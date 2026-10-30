Sellner espulso dalla Francia: le élite blindano il sistema dalla vera opposizione

Roma, 30 ott – Martin Sellner, tra i principali teorici della remigrazione in Europa, è stato fermato ieri all’aeroporto francese di Beauvais-Tillé, dove gli è stata notificata un’interdizione amministrativa del territorio. L’attivista austriaco, atteso a Parigi per presentare il proprio libro Remigration, ha pubblicato su X la fotografia del provvedimento, annunciando il rimpatrio per oggi. Il fermo si inserisce in una serie di misure con cui le autorità francesi hanno impedito lo svolgimento di iniziative politiche dedicate alla remigrazione. Una vicenda che, oltre il singolo protagonista, rivela una dinamica più profonda: la tendenza delle classi dirigenti a difendere gli equilibri esistenti attraverso la limitazione preventiva di quelle forze che ne contestano radicalmente gli indirizzi politici.

La Francia vieta il dibattito sulla remigrazione

Il 29 ottobre, su richiesta del ministro dell’Interno Laurent Nuñez, le prefetture di Parigi e degli Hauts-de-Seine hanno vietato il convegno Remigration: ouvrons le débat!, previsto per il 31 ottobre a Le Plessis-Robinson, e una manifestazione organizzata dal collettivo Objectif Remigration per il giorno successivo. Al convegno, promosso dalla fondazione Polémia di Jean-Yves Le Gallou, avrebbero dovuto partecipare, tra gli altri, Renaud Camus, rappresentanti dell’Alternative für Deutschland e lo stesso Sellner.

Le autorità hanno giustificato le interdizioni richiamando il rischio di disordini, anche alla luce dell’attentato razzista del 23 ottobre a Trappes e delle contromanifestazioni annunciate da organizzazioni antifasciste. Nelle motivazioni è entrata però anche una valutazione sui contenuti ideologici delle iniziative, considerate incompatibili con la dignità umana. È qui che la prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica incontra una questione propriamente politica: il giudizio sulle idee espresse dagli organizzatori contribuisce a determinare la possibilità stessa di riunirsi e discuterle.

Per Sellner si aggiunge il problema della libera circolazione europea. L’articolo L321-1 del codice francese sull’immigrazione consente l’interdizione amministrativa in presenza di una grave minaccia per l’ordine pubblico, ma l’applicazione di simili restrizioni a un cittadino comunitario resta subordinata ai principi di necessità e proporzionalità. Non è irrilevante che, nel marzo scorso, il tribunale amministrativo di Karlsruhe abbia dichiarato illegittimo un precedente divieto di soggiorno imposto all’austriaco in Germania, ritenendo insufficienti gli elementi concreti addotti per dimostrarne la pericolosità.

Pareto e la circolazione delle élite

La vicenda richiama un problema affrontato da Vilfredo Pareto nel Trattato di sociologia generale del 1916. Secondo il sociologo italiano, ogni società è governata da una minoranza organizzata, la cui permanenza al potere dipende anche dalla capacità di rinnovarsi e assimilare nuove energie. La circolazione delle élite descrive precisamente questo processo: quando una classe dirigente perde la capacità di assorbire le forze emergenti, il suo progressivo irrigidimento può trasformarsi in una causa di decadenza. Applicata al contesto europeo, questa chiave di lettura permette di interpretare il caso Sellner oltre la controversia sull’immigrazione. Le politiche migratorie suicide, le trasformazioni demografiche e le tensioni sociali crescenti rappresentano questioni sulle quali le classi dirigenti hanno esercitato responsabilità dirette per decenni. La comparsa di movimenti che portano avanti una contro-proposta radicale come la Remigrazione costituisce quindi un attacco frontale a quelle scelte, ma soprattutto alla legittimità politica di chi le ha sostenute.

Il ricorso a misure amministrative preventive, quando investe non soltanto i comportamenti ma la possibilità di esprimere determinate posizioni, può essere letto come il segnale di un sistema che fatica a confrontarsi con le alternative maturate al proprio interno. La conservazione degli equilibri prevale allora sulla capacità di integrare il conflitto, mentre la difesa delle istituzioni tende a sovrapporsi alla difesa degli orientamenti politici dominanti.

Il fermo e l’espulsione di Sellner mostrano chiaramente come la gestione apparentemente “neutrale” della sicurezza e della repressione del dissenso possa diventare parte integrante di un modo conservativo di concepire la politica. Ma la circolazione delle idee e delle forze emergenti, nonostante gli ostacoli crescenti, è destinata a portare ad un rinnovamento.

Sergio Filacchioni