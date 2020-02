Roma 5 feb – La cosiddetta «quarta rivoluzione industriale» fa paura: con l’introduzione dei robot, di un’automazione sempre più invasiva e, addirittura, dell’intelligenza artificiale, milioni di persone rischiano di perdere il posto e di risultare inadatti al nuovo mercato del lavoro. È una paura diffusa che, stando al terzo Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, tormenta ben 7 milioni di italiani. Come si legge nel documento, infatti, ben «l’85% dei lavoratori è spaventato dagli effetti che si attendono dalla rivoluzione tecnologica e digitale che sta arrivando».

Una società di disuguali

Ma non è solo la perdita del lavoro a preoccupare. Il 70% degli occupati teme anche la riduzione del reddito e delle tutele sociali. E non si tratta affatto di timori infondati. Già adesso – come rileva sempre il rapporto – «chi lavora nei settori tecnologici guadagna il doppio degli altri». In questo senso, il report parla di salari tecno-polarizzati: «Fatto 100 lo stipendio medio italiano, nei settori tecnologici il valore sale a 184,1, mentre negli altri comparti scende a 93,5. Sono i numeri di una disuguaglianza salariale in atto nelle aziende italiane che convive con le paure dei lavoratori e certifica l’esistenza di un gap tra chi oggi lavora con le nuove tecnologie e chi no».

E se fossero proprio i robot a salvarci?

Ma non c’è solo chi ha paura di robot e intelligenza artificiale. Alcuni, in effetti, nutrono fiducia nel fatto che saranno proprio il welfare aziendale e l’innovazione tecnologica a mitigare le disuguaglianze oggi riscontrate: «Per due lavoratori su tre – si legge – che già ne beneficiano (il 66%), il welfare aziendale sta migliorando la loro qualità della vita. Le percentuali sono elevate tra dirigenti e quadri (89%), lavoratori intermedi (60%), operai (79%)». Pertanto, «guardando al futuro, il 54% dei lavoratori è convinto che gli strumenti di welfare aziendale potranno migliorare il benessere in azienda. E in vista dell’arrivo di robot e intelligenza artificiale, il welfare aziendale viene annoverato tra le cose positive che si possono ottenere in un futuro immaginato con meno lavoro, meno reddito e minori tutele».

Vittoria Fiore