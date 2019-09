Roma, 20 set – “L’immigrazione può dare un contributo alla capacità produttiva del paese. Gli studi non rilevano effetti negativi dell’immigrazione sui lavoratori del paese ospitante né in termini di tassi di occupazione né di livelli retributivi, può anzi avere un impatto positivo sui tassi di partecipazione e sul numero di ore lavorate dalle donne italiane”. Ad affermarlo è Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, durante la “Lezione Giorgio Fuà 2019” ad Ancona. Di fesserie sull’immigrazione, pur di farla passare come un fenomeno positivo per l’Italia, ne abbiamo sentite tante. Quanto detto da Visco è però un’assurdità forse inimmaginabile.

I capri espiatori

Ma è in generale l’intero discorso sulla questione migratoria del governatore di Bankitalia ad essere fuori da ogni logica. A suo avviso, per far crescere economicamente l’Italia serve “un piano efficace” che “richiede di abbandonare definitivamente la facile e illusoria ricerca di capri espiatori – l’Europa, la finanza, i mercati, gli immigrati – per fondarlo invece su un’analisi approfondita dei mali della nostra economia, che metta in primo piano le sfide poste dal cambiamento tecnologico e da quello demografico”. Secondo Visco dunque non esistono responsabilità da parte di finanza, mercati ed Europa riguardo alla crisi economica attuale.

Il problema demografico





Gli immigrati poi vanno accolti punto e basta, perché il problema demografico esistente si può risolvere soltanto in questo modo. Il governatore di Bankitalia offre dunque un assist ai tifosi delle porte aperte e al contempo, chiaramente, se la prende con chi vorrebbe chiudere i porti. “Anche assumendo che i tassi di partecipazione dei singoli gruppi demografici aumentino ai ritmi mediamente positivi osservati nell’ultimo decennio – dice Visco – la riduzione della popolazione attiva prevista dall’Eurostat si tradurrebbe meccanicamente, in assenza di un aumento della produttività del lavoro, in una diminuzione cumulata del Pil compresa tra il 7 e l’8 per cento nei prossimi trent’anni”.

Alessandro Della Guglia

Commenti

commenti