Roma, 25 set – C’è una moda che non passa mai. E’ quella dell’evasione fiscale. Comoda, buona per tutte le stagioni. E perfettamente incasellabile nell’assunto che ci vorrebbe pressoché tutti infedeli al fisco. Colpa fra le altre cose dell’uso indiscriminato del contante, dicono. Anche se qualsiasi analisi seria condotta in merito ne dimostra l’inconsistenza. Ma tant’è, il problema diventa così una piaga. Endemica addirittura, Giuseppe Conte dixit.

Combattere l’evasione non fa abbassare le tasse

Ecco allora la svolta del governo. Annunciata dallo stesso premier a margine dell’assemblea Onu: un patto fiscale fra amministrazione e cittadini, per “accettare quella che potrà sembrare una misura nuova, innovativa, con una sorpresa, perché poi pagheremo tutti meno”. Il solito mantra, ca va sans dire: pagare meno per pagare tutti. Posizione talmente trita e frusta da essere già stata più volte sbugiardata dalla storia: mai – ripetiamo: mai – i proventi dalla lotta all’evasione sono finiti a ridurre sensibilmente il carico fiscale.





Basterebbe questo per sconfessare la linea delle buone intenzioni. Eppure la manfrina continua. Dimostrando non poca malafede in materia. Anzitutto perché, in assenza di qualsiasi controllo sulla leva monetaria, combattere l’evasione fiscale significa drenare ulteriori risorse da un circuito economico nazionale già provato da decenni di avanzo primario. Risultando così in un infiacchimento della congiuntura, con risultati a cascata sui saldi di bilancio. Meno crescita significa infatti meno proventi per il fisco: se a ciò aggiungiamo il fatto di dover rispettare gli assurdi vincoli comunitari, risulterà intuitivo comprendere come mai la pressione fiscale a livelli di cleptomania tale è destinata a rimanere.

Il vero carico, solcato da venature dal sapore autorazzista, Conte lo lancia però nello spiegare che questo patto sarà stretto solo con i cittadini onesti. Esisterebbero insomma, secondo il presidente del Consiglio, intere schiere di italiani ontologicamente avverse al fisco e contro cui avviare la crociata per la restituzione del maltolto. Il che, se vogliamo, non è forse del tutto falso. Ma allo stesso tempo pressoché inutile ai fini strategici della grande battaglia che si annuncia.

Guerra ai contanti e impunità per i grandi evasori

Se uno più uno fa due, confrontando anche i pruriti Ue in materia è più che lecito pensare che sarà il contante il primo e principale bersaglio della lotta ai felloni delle tasse. Croce e delizia di ogni campagna contro l’evasione, sono già circolate alcune allucinanti proposte. E dagli all’idraulico che non fattura e incassa sottobanco, e dagli al barista che non batte lo scontrino. Scordando però – e qui siamo palesemente al dolo, non all’ingenua dimenticanza – che le più grandi frodi accertate negli ultimi anni non hanno visto circolare una banconota che fosse una. Vogliamo parlare ad esempio di Apple? Di Google? Di Amazon? O di Kering, per non sparare solo sui colossi dell’high-tech? Sommando quanto evaso da queste realtà, superiamo agevolmente i due miliardi di euro. Domanda: quante carie otturate in nero servono per raggranellare questa iperbolica cifra che, per offrire un metro di paragone, permetterebbe l’assunzione di almeno 20 mila medici?

I paradisi fiscali europei

Potrà sembrare strano non parlare di Svizzera o di spiagge dei tropici, ma i paradisi fiscali nei quali le succitate vicende si sono svolte si trovano molto più vicini a noi di quanto non si creda. Ebbene sì, parliamo di Paesi perfettamente inseriti all’interno dell’Unione Europea, la stessa che da un lato impone drastiche manovre finanziare mentre dall’altro consente che alcuni dei suoi membri possano campare sulle spalle altrui. Alla faccia della presunta solidarietà continentale, dall’Irlanda al Lussemburgo passando per l’Olanda – che vanta la bellezza di 50 miliardi letteralmente sottratti ai “colleghi” – l’Ue è un coacervo di nazioni che, dal punto di vista del fisco e non solo, tentano quotidianamente e disperatamente di fregarsi a vicenda. Non sorprenderanno allora le difficoltà di studiare meccanismi comuni(tari) di contrasto ad un’evasione (giova ricordarlo: senza il passaggio di alcun vituperato pezzo di carta in filigrana) che a questo punto è diventata a tutti gli effetti una pratica legalizzata. Con la benedizione di Bruxelles.

Filippo Burla

