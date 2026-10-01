Arrivano le nuove Journey Collections di Explora Journeys: cosa sono e dove acquistarle

Per la stagione invernale 2027-2028, il segmento dei viaggi di alta gamma sul mare si arricchisce con il lancio delle nuove Journey Collections firmate Explora Journeys. Il marchio di navigazione di lusso di MSC Group si accinge a porre i viaggiatori di fronte a un bivio di grande fascino: da un lato l’esordio di EXPLORA V tra le mete più intime del Mediterraneo e le rotte dell’Oceano Atlantico; dall’altro alcune proposte di crociera a bordo di EXPLORA I, la primogenita della flotta, che solcherà i mari del Sud America, offrendo ai crocieristi italiani una svernata memorabile.

“Questi itinerari” specifica la compagnia, “non sono solo il frutto della centralità del Mare Nostrum e dell’America Latina nel nostro palinsesto ma dipendono anche dalla necessità di rimodellare i percorsi della flotta nei prossimi due anni, escludendo i passaggi nel Mar Rosso e nel Medio Oriente”. Insomma, per una porta che si chiude, altre se ne aprono. Le due nuove collezioni – già visionabili su Ticketcrociere, il primo rivenditore italiano del brand Explora Journeys – vanno a completare il quadro dell’offerta invernale del brand, che vede già confermati gli itinerari di EXPLORA II ed EXPLORA IV nei Caraibi e quelli di EXPLORA III in Asia.

L’estate australe con EXPLORA I

(Da dicembre 2027 a marzo 2028)

Sfruttando il periodo estivo dell’emisfero sud, EXPLORA I propone avventure caratterizzate da soste in destinazioni – il Brasile, l’Uruguay, l’Argentina, il Cile e le Isole Falkland – caratterizzate da un forte contrasto geografico.

Navigazione estrema e paesaggi naturali: Gli itinerari si spingono fino al grande sud della Patagonia, attraversando il Canale di Beagle, Puerto Williams, Punta Arenas, i fiordi e il celebre passaggio di Capo Horn.

Gli itinerari si spingono fino al grande sud della Patagonia, attraversando il Canale di Beagle, Puerto Williams, Punta Arenas, i fiordi e il celebre passaggio di Capo Horn. Mete e scali inediti: Le rotte includono 20 destinazioni complessive, introducendo 12 nuovi porti lungo le coste del Brasile.

Le rotte includono 20 destinazioni complessive, introducendo 12 nuovi porti lungo le coste del Brasile. Focus sulla vita a terra: Per permettere un’esplorazione approfondita della movida e della cultura locale, il palinsesto di EXPLORA I prevede 8 partenze in tarda serata e 5 soste prolungate con pernottamento in banchina – tra cui Rio de Janeiro, Buenos Aires e Puerto Madryn.

Per permettere un’esplorazione approfondita della movida e della cultura locale, il palinsesto di EXPLORA I prevede 8 partenze in tarda serata e 5 soste prolungate con pernottamento in banchina – tra cui Rio de Janeiro, Buenos Aires e Puerto Madryn. Festività in mare: Prevista la possibilità di trascorrere il giorno di Natale durante la traversata e il Capodanno al largo del litorale brasiliano.

Il debutto invernale di EXPLORA V tra Mediterraneo e Atlantico

(Da dicembre 2027 ad aprile 2028)

Per la sua stagione d’esordio, EXPLORA V – nave con 457 suite vista mare, 5 piscine riscaldate e 10 tra bar e lounge – sceglie la tranquillità dei mesi invernali, offrendo un’esperienza d’esplorazione riparata dal turismo di massa.

Articolazione del viaggio: La programmazione di EXPLORA V si suddivide in tre fasi: un primo blocco tra Mediterraneo centrale e occidentale; una parentesi nell’Oceano Atlantico a gennaio e il rientro nel Mare Nostrum nel mese di marzo.

La programmazione di EXPLORA V si suddivide in tre fasi: un primo blocco tra Mediterraneo centrale e occidentale; una parentesi nell’Oceano Atlantico a gennaio e il rientro nel Mare Nostrum nel mese di marzo. Esperienze e tappe esclusive: La nave farà scalo in porti insoliti per le rotte crocieristiche tradizionali, tra cui Crotone in Calabria, oltre a Salerno, Livorno, Kotor, Palma di Maiorca e Ibiza. Previste anche visite guidate alle prestigiose tenute vinicole dell’area di Pauillac (Bordeaux).

La nave farà scalo in porti insoliti per le rotte crocieristiche tradizionali, tra cui Crotone in Calabria, oltre a Salerno, Livorno, Kotor, Palma di Maiorca e Ibiza. Previste anche visite guidate alle prestigiose tenute vinicole dell’area di Pauillac (Bordeaux). Gli scenari atlantici: La sezione oceanica esplora la vegetazione lussureggiante di Madeira e la natura vulcanica delle Canarie e di Tenerife, integrate da soste overnight nelle città di Casablanca e Lisbona.

La sezione oceanica esplora la vegetazione lussureggiante di Madeira e la natura vulcanica delle Canarie e di Tenerife, integrate da soste overnight nelle città di Casablanca e Lisbona. Momenti speciali: Tra i punti di forza figurano la notte di San Silvestro vissuta di fronte al Golfo di Napoli per ammirare i fuochi d’artificio dalla nave e la visita serale di Istanbul, tra i mercati illuminati e la nota popolazione di gatti della metropoli.

Le innovazioni e le novità a bordo di EXPLORA V

EXPLORA V – in arrivo nel dicembre 2027 – segnerà un passo decisivo nell’evoluzione ingegneristica e nell’esperienza di bordo della flotta Explora Journeys.

La nave adotta un sistema di propulsione navale a Gas Naturale Liquefatto (GNL) affiancato da una predisposizione avanzata per l’integrazione di celle a combustibile a idrogeno: una combinazione capace di azzerare quasi totalmente le emissioni di particolato e ridurre del 90% gli ossidi di azoto. Tra le dotazioni ecologiche figurano anche la connettività elettrica da terra (cold ironing), sistemi di riduzione del rumore subacqueo per la tutela della fauna marina e impianti avanzati per il trattamento delle acque reflue.

A bordo, il concept dell’Ocean State of Mind – il refrain di Explora Journeys divenuto ormai famoso in tutto il mondo – trova massima espressione in suite spaziose dotate di ampie vetrate panoramiche, terrazze private e bagni in marmo con pavimenti riscaldati. L’esperienza gastronomica propone nove differenti percorsi culinari – dal ristorante panasiatico Sakura alla steakhouse Marble & Co. Grill, fino alla cucina mediterranea del Med Yacht Club – oltre al laboratorio didattico Chef’s Kitchen. Completano l’offerta le aree benessere dell’Ocean Wellness, spazi dove – come d’altronde sul resto della nave – il rapporto ospiti-equipaggio è di 1.25–1, valori simili a quelli di un hotel 5 stelle di terra.