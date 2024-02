Il Vello d’oro come unità tra Oriente e Occidente: il viaggio di Franz tra mito e attualità

Roma, 26 feb – Fin dai tempi più antichi i miti della tradizione ci parlano del rapporto tra Oriente e Occidente, di leggendari viaggi e di racconti che camminano sulla sottile linea che divide realtà e fantasia. Di questo parla Alla ricerca del Vello d’oro il nuovo lavoro di Emanuele Franz, saggista, scrittore e studioso delle religioni che, in veste di esploratore, ha ripercorso quella che è stata la più importante spedizione navale dell’antichità: il viaggio di Giasone e degli argonauti alla ricerca del Vello d’oro. Come afferma il sottotitolo, una vera e propria Spedizione in Colchide del III millennio. 3400 chilometri via terra e mare tra vecchi templi, chiese, icone, arte, natura e rimandi storici, letterari e religiosi.

L’attualità del Vello d’oro tra mito e geopolitica

Franz, ricollegando l’attualità del mito alla realtà geopolitica di oggi, ha attraversato in solitaria la zona del Caucaso tra Cecenia e Armenia, attraversando il Mar Nero e passando il confine con Georgia e Azerbaigian, per mettersi alla ricerca del leggendario mantello dell’Ariete Cristomallo. Secondo l’autore, il Vello d’oro sarebbe da intendere soprattutto come Unità agognata fra est e ovest, non a caso a livello geografico la regione storica della Colchide (dove secondo il mito sarebbe ubicato il mantello) è crocevia tra Europa e Asia. Franz afferma come al tempo dei greci fosse considerato un tesoro “declamato in tutto l’universo” come lo descrive lo storico Diodoro, tale da giustificare una spedizione militare in Asia per recuperarlo. Gli antichi, infatti, attribuivano all’oggetto la capacità di guarire ogni malattia. Il suo mito sarebbe stato poi inglobato dall’antica Chiesa ortodossa georgiana e conservato il Vello.

Unità e continuità storico-culturale

Il simbolismo del Vello si ricollega anche all’unità territoriale, oltre che continuità culturale, ovvero un’origine comune precedente ricordata dai poeti come, ad esempio, quella delle tribù indo-europee. Un’unità, secondo Franz, che non deve però cadere nell’errore di un generalizzato ecumenismo, oggi sinonimo di annullamento per ogni differenza, ma che deve tenere conto delle particolarità e identità di popoli, lingue, riti e costumi. Questa “bella ricerca di un argonauta del nostro tempo, come ha commentato Marcello Veneziani, ci racconta come la continuità culturale e storica tra due mondi si incarna nel Vello d’oro come unità da ricercare.

Andrea Grieco