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Miscellanea

Bollette elettriche, verso un tetto al prezzo del gas per la produzione di energia

by Redazione
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Aurum

Ridurre l’impatto dei rincari del gas sul costo dell’elettricità: è questo l’obiettivo dell’intesa annunciata il 16 ottobre 2026 tra il Governo italiano e la Commissione europea sulle misure del cosiddetto Decreto bollette.

L’accordo rappresenta un passaggio preliminare verso la definizione di un intervento temporaneo a sostegno di famiglie e imprese. Restano però da stabilire i dettagli tecnici, le modalità di applicazione e le tempistiche.

Dall’intesa alle misure operative

 

Trovata un’intesa di carattere preliminare, il Governo dovrà ora trasmettere alla commissione le misure temporanee che intende attuare, in conformità con la normativa comunitaria di settore. Queste verranno poi valutate “in via prioritaria” dalla Commissione Europa.

L’intesa politica dovrà dunque tradursi in disposizioni concrete. Il punto centrale del confronto riguarda un meccanismo destinato a limitare l’incidenza del costo del gas utilizzato nelle centrali termoelettriche sul prezzo dell’energia elettrica.

Il tetto allo studio riguarda quindi il gas impiegato per produrre elettricità, senza configurarsi come un limite generalizzato al prezzo delle forniture di gas domestiche.

Il price cap: quali sono le ipotesi

Secondo la ricostruzione pubblicata da ANSA il 18 ottobre, tra le ipotesi considerate figura un price cap intorno ai 60 euro/MWh, con un possibile valore di 58–59 euro/MWh e una durata transitoria di un anno.

Si tratta di indicazioni ancora provvisorie. Anche l’eventuale avvio da gennaio 2027 dipenderà dalla definizione tecnica dell’intervento e dai successivi passaggi di approvazione.

Il possibile impatto sui costi dell’energia

Il gas viene utilizzato nelle centrali termoelettriche per produrre elettricità e il suo costo può influenzare il prezzo dell’energia sul mercato all’ingrosso. L’intervento punta ad attenuare questo legame, con possibili benefici per i consumatori finali.

 

L’intervento potrebbe contribuire a contenere la spesa per l’energia elettrica, con possibili benefici per famiglie e imprese. L’entità delle eventuali riduzioni resta da valutare e dipenderà dalle modalità di applicazione della misura, dall’andamento dei mercati e dalle condizioni previste dai singoli contratti di fornitura.

 

Scegliere l’offerta partendo dalle proprie abitudini

 

In attesa di ulteriori sviluppi, gli utenti alle prese con il caro energia possono valutare di cambiare fornitore, nel tentativo di intercettare un’opzione maggiormente in linea con le proprie esigenze, sia di consumo che di spesa. Le offerte indicizzate di Loomen Energia, basate su una tariffazione trioraria, rappresentano una valida alternativa per chi cerca una formula flessibile, in grado di adattarsi a specifici profili di consumo, anche molto diversi tra loro. L’indicizzazione segue l’andamento del mercato, comprese le sue oscillazioni al rialzo e al ribasso. Per valutarla, è quindi utile partire dai consumi riportati in bolletta e confrontarli con le condizioni economiche dell’offerta: un modo concreto per scegliere con maggiore consapevolezza, senza affidarsi soltanto alle aspettative sui futuri interventi pubblici.

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