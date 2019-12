Roma, 20 dic – Sedici anni di carcere per aver bruciato un lenzuolo arcobaleno. E’ successo ad Ames, Iowa (Stati Uniti), dove un giudice ha condannato Adolfo Martinez, 30 anni, per crimini d’odio, uso sconsiderato del fuoco e offesa abituale. In una nazione dove i compagnucci anti-Trump sono liberi di dare alle fiamme la bandiera nazionale ad ogni manifestazione e di deturpare i monumenti storici perché ritenuti “simboli del genocidio dei nativi o dello schiavismo, bruciare una bandiera puramente simbolica, non istituzionale, ma che riguarda il multiverso intoccabile Lgbt è punito con 16 anni di galera.

I fatti

I fatti risalgono intorno alla mezzanotte dell’11 giugno nel centro di Ames. I gestori dello strip club locale chiamano le forze dell’ordine perché Martinez sta importunando e minacciando i clienti; ma quando la polizia arriva l’uomo è già stato cacciato dal locale dai buttafuori e si sta dirigendo verso la United Church of Christ, dove strappa la bandiera Lgbt. Quindi, tornato davanti al club, appicca il fuoco al vessillo. L’uomo finisce in manette e poco dopo, dalla prigione, dichiara alla stampa di assumersi interamente la paternità del gesto. “È stato un onore farlo. È una benedizione del Signore”, aveva detto, dichiarando la sua avversione “all’omosessualità”. “Ho bruciato il loro orgoglio, chiaro e semplice“, aveva spiegato a KCCI-TV, fornendo ai suoi accusatori un’ulteriore prova per inchiodarlo.

Parla il pastore gay

Con il suo atto Martinez ha pestato indubbiamente i piedi alla persona sbagliata: il pastore della United Church of Christ, Eileen Gebbie, una donna gay (sic), si è trovata concorde con l’accusa: le azioni di Martinez sono state spinte dall’odio. “Ho spesso sperimentato che Ames non è così progressista come molte persone credono che sia e c’è ancora una grande comunità ‘queer’ nascosta qui”, ha dichiarato alla stampa locale. “Ma 12 persone (la giuria ndr) che non conosco, che non hanno relazioni dirette con me o con questa congregazione – prosegue La Gebbie – hanno riconosciuto che quest’uomo ha commesso un crimine e che è stato un crimine a causa del bigottismo e dell’odio“.

La prima condanna per odio

Martinez è stato il primo ad essere condannato per un crimine d’odio nella sua contea. “La dura realtà è che ci sono persone che prendono di mira altre persone e commettono crimini contro di loro per motivi di razza, genere, orientamento sessuale”, ha spiegato alla stampa il procuratore Jessica Reynolds. “E quando ciò accade è importante che come società ci alziamo in piedi e che i colpevoli subiscano gravi conseguenze per le azioni che hanno commesso”.

Cristina Gauri