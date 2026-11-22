Roma, 22 nov – Per quasi quattro secoli l’espansione verso Oriente ha rappresentato uno dei principali strumenti attraverso i quali la Russia ha costruito la propria potenza. Dalla conquista dei khanati del Volga alla colonizzazione della Siberia, fino all’acquisizione dei territori cinesi affacciati sul Pacifico, Mosca ha progressivamente incorporato nell’organizzazione del proprio Stato una parte considerevole del continente asiatico. Un processo che, come abbiamo ricostruito su queste pagine analizzando il colonialismo russo e le sue analogie con la conquista americana del West, ha trasformato il risultato di una lunga espansione imperiale in una componente apparentemente naturale della geografia nazionale.

Oggi, tuttavia, quella stessa geografia espone la Russia a un rapporto di forza profondamente diverso. A Oriente non si trova più l’Impero Qing, indebolito dalle guerre dell’oppio e costretto ad accettare le condizioni delle potenze straniere, ma una Cina che dispone di capacità industriali, commerciali e finanziarie enormemente superiori a quelle russe. Mosca rimane una potenza nucleare, controlla risorse energetiche immense e conserva una presenza strategica su due continenti. Ma la crescente integrazione economica con Pechino sta modificando gli equilibri di una relazione che entrambe le capitali continuano a presentare come un’alleanza tra grandi potenze sovrane.

È la contraddizione meno discussa nel dibattito contemporaneo sul “multipolarismo”: il superamento dell’egemonia americana non implica necessariamente la nascita di un sistema di potenze equivalenti. Può produrre nuove gerarchie e nuove forme di dipendenza, anche tra Paesi accomunati dall’opposizione a Washington.

Dalla conquista russa della Manciuria alla rottura sino-sovietica

La storia dei rapporti russo-cinesi offre numerosi per interpretare questa competizione nell’ottica del tempo lungo. Nel 1689 il trattato di Nerčinsk aveva definito una prima delimitazione dei territori controllati dalle due potenze. Ma l’indebolimento dell’Impero Qing durante il XIX secolo consentì alla Russia di estendere nuovamente la propria influenza oltre i confini precedentemente stabiliti. Con il trattato di Aigun del 1858, la Cina cedette circa 388mila chilometri quadrati di territorio lungo la riva settentrionale dell’Amur. Due anni dopo, il trattato di Pechino aggiunse ulteriori 259mila chilometri quadrati nell’area dell’Ussuri, completando un’acquisizione territoriale di circa 650mila chilometri quadrati. Fu in questa fase che la Russia consolidò il proprio controllo sul Litorale e fondò Vladivostok. Nella memoria storica cinese, questi accordi appartengono alla stagione dei cosiddetti trattati ineguali, attraverso i quali Gran Bretagna, Francia, Russia e altre potenze imposero a Pechino concessioni commerciali e territoriali. La loro eredità è parte integrante del «Secolo dell’Umiliazione», riferimento fondamentale nella narrazione contemporanea della riscossa nazionale e imperiale cinese.

La subordinazione di Pechino agli interessi delle maggiori potenze continuò a manifestarsi anche nel Novecento. Nel febbraio 1945, durante la conferenza di Yalta, Roosevelt, Churchill e Stalin concordarono le condizioni per l’ingresso sovietico nella guerra contro il Giappone. Tra queste figuravano il ripristino delle prerogative sovietiche nella base navale di Port Arthur, una posizione privilegiata nel porto di Dalian e la gestione congiunta delle principali ferrovie della Manciuria. Il governo cinese non partecipò alla definizione dell’accordo. La rivoluzione comunista del 1949 e l’alleanza con l’Unione Sovietica modificarono successivamente questi rapporti, senza cancellare la rivalità. La rottura sino-sovietica degli anni Sessanta culminò negli scontri armati del 1969 lungo il fiume Ussuri, dimostrando come la comune appartenenza al campo comunista non bastasse a superare le divergenze. Pochi anni dopo, il riavvicinamento tra Mao e Nixon avrebbe sfruttato proprio la frattura tra Mosca e Pechino per modificare gli equilibri della Guerra fredda.

La relazione contemporanea nasce però anche dal superamento, almeno sul piano formale, di quel conflitto. Gli accordi di confine conclusi nel 2004 e completati negli anni successivi hanno consentito ai due Paesi di normalizzare una frontiera storicamente contesa. Ma soprattutto la progressiva contrapposizione agli Stati Uniti ha fornito loro una ragione comune per intensificare la cooperazione economica e militare.

La nuova asimmetria economica tra Russia e Cina

L’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 ha accelerato una trasformazione già in corso. Le sanzioni occidentali, la riduzione dei rapporti commerciali con l’Europa e l’uscita di numerose imprese straniere dal mercato russo hanno accresciuto l’importanza della Cina come fornitore di beni industriali, tecnologia e componentistica. Secondo il China-Russia Dashboard, realizzato da MERICS in collaborazione con altri istituti di ricerca europei, nel 2024 il commercio bilaterale aveva raggiunto circa 245 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al 2020. Dopo una contrazione del 6,9% nel 2025, i primi nove mesi del 2026 hanno registrato una ripresa del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato più significativo, tuttavia, riguarda la composizione degli scambi. Dall’inizio della guerra, combustibili e prodotti energetici hanno rappresentato in media circa il 70% del valore delle importazioni cinesi dalla Russia. In direzione opposta viaggiano principalmente macchinari, automobili, apparecchiature elettroniche e prodotti industriali.

Il valore degli scambi può risultare relativamente equilibrato, ma non lo è la loro struttura. La Russia vende soprattutto risorse naturali, mentre la Cina esporta manufatti e tecnologie. Un rapporto che riflette la diversa capacità produttiva delle due economie e che rende Mosca più vulnerabile alle oscillazioni dei prezzi energetici e alle scelte dei compratori cinesi. La sostituzione delle imprese occidentali con quelle cinesi è particolarmente evidente nel settore automobilistico. Nel 2024 le esportazioni cinesi verso la Russia superarono il milione di autovetture, mentre le autorità russe hanno successivamente introdotto misure protezionistiche per contenere la pressione sulle imprese nazionali.

Anche nel settore finanziario gli equilibri sono cambiati. Prima dell’invasione dell’Ucraina, lo yuan rappresentava meno del 2% dei pagamenti commerciali internazionali russi. Nel gennaio 2024 quella quota aveva raggiunto quasi il 40%, per poi ridimensionarsi, secondo le stime disponibili, attorno al 30%. Il rublo ha contemporaneamente recuperato parte del proprio peso, ma il rafforzamento della valuta cinese rimane uno degli effetti più evidenti del progressivo distacco russo dai circuiti finanziari occidentali. La sostituzione di una dipendenza commerciale con un’altra non equivale necessariamente alla perdita dell’indipendenza politica. Limita però le alternative disponibili e modifica il potere negoziale tra i partner.

Petrolio, tecnologia e il prezzo dell’amicizia

Il settore energetico permette di osservare concretamente questa asimmetria. La Cina è diventata uno dei principali acquirenti del petrolio russo, beneficiando degli sconti che Mosca ha dovuto applicare dopo l’introduzione delle sanzioni occidentali. Secondo MERICS, la componente dello sconto riconducibile al maggiore potere contrattuale degli acquirenti cinesi ha raggiunto circa il 18% in alcuni periodi successivi al 2022. Il problema si ripropone in modo speculare nel mercato del gas. Il gasdotto Power of Siberia 1 ha raggiunto nel 2025 una capacità di esportazione effettiva di 38,8 miliardi di metri cubi. Ma per aumentare ulteriormente le forniture Mosca punta da anni al progetto Power of Siberia 2, destinato a collegare i giacimenti della Siberia occidentale al mercato cinese attraverso la Mongolia.

Il nuovo gasdotto avrebbe una capacità progettata di 50 miliardi di metri cubi all’anno. La sua realizzazione, tuttavia, continua a scontrarsi con difficoltà negoziali, soprattutto sulle condizioni economiche delle forniture. La Cina può scegliere tra differenti fonti di approvvigionamento, mentre la Russia cerca nuovi sbocchi per una parte del gas precedentemente destinato all’Europa. Ma l’asimmetria si manifesta anche e soprattutto nel campo tecnologico. Nel 2025, sempre secondo MERICS, le esportazioni cinesi verso la Russia di beni a duplice uso inseriti nelle liste occidentali ad alta priorità hanno nuovamente superato i quattro miliardi di dollari. Si tratta di prodotti che possono avere applicazioni civili e militari e che contribuiscono a sostenere le capacità produttive russe nonostante le restrizioni commerciali.

Pechino, tuttavia, non garantisce automaticamente un trattamento privilegiato al partner. I controlli introdotti dalla Cina nel 2025 sull’esportazione di alcuni prodotti legati alle terre rare hanno interessato anche il mercato russo, dimostrando che gli interessi industriali e le politiche commerciali cinesi possono prevalere sulla retorica dell’amicizia strategica. Sarebbe però riduttivo considerare Mosca un semplice fornitore “subordinato”. La Russia possiede uno dei maggiori arsenali nucleari del mondo, conserva competenze militari e industriali rilevanti e rappresenta per la Cina un’importante fonte di risorse energetiche raggiungibili via terra. Inoltre, la cooperazione con Mosca consente a Pechino di confrontarsi con Washington senza dover gestire contemporaneamente un antagonismo strategico lungo il proprio confine settentrionale. La relazione è dunque asimmetrica, ma non unilaterale: la Cina dispone di maggiori risorse economiche, mentre la Russia conserva strumenti militari, geografici e diplomatici che Pechino considera difficilmente sostituibili.

L’Estremo Oriente russo e la memoria del colonialismo

Ma è soprattutto nell’Estremo Oriente russo che questa trasformazione incontra, e si scontra, proprio con quell’eredità storica dell’espansione zarista di cui parlavamo all’inizio. I territori conquistati nell’Ottocento rimangono formalmente e amministrativamente parte della Federazione Russa, ma l’intensificazione dei rapporti commerciali con Pechino ha alimentato nuove preoccupazioni sulle conseguenze di lungo periodo della penetrazione economica cinese. Nel 2023 Vladivostok è stata inserita tra i porti utilizzabili per il transito internazionale di merci destinate al commercio interno cinese. La decisione consente alle imprese della provincia di Jilin di utilizzare il porto russo per spedire merci verso altre regioni della Cina, riducendo i costi logistici. Non si tratta di una concessione di sovranità territoriale, ma di un’integrazione infrastrutturale che rafforza il collegamento economico tra l’Estremo Oriente russo e la Cina nordorientale.

Altrettanto significativi sono gli investimenti agricoli, forestali e minerari. Nel 2015 suscitò forti polemiche il progetto di concedere alla società cinese Huae Xinban l’utilizzo di 115mila ettari di terreno nella regione russa della Transbajkalia, attraverso contratti di affitto della durata prevista di 49 anni. All’epoca, però, l’intesa consisteva ancora in una lettera d’intenti, subordinata ad accordi con i proprietari e le amministrazioni locali. Un sondaggio pubblicato dal portale russo Rosbalt mostrò che oltre la metà dei lettori partecipanti temeva che il progetto potesse favorire una successiva colonizzazione cinese. Il dato non è rappresentativo dell’intera popolazione russa, ma testimonia l’esistenza di timori che la diplomazia ufficiale tende a lasciare sullo sfondo.

Anche la memoria delle concessioni territoriali ottocentesche continua periodicamente a riemergere. Nel 2023 le disposizioni cartografiche cinesi hanno riportato l’attenzione sull’utilizzo di denominazioni storiche come Haishenwai per Vladivostok, mentre hanno suscitato controversie alcune rappresentazioni dell’isola di Heixiazi, conosciuta in Russia come Bol’šoj Ussurijskij. La questione richiede dunque cautela. L’utilizzo di nomi storici e le rivendicazioni, diffuse soprattutto in ambienti nazionalisti, non dimostrano che il governo cinese stia preparando una revisione militare dei confini. Più che una colonizzazione demografica di massa organizzata per sottrarre territorio alla Russia, che pure nei primi anni del duemila veniva presa sul serio, ciò che è osservabile è la crescente importanza economica della Cina nelle regioni orientali russe. In un’analisi pubblicata dall’ISPI nel maggio 2026, Axel Berkofsky ha ricostruito questi fenomeni richiamando l’ipotesi che una parte dell’Estremo Oriente possa progressivamente assumere il ruolo di retroterra produttivo e minerario dell’economia cinese.

In questo senso il paragone con il Mar Cinese Meridionale, dove Pechino ha costruito installazioni artificiali e infrastrutture militari in aree contese, suggerisce un possibile metodo di espansione dell’influenza. Ma i due contesti rimangono comunque differenti: mentre nel Mar Cinese Meridionale esistono rivendicazioni territoriali ufficiali e contrapposte, il confine russo-cinese è stato formalmente congelato da entrambi gli Stati. Il problema riguarda la possibilità che territori rimasti saldamente sotto il controllo politico russo sviluppino una dipendenza sempre maggiore dal mercato e dalle infrastrutture di un altro Paese.

La diffidenza dell’FSB dietro l’amicizia tra Putin e Xi

Che la collaborazione non abbia cancellato le diffidenze reciproche è emerso con particolare evidenza nel giugno 2025, quando il New York Times ha pubblicato un’inchiesta basata su un documento riservato attribuito al Servizio federale di sicurezza russo. Il rapporto, composto da otto pagine e ritenuto autentico dalle agenzie di intelligence occidentali consultate dal quotidiano, descriveva le preoccupazioni di una struttura del controspionaggio russo incaricata di contrastare le attività cinesi. Secondo il documento, l’FSB temeva tentativi di reclutamento di funzionari, ricercatori e specialisti militari russi, oltre alla raccolta di informazioni sulle operazioni in Ucraina e sulle tecnologie impiegate contro i sistemi d’arma occidentali. La medesima struttura segnalava attività sospette nell’Artico e nell’Estremo Oriente, compreso l’interesse di alcuni ambienti accademici cinesi per la ricostruzione dei precedenti storici relativi ai territori di confine. Una realtà che merita un futuro approfondimento.

L’inchiesta riferiva inoltre dell’esistenza di un programma di controspionaggio denominato Entente-4, approvato nel febbraio 2022, pochi giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Non è possibile stabilire quanto quelle valutazioni siano condivise dall’intero apparato statale russo. Le attività di spionaggio, del resto, non sono insolite neppure tra Paesi alleati. Ma il documento offre una rappresentazione della relazione con Pechino assai diversa da quella diffusa attraverso le dichiarazioni ufficiali e le immagini di propaganda. Il dato politicamente più interessante riguarda proprio questa convivenza. La leadership russa considera indispensabile approfondire i rapporti con la Cina, mentre una parte degli apparati di sicurezza continua a sorvegliarne le attività come quelle di un potenziale concorrente.

L’Asia centrale e l’Artico, dove gli interessi si sovrappongono

La competizione non si esaurisce nelle regioni russe di confine. In Asia centrale, il progressivo rafforzamento economico cinese sta modificando uno spazio nel quale Mosca aveva esercitato per decenni un’influenza predominante. Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan rappresentano oggi un’area attraversata da iniziative commerciali, infrastrutturali ed energetiche promosse da Pechino. La Cina ha rafforzato i collegamenti terrestri attraverso la famigerata Belt and Road Initiative e sviluppato rapporti diplomatici diretti con i governi della regione, anche attraverso il formato Cina-Asia centrale. La Russia mantiene importanti strumenti di influenza: cooperazione militare, rapporti politici, reti energetiche e un mercato del lavoro che continua ad attirare migranti dalle repubbliche centroasiatiche. Tuttavia, la crescente capacità finanziaria di Pechino consente ai governi regionali di diversificare i propri interlocutori, riducendo la dipendenza esclusiva da Mosca.

Non si tratta di un semplice trasferimento dell’egemonia regionale dalla Russia alla Cina. Gli Stati centroasiatici perseguono interessi autonomi e cercano di sfruttare la presenza di più potenze per ampliare i propri margini di manovra. Una dinamica analoga si osserva anche nell’Artico. La Russia controlla una parte considerevole delle coste artiche e considera la Rotta marittima del Nord un’infrastruttura strategica. La Cina, interessata ai collegamenti commerciali tra Asia ed Europa, partecipa a progetti energetici e logistici, tra cui le attività legate al gas naturale liquefatto nella penisola di Jamal. La collaborazione rimane però selettiva. Mosca ha storicamente limitato l’accesso cinese ai settori più sensibili della propria infrastruttura artica, mentre Pechino valuta attentamente rischi finanziari e sanzioni prima di impegnare nuovi capitali.

Anche sul piano militare la convergenza è significativa, ma non equivale a un’alleanza difensiva formalizzata. Sempre secondo MERICS, Russia e Cina hanno condotto quaranta esercitazioni congiunte tra il febbraio 2022 e l’ottobre 2026, ampliando progressivamente la cooperazione navale e le attività di pattugliamento. Le due potenze condividono la volontà di limitare l’influenza americana, ma non hanno eliminato le proprie differenti priorità strategiche.

Shenzhen e il ritorno della diplomazia delle grandi potenze

È alla luce di questi rapporti di forza che il vertice di Shenzhen del 19 novembre assume un significato che supera la dimensione cerimoniale. Ottantun anni dopo Yalta, il presidente cinese Xi Jinping ha ospitato Donald Trump e Vladimir Putin per un incontro trilaterale dedicato alla stabilità internazionale e ai principali dossier strategici. La Cina, che nel 1945 non sedeva al tavolo sul quale venivano negoziate le concessioni sovietiche in Manciuria, si è trovata questa volta nella posizione di organizzare il confronto tra le altre due maggiori potenze nucleari. Il rovesciamento storico non potrebbe essere più evidente.

La dichiarazione congiunta, articolata in quattro punti, ha riguardato la riforma delle Nazioni Unite, le forniture energetiche, il principio del consenso degli Stati nell’esercizio della giurisdizione internazionale e l’impegno a ridurre i rischi nucleari. Non ha prodotto un accordo sulla guerra in Ucraina né definito nuove sfere di influenza. Per Putin, l’incontro ha avuto comunque un valore politico. Dopo anni di guerra e sanzioni, la presenza accanto ai presidenti americano e cinese gli ha permesso di rivendicare il riconoscimento internazionale del rango russo. Un rango che Mosca conserva soprattutto attraverso la propria potenza militare e nucleare, mentre la crescente dipendenza economica da Pechino rende più complessa la sua autonomia strategica.

Per Xi il vantaggio è differente. Ospitare i presidenti russo e americano significa presentare la Cina come un interlocutore indispensabile nella gestione degli equilibri internazionali, senza assumere automaticamente gli obblighi che una vera redistribuzione delle responsabilità strategiche comporterebbe. Il progetto di un dialogo privilegiato tra Washington e Pechino, spesso ricondotto alla formula del G2, contiene inoltre un’ambiguità. La Cina vuole essere riconosciuta come una delle principali potenze mondiali, ma conserva un interesse concreto a mantenere rapporti autonomi con l’Europa e con gli altri attori regionali. Un accordo che attribuisse agli Stati Uniti il monopolio della rappresentanza politica dell’Occidente limiterebbe anche la libertà di iniziativa diplomatica cinese.

La presenza russa aggiunge un’ulteriore contraddizione. Mosca rivendica il proprio status di grande potenza e considera il multipolarismo uno strumento di emancipazione dall’egemonia americana. Ma le condizioni materiali della sua relazione con Pechino mostrano quanto sia difficile tradurre questa aspirazione in una piena autonomia economica. Il riconoscimento diplomatico e il potere contrattuale, in altri termini, non coincidono.

Il multipolarismo e le nuove gerarchie dell’Eurasia

Il problema che emerge dalla relazione russo-cinese non è stabilire se Pechino intenda prima o poi annettere parte della Siberia, anche se l’indirizzo imperiale intrapreso dalla Cina suggerisce che il tempo non è un ostacolo considerato sufficiente ad abbandonare una rivendicazione. La questione più attuale riguarda piuttosto la trasformazione dell’equilibrio tra due potenze che hanno conosciuto, nel corso della propria storia, ruoli radicalmente differenti. Nell’Ottocento la Russia imponeva concessioni territoriali all’Impero Qing. Nel Novecento l’Unione Sovietica poteva negoziare con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna prerogative strategiche sul territorio cinese. Oggi la Repubblica Popolare dispone di strumenti economici e tecnologici che condizionano in misura crescente le possibilità di sviluppo e di proiezione internazionale della Russia.

Questo ovviamente non significa che Mosca abbia semplicemente smesso di essere una grande potenza imperiale, né che Pechino possa imporle unilateralmente le proprie decisioni. Significa che la gerarchia economica dell’Eurasia non corrisponde più a quella militare e territoriale ereditata dagli imperi del passato. Questa distinzione riguarda direttamente anche l’Europa. La sua esclusione dal vertice di un’organizzazione economica dell’Asia-Pacifico non rappresenta, di per sé, la prova di una definitiva marginalizzazione politica. Ben più importante è la capacità dei governi europei di elaborare una posizione autonoma sulla sicurezza continentale.

Il rischio dietro l’angolo è interpretare ogni incontro tra grandi potenze come la ratifica di un ordine nel quale gli altri Stati sono soltanto chiamati ad adeguarsi. I rapporti tra Washington, Mosca e Pechino, visti in controluce alla propaganda, sono in realtà attraversati da divergenze concrete, interessi concorrenti e dipendenze reciproche che rendono impossibile ridurli a un semplice direttorio mondiale. È forse questa la contraddizione più significativa del cosiddetto ordine multipolare. La Russia ha conquistato la propria dimensione continentale attraverso secoli di espansione verso Oriente. Ma oggi, proprio a Oriente, deve confrontarsi con una potenza revisionista ed espansionista, dalla quale dipende in misura crescente per sostenere la propria ambizione globale.

Sergio Filacchioni