Roma, 3 mar – Mentre la Grecia moltiplica gli sforzi per contenere decine di migliaia di immigrati – sguinzagliati da Erdogan – che premono alle porte dell’Europa per entrare dalla Turchia, taluni elementi dell'”avanguardia umana della globalizzazione” si industriano a calcare un po’ la mano sulla narrazione del “rifiugiato disperato”.

E questo significa anche utilizzare dei bimbi di pochi anni strattonandoli, percuotendoli e (sic) tenendo loro la faccia sopra il fumo di piccoli roghi per farli piangere, come si vede chiaramente nel video girato presso la frontiera greca che vi proponiamo qui. A decorazione della scena, la – si presume – madre di uno dei piccoli si mette davanti alla telecamera urlando e muovendosi scompostamente, senza alcun nesso logico con quello che sta accadendo, evidentemente solo per fare scena: voilà, la disinformazione è servita.

I compiacenti media occidentali filmano avidamente, documentano e poi riportano la “realtà” che andrà ad alimentare la narrazione immigrazionista che strumentalizza i più piccoli e più deboli: ubi maior (in questo caso un bambino sofferente, poco importa se le sofferenze gli sono state provocate strumentalmente) minor cessat e tutti si vedono costretti ad alzare le mani di fronte all’emergenza.

Nel frattempo continua il braccio di ferro tra Grecia e Turchia dopo il “liberi tutti” delle autorità di Ankara per decine di migliaia di immigrati che stanno letteralmente prendendo d’assalto le frontiere greche nel tentativo di oltrepassare il confine terrestre tra la Turchia e la Grecia e riversarsi in Europa. Un’emergenza migratoria dalle proporzioni catastrofiche se si pensa che Erdoğan sta per aprire la strada ai quasi 4 milioni di rifugiati ospitati da Ankara nel caso l’Europa non voglia appoggiare le politiche di espansione turche in Siria.

"Refugees" in Greece Alors que la Grèce contient des dizaines de milliers de "réfugiés" aux portes de l'Europe, voilà comment ceux-ci se comportent : ils maintiennent leurs enfants au-dessus de la fumée pour les faire pleurer, avant de les placer devant les caméras complaisantes des medias occidentaux. Gepostet von Ouest Casual am Montag, 2. März 2020

Cristina Gauri