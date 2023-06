Roma, 27 giu – Dieci anni dopo la morte volontaria di Dominique Venner nella cattedrale di Notre-Dame, la sua vedova, Clotilde, parla in un libro-testimonianza – Alla ricerca di un cuore ribelle. Interviste a Clotilde Venner – curato da Antoine Dresse. “Hanno detto che era freddo, ma era un vulcano sotto il ghiaccio.” In tutte le pagine, Clotilde Venner illumina i contorni di questo personaggio riservato, il cui pudore lo ha sempre tenuto lontano dalla soglia della confessione. Ricorda il loro rapporto, suggellato da un’evidente complicità, in cui il dissidente e lo scrittore non scompaiono mai del tutto dietro al marito. Una commovente confessione in cui sembra battere il cuore ribelle del samurai. È una storia di stile, anche nell’intimità di casa. E idee, sempre, alla canna della pistola.

L’intervista originale, in francese, è uscita su Breizh-Info

Intervista a Clotilde Venner

Potresti presentarti ai nostri lettori?

“Sono stata la moglie di Dominique Venner e ho vissuto con lui per 12 anni, gli ultimi 12 anni della sua vita. Prima di incontrarlo avevo studiato filosofia e avevo lavorato per due anni con Guillaume Faye, per il quale organizzavo viaggi in tutta la Francia all’epoca della Colonizzazione dell’Europa e dell’Archeofuturismo. Ho venduto libri e lavorato per la Librairie nationale de Gilles Soulas. È stato a una vendita di libri che ho incontrato Dominique Venner. È stata Anne Brassié a presentarci. Ho iniziato a organizzare conferenze per lui. All’inizio il nostro rapporto era professionale, ma col tempo è diventato più intimo. Era separato dalla moglie da 6 mesi. A quel tempo, dopo la fine della rivista Enquêtes sur l’histoire, stava rilanciando la Nouvelle revue d’Histoire (NRH), e io lavoravo con lui come giornalista. Ho scritto sotto lo pseudonimo di Pauline Lecomte”.

C’era una grande differenza di età tra di voi, vero?

“Sì, assolutamente. Quando l’ho incontrato, avevo 30 anni e lui 66. Ma solo perché i tuoi lettori lo sappiano, è stata sua moglie a lasciarlo, e quando l’ho incontrato era single. A causa del suo background politico e dei miei studi in filosofia, ci siamo trovati subito d’accordo intellettualmente. E questo nonostante la grande differenza di età. Ciò che veramente ci univa era questa complicità intellettuale, che era inestimabile. Era una persona potente, ma anche fragile, come tutti gli scrittori e gli artisti. È crudele se non hai il sostegno di tua moglie o del tuo partner. Spesso mi ringraziava per essere lì a sostenerlo. Ha detto che questo supporto era molto importante per lui. Spesso si presenta come un duro autore prussiano, ma era anche una persona sensibile e torturata. A volte era come un ottovolante. A volte disperato per non poter fare quello che voleva, a volte euforico. Se non c’è qualcuno che sostiene quello spirito, quella sofferenza a volte è dura”.

Quindi, c’è di più in Dominique Venner oltre a questa immagine di un uomo piuttosto duro?

“Sì. È vero che abbiamo avuto spesso questa immagine di un samurai, di un Junker prussiano, mentre era un uomo estremamente sensibile. Non ti uccidi così a meno che tu non sia un grande romantico. Era crudo, scorticato vivo. Ma aveva l’autodisciplina per nasconderlo. A volte gli dicevo che questa autodisciplina, questa rigidità, era eccessiva. In pubblico, spesso sembrava molto freddo. Era invece l’esatto contrario del freddo. Ma era dovuto all’autodisciplina ereditata dal suo ideale aristocratico. Non mostrava le sue emozioni. Il modello di Dominique Venner era Ernst Jünger. Quindi l’aristocrazia europea, inglese, tedesca che non si lamenta mai, non dà mai spiegazioni… Dominique era romano. E a Roma, gravitas, dignitas, significava non baciare tua moglie per strada, non sorridere. Sorridere troppo, essere troppo rilassati, è una forma di cedimento. Apparteneva a quella vecchia Europa. Dovresti vedere The Grand Illusion, con Eric von Stroheim e Pierre Frenet che interpretano aristocratici tedeschi e francesi. Questa era l’educazione che veniva impartita nelle vecchie famiglie europee. E Dominique apparteneva a quel mondo. C’è gente che oggi non lo capisce, perché lui apparteneva ad un’altra epoca, alla vecchia Europa”.

Non è emotivamente complicato scrivere un libro partendo da un’intervista sul tuo defunto marito? Perché è un argomento molto intimo.

“Da 10 anni, quando parlo di lui, a volte devo sforzarmi, perché si ravviva il dolore. Il dolore di aver perso l’uomo che amavo e ammiravo. Allo stesso tempo, è mio dovere parlare di lui. Sono state dette così tante cose contro di lui che ho pensato di dover dire qualcosa. E sono felice di averlo fatto con Antoine Dresse, che ha il canale video Ego Non, ed è un giovane brillante, colto e affascinante. Il nostro lavoro è stato intellettualmente piacevole. Ma vedi, anche adesso che te ne parlo, c’è ancora sofferenza. Mi rende malinconica e triste. Quando vivi con qualcuno, spesso non ti rendi conto di quanto fosse o rappresentasse. Dopo la loro morte, ti rendi ancora più conto di quale gioia fosse vivere con loro. Quando rileggo i suoi libri, mi dico che sono stata molta fortunata a vivere con una grande mente come Dominique Venner”

Dedichi il tuo libro a tuo marito, Dominique Venner, ma anche a Mano Dayak. Chi era e perché questa dedica?

“Prima della mia avventura con Dominique, la vita mi aveva già segnato. Quando avevo 17 anni, ho incontrato Mano Dayak in Niger, che gestiva l’agenzia Temet Voyages che organizzava il rally Parigi-Dakar. Ci siamo innamorati e sono rimasta incinta. Ho avuto un figlio. A quel tempo, Mano Dayak era un uomo famoso che faceva notizia. Un uomo che intratteneva attori e celebrità (Higelin, Brasseur…) a casa sua. Era un amico di Thierry Sabine. Quando mio figlio aveva tre anni, ho iniziato a studiare filosofia alla Sorbona. Poi arrivarono i primi massacri tuareg. Mano Dayak, criticato da alcuni per essere un “tuareg del salotto di Parigi”, ha rinunciato a tutto per guidare la ribellione. Per tre anni visse tra i suoi uomini nella macchia mediterranea. Poi c’era un progetto di accordo di pace. Ha preso un aereo per partecipare a queste trattative, e l’aereo è esploso in volo (era già stato vittima di diversi tentativi di omicidio). Questo è successo il 15 dicembre 1995. Fu sepolto nel deserto del Ténéré. E oggi l’aeroporto di Agadez porta il suo nome. Ho sentito spesso persone spiegare che non capivano le mie origini, perché ho avuto una relazione con un Tuareg e poi con Dominique Venner. Ma per me non c’è contraddizione. I due uomini che amavo erano guerrieri che morirono al servizio del loro popolo. Jean Mabire ha scritto un bellissimo articolo su di lui dopo la sua morte, perché lo aveva conosciuto tramite suo figlio Halvard, che era un amico di Mano. Sì, il padre di mio figlio non conosceva Mano.

Sì, il padre di mio figlio non è europeo, è Tuareg. Ha studiato in Francia, ma è tornato nel suo paese per aprire un’agenzia di viaggi ed è morto per la sua gente. Oggi, in Niger, è un’icona dell’identità tuareg. Ho voluto rendergli omaggio, perché Dominique ha citato la mia storia nell’ultima pagina di Histoire et Traditions des Européens. Ma voleva anche dimostrare che Dominique Venner non era il razzista che pensiamo fosse. Era un differenzialista. Diceva: ‘Combatto perché ogni città possa difendere la propria identità’. Voleva che i tibetani vivessero come tibetani, europei come europei, bretoni come bretoni… secondo le loro tradizioni”.

Quali sono le principali opere di D. Venner che hanno avuto il maggiore impatto su di te?

“Quando ti ho incontrato, stava scrivendo Histoire et Traditions des Européens. L’ho letto in tutte le sue forme, diverse volte. È un libro essenziale. Ma se mi rivolgo ai giovani lettori, consiglierei loro di leggere prima The Western Samurai, il suo testamento. Ne Il Samurai, c’è una dimensione di saggezza e di pratica. Poi devi andare più a fondo. Quindi passare a Storia e tradizioni degli europei, che è più dettagliata. Questo è il lato etico e spirituale.

Sul versante più storico e politico, consiglio Le Siècle de 14, un capolavoro. Abbiamo anche scritto insieme Le Choc de l’Histoire, un libro di interviste, che è accessibile e dà un’idea del suo lavoro. Infine, Le Cœur rebelle, che è più per i giovani, perché è piuttosto maschile. È un magnifico resoconto del suo impegno politico e della sua guerra in Algeria… Carnets rebelles (tre volumi attualmente disponibili presso La Nouvelle Librairie) non è necessariamente il primo libro che dovresti leggere. Se ti piace il suo lavoro, una volta letto tutto, è interessante approfondire e capire la genesi di un’opera. È una miniera di pensieri, riferimenti e letture. In particolare si scoprono molti autori che meritano ancora oggi di essere letti”.

Cosa direbbe a chi afferma che Dominique Venner non era un vero storico e questo si vede in alcuni dei suoi libri?

“Ha vinto il premio dell’Académie française per la sua Histoire de l’Armée rouge. Ha diretto la Nouvelle Revue d’Histoire. Ha intervistato i più grandi storici. Era in rapporti amichevoli con il grande specialista di antichità Lucien Jerphagnon e il lavoro di Dominique è stato apprezzato da molti grandi storici. Tuttavia, posso capire alcune critiche. Dominique Venner non era uno storico che si soffermava su dettagli insignificanti. Per lui la storia non era lettera morta: doveva permettere di pensare al presente. Era contrario all’idea che lo studio della storia fosse neutrale. Voleva che ogni storico assumesse il suo pregiudizio. Ogni punto di vista è politico. Ogni punto di vista è di parte. C’era anche una dimensione filosofica nel suo rapporto con la storia. Non era uno storico accademico che descriveva gli eventi senza alcuna riflessione. Era un pensatore della storia. Era libero rispetto all’università e rispetto a tutte le sterili convenzioni”.

Questa libertà di tono e di spirito si ritrova anche in un’altra persona con cui hai condiviso del tempo, Guillaume Faye. I due personaggi non sono due facce della stessa medaglia, o almeno complementari?

“Sì, erano liberi e rifiutati dall’università. Dominique li ha criticati (gli studenti universitari) per aver sterilizzato tutto, per essersi fatti prendere da dettagli microscopici e per non aver pensato. Guillaume Faye era più concettuale, più filosofico, un brillante creatore. Ha scritto i suoi libri molto velocemente, ma penso che se avesse messo più rigore nella sua scrittura, avrebbero potuto essere anche migliori.

Guillaume Faye era un oratore favoloso. Sapeva come riscaldare una stanza in modo sorprendente. E aveva un talento per inventare concetti. Dominique Venner era diverso. Non avevano lo stesso profilo intellettuale. In termini umani, non erano necessariamente compatibili (ride). Vorrei chiarire che non ho mai avuto alcun tipo di relazione romantica con Guillaume (ride). Ho lavorato per lui, ma è diventato rapidamente ingestibile. Grande, ma indisciplinato.

Dominique Venner e Guillame Faye erano due pianeti diversi. Ma hanno dato un enorme contributo al movimento identitario”

Scrivi che non hai mai incontrato un uomo più determinato di lui. Puoi spiegare perché?

“Non ho mai visto nessuno lavorare così duramente. Ha sacrificato tutto per il suo lavoro. Lo perseguitava. Anche quando era esausto o malato, lavorava fino alle 3 del mattino, rileggeva i suoi testi 10 volte… era un perfezionista come nessuno che abbia mai incontrato. Mi sentivo pigra accanto a lui, pur avendo 36 anni di meno… pensavo tra me e me ‘Ma non è possibile avere tanta energia, tanta passione creativa’. Sono rimasto colpito. È morto a 78 anni, ma a 77 lavorava ancora dieci ore al giorno…”.

Non era irritante per una donna che condivideva la sua vita?

“Non è stato sempre facile. Ma l’avevo accettato ed ero molto indipendente. Sentiva di avere una missione da compiere, quindi lo rispettavo. Quello che ho accettato da Dominique Venner non l’avrei accettato da nessun altro uomo, questo è ovvio. Ammiravo sia l’uomo che il suo lavoro”.

Quale eredità pensi di aver lasciato alla tua famiglia di sangue (i tuoi figli, tu…) da un lato, ai tuoi suoceri dall’altro e, più in generale, alla tua famiglia?

“Quello che mi ha colpito è stato assistere alla genesi di un’opera. È vedere un grande scrittore nel processo di creazione. Le persone che ammiro di più sono gli artisti. Saper dedicare la propria vita a un lavoro mi affascina. Dominique mi ha dato un enorme contributo intellettuale; ha interpretato Pigmalione e mi ha insegnato a scrivere. Mi ha dato un gusto per la sua estetica. Sono stati dodici anni di dialogo ininterrotto, e ho capito il vuoto che mi ha lasciato dopo la sua morte. Dopo mi sono sentito molto sola. È stato un incredibile privilegio vivere con lui. Per quanto riguarda la comunità, Dominique mi ha detto che dopo una conferenza con i giovani di Youth Europe, questi si sono lamentati. Mi disse: “Ma cosa avrebbero detto ai nostri tempi, quando non avevamo niente da leggere? L’unico libro che lessi allora nel carcere di Santé era Che fare? di Lenin. Non avevamo niente. Oggi Guillaume Faye e Dominique Venner sono tesori per le nuove generazioni di lettori. Non sono orfani. Dominique Venner era (lo è tuttora) un barcaiolo straordinario. Dobbiamo nutrirci dei suoi scritti. Sono essenziali se vogliamo sopravvivere nella nostra era del crepuscolo. Dominique sperava in una rinascita, ma può avvenire solo se ci sono persone formate e in grado di trasmettere.

Attraverso i suoi scritti, ha lasciato in eredità una bellissima visione del mondo e strade da esplorare per i giovani pensatori. Ma ci dice anche semplicemente com’è vivere da europei. I suoi libri dicono tutto. Come Plutarco, ha fornito una sorta di modello di vita, magnifici ritratti, modelli di comportamento e morale secondo cui vivere. Dominique Venner dà senso alla storia e alle sue figure”.

Dici anche che Dominique Venner non dovrebbe diventare un’icona da museo, a volte quasi religiosa. Perché cos’è questo?

“Non voglio che la gente abbia un’immagine fissa di mio marito, una specie di statua di marmo. Devi leggere i suoi libri con spirito critico, anche se non li condividi. Non è un tributo cercare di trasformarlo in una statua. Il miglior tributo che possiamo fargli è leggere i suoi libri, cercare di vivere meglio e combattere meglio contro ciò che ci nega.

Quando leggo storie su mio marito, a volte penso che non corrispondano all’uomo che conoscevo. Non è sorprendente, perché era un uomo molto riservato. Ecco perché era importante rivelare un po’ della sua privacy in questo libro”.

Alla ricerca di un cuore ribelle. Interviste a Clotilde Venner

Intervista di YV, traduzione in italiano è di Robert Steuckers