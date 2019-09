Roma, 17 set – Uno dei paradossi dell’Africa è che, nonostante abbia grosse potenzialità in campo agricolo, è costretta a importare quantità enormi di derrate alimentari e questo perché la produttività dei suoi terreni è molto bassa. Molti governi stanno cercando di risolvere questo problema e adesso possono contare sul supporto del Giappone.

Raddoppiare la produzione di riso

Proprio in questi giorni il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha dichiarato che la Sasakawa Association collaborerà con il Japan International Coproration Agency per aiutare l’Africa a raddoppiare la produzione di riso per il 2030 e portarla a 50 milioni di tonnellate. La scelta del riso non e’ casuale visto che si tratta dell’alimento base di tantissimi africani e quindi ogni tentativo di aumentarne la produzione e’ essenziale se si vuole controbuire alla lotta contro la fame nel continente.

Yohei Sasakawa, presidente della Nippon Foundation, ha sottolineato come la sua organizzazione da sempre creda nel potenziale agricolo africano. Il suo obiettivo è aiutare gli agricoltori ad aumentare la produttività dei loro terreni agricoli così che possano coltivare non solo quello che serve loro per mangiare ma anche anche ciò che serve per vendere e generare reddito e le tecnologie giapponesi in campo alimentare possono aiutare in tal senso.

Contrasto all’emigrazione

Questo piano di aiuti è stato apprezzato dalla African Development Bank, la banca africana che finanzia progetti di sviluppo nel continente, e il suo presidente, Akinwumi Adesina, ha dichiarato che l’istituto banca ha già lanciato un’iniziativa volta a fornire finanziamenti ai contadini che adotteranno le nuove tecnologie. Per capire quanto saranno efficaci queste iniziative bisognerà aspettare qualche anno, per possiamo dire che il piano portato avanti dal Giappone va nella direzione giusta perché permette di aiutare gli africani nel loro Paese senza che questi debbano emigrare in Europa. Una strada da seguire per fermare per sempre l’immigrazione dal continente.

Giuseppe De Santis

