che ne dovrebbero godere, ossia tutti noi. Le leggi non si limitano e regolamentare il rapporto tra i consociati, ma creano consuetudini comportamentali. Allentano o irrigidiscono la sensibilità comune su certi temi. E il governo, con la sua maggioranza parlamentare, può decidere di abbassare sempre di più l’asticella.

Fin dove si potrà abbassare l’asticella

Nei Paesi Bassi si discute di estendere l’eutanasia ai dodicenni, ritenendo prioritario l’allargamento della fruizione del famigerato diritto. La norma che introduce l’eutanasia in Spagna è molto rigida e precisa, ma non esiste un valido motivo per il quale questi nuovi spazi di libertà non debbano essere concessi non solo a chi soffre di una malattia dolorosa e inguaribile, ma anche ai depressi. La loro vita è un bene disponibile esattamente come lo è quella di un malato terminale di cancro, e loro hanno il medesimo diritto di interromperla. E un disabile grave, per quale motivo non può far la medesima cosa? Si dirà che non è capace di intendere e di volere, ma a tal proposito esistono i suoi tutori che curano i suoi interessi. Dunque i genitori di un disabile grave dovrebbero poter avere il diritto di interpretare la sua volontà lottando per il suo bene, ossia la sua prematura dipartita.

Prima l’aborto, poi l’eutanasia. Poi?

Non si tratta di esagerazioni poiché nelle nazioni sopracitate accade tutto questo sia con l’eutanasia e sia con l’aborto. Si tratta di Paesi dove non nascono più down, e dopo i down non stanno nascendo neanche più albini. E la pratica eutanasica colpisce sempre più persone afflitte da patologie sempre meno gravi e dolorose. In questo contesto caotico l’unico soggetto che mantiene il proprio timore dritto è il governo che, attraverso la favola dei diritti che nascono sotto i cavoli, crea uno storytelling persuasivo camuffato da libertà.

Lorenzo Zuppini