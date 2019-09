Roma, 2 set – L’ipotesi di una patrimoniale, abbinata al tema fricchettone dell’ambientalismo chic, torna prepotentemente di moda a causa del sindacalista Landini, un signore che storicamente è abituato a concentrarsi sull’opposizione purchessia e contro chiunque stia governando. Sembra una sorta di Saviano per il quale, come nessun governo lotta efficacemente contro le mafie, allo stesso modo non vengono fatte politiche per i lavoratori e gli investimenti e i salari e compagnia cantando. E buon per lui, vien da dire, altrimenti il Landini perderebbe il posto di lavoro.

Landini: antifascismo e patrimoniale

Dunque è ricomparso auspicando la nascita del governo giallorosso. Si è augurato una discontinuità (fate caso come di questo sostantivo se ne abusi: sembra che si debba dimenticare il periodo più buio della storia d’Italia) dal passato all’insegna dell’antirazzismo e dell’antifascismo, come se le sigle dei vecchi catenacci partigiani e antifascisti d’accatto non rompessero già le palle da anni e anni, con la Costituzione che viene issata e sbandierata come un vessillo della guerra contro la nostra deprecabile grettezza. E questo nuovo governo, oltreché antifascista, deve esserlo anche “chiaramente”, dunque in modo indelebile, incontestabile, come se esistesse una norma che vietasse il pensiero, quel pensiero, ossia la non omologazione alla correttezza antifascista.





Oggi è però di moda essere antirazzista con gli immigrati, ma esserlo scandalosamente e pubblicamente nei confronti dei benestanti e dei ricchi. E questa quanto meno opinabile presa di posizione si presenta imbellettata come una vecchia bagascia che, pur non avendo ormai più niente da dire, lo dice comunque con fare suadente e col piglio di chi la sa tremendamente lunga. Landini dà anche per scontate molte cose: “Nessuno si scandalizzerà poi se verrà chiesto un contributo di solidarietà a quel 10% di contribuenti su cui si concentra la ricchezza per finanziare un piano di investimenti per la sostenibilità ambientale e la manutenzione del territorio”. Bomba finale: “Il fisco più rappresentare la base di un nuovo patto di cittadinanza”.

Riparte il solito raccontino mistificatorio di una parte brutta e cattiva del mondo che arraffa quattrini, magari con chissà quali stratagemmi, abbandonando la stragrande parte dei consociati alla povertà più nera. Viene dunque creato un filo invisibile che unisce i due mondi e ne trasforma uno nella causa e l’altro nell’effetto: i poveri esistono perché ci sono i ricchi; i ricchi esistono perché molti vengono costretti alla povertà. La realtà è che non esiste un fatto che provi questa balorda teoria, ma anzi

ne esistono molti in grado di provare il contrario e anche molto altro. La sciocchezza che si cela dietro la proposta di patrimoniale di Landini (come se già non ci fosse una patrimoniale in Italia, dall’Imu in giù) è drammatica perché non si occupa dei poveri che vorrebbero e dovrebbero emergere dalla loro povertà, ma si limita a bastonare in tutti i modi possibili i ricchi che devono essere annichiliti e persuasi che il loro benessere rappresenta di per sé un male. Il tentativo consiste nel perseguire l’uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, e per raggiungere questo scopo non possono che essere adoperati metodi violenti e coercitivi e non si può che far perno sul senso d’invidia che, pur caratterizzando tutti e pur esistendo da sempre, di certo non va sobillato. Questo perché è giusto che lo Stato garantisca uguali possibilità e mezzi iniziali di partenza per tutti, ma di certo non può pianificare il punto di arrivo di ognuno di noi rischiando, come vorrebbe questo egualitarismo, di livellare tutti verso il basso.

L’esproprio proletario che non colpisce i ricchi

La patrimoniale è così ritenuta dai Landini d’Italia un totem, il quale parte dall’assunto che il ricco meriti d’esser punito per il benessere in cui sguazza, obbligandolo a una solidarietà coatta, fingendo di non sapere che “il diritto di un uomo al possesso dei risultati delle proprie azioni è la condizione della vita stessa”, per citare Salin. E se il prelievo fiscale è di per sé “arbitrario”, con la patrimoniale esso diviene requisitorio. Se il rispetto della proprietà di ciò che si guadagna e si costruisce viene meno, tutto diviene possibile senza limite alcuno, col paradosso che diverrebbe più conveniente esser poveri che ricchi.

Oltretutto chi è molto ricco ha più possibilità di spostare i propri guadagni e le fonti da cui li trae all’estero, sfuggendo alla patrimoniale del Robin Hood de’ noantri. Al contrario, il ceto medio-basso, impossibilitato alla fuga, si troverebbe l’ennesimo fardello fiscale sulle proprie spalle. Tutto questo Landini lo vorrebbe per tutelare Terra mammà, coi gretini che la popolano. Ecco, compriamoci una Ferrari e fuggiamo lontano da questo invasato.

Lorenzo Zuppini

