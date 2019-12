Vienna, 5 dic – Si stanno prendendo la televisione, il cinema, la moda, il mondo della pubblicità, stanno sferrando l’attacco alle scuole e all’istruzione: e non si fermano nemmeno davanti alle chiese. L’attacco dell’ideologia Lgbt procede capillarmente e il concerto al Duomo di Vienna che ha visto come protagonista la drag queen Conchita Wurst in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids ne è la prova. Il tutto suggellato dalla benedizione del cardinale Christoph Schönborn, che già nella precedente edizione, quella del 30 novembre 2018, se ne stava in prima fila ad applaudire uno show che Tempi descrive come un profluvio di “diavoli, ballerini a petto nudo con le corna e le tute in latex, fibbie con teschi, drag queen, piume, calze a rete, candele, musica elettronica e fumogeni rossi. E tutto intorno, crocifissi, paramenti sacerdotali e leggii”. Praticamente la riedizione del Rocky Horror in uno dei luoghi di culto simboli della capitale austriaca.

Il bis di Conchita

Quest’anno si è fatto il bis, stavolta con il vincitore dell’Eurovision Conchita Wurst, positiva all’Hiv da anni, a gorgheggiare avvolto in una pelliccia e circondato da coriste vestite di nero. Lo show si è aperto con le parole dell’attivista gay Gery Keszler: «Tutti possono essere un angelo», ha spiegato lodando il cardinale per «la fiducia» e la sua disponibilità a «costruire ponti», passando poi a tenere una sua personalissima lectio e interpretazione delle Scritture sugli angeli, «che aprono la porta a coloro che sono lontani dalla chiesa, perché gli angeli non hanno paura del contatto, non guardano allo stile di vita o alla religione, sono un simbolo di solidarietà, se non IL simbolo di solidarietà». I proventi della serata verranno devoluti alla Confraternita del Beato Gerardo dell’Ordine di Malta che in Sudafrica si occupa di malati di Aids «indipendentemente dalla religione, dal colore della pelle o dall’orientamento sessuale, proprio come gli angeli».

Cristina Gauri