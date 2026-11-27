Sono molti gli automobilisti che hanno già scelto di montare gomme 4 stagioni sulla propria macchina, e tanti altri stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di comprare questi particolari modelli. Gli pneumatici 4 stagioni, detti anche all season, rappresentano la soluzione perfetta per chi ha bisogno di gomme che siano efficienti e affidabili in ogni periodo dell’anno, senza la preoccupazione di dover affrontare due volte l’anno la sostituzione dell’intero treno.

Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche di queste gomme e perché in molte situazioni sono l’opzione più conveniente.

Gomme estive, invernali e 4 stagioni

Le gomme estive sono progettate in maniera specifica per resistere al meglio al calore, e ridurre così il fenomeno dell’usura del battistrada. Lo scopo è quello di offrire agli automobilisti degli pneumatici che, anche con le temperature più alte, non si consumino troppo in fretta.

Al contrario le gomme invernali sono realizzate per raggiungere immediatamente una temperatura ideale, e mantenere una buona elasticità anche quando le temperature si abbassano. Sono pensate appositamente per garantire un’elevata aderenza anche con l’asfalto freddo.

Le gomme 4 stagioni rappresentano la perfetta via di mezzo tra i modelli estivi e quelli invernali, e sono una valida alternativa per chi vive in località dove il clima si mantiene mite per tutto l’anno. La mescola di questi pneumatici riesce sia a restare ben elastica quando la temperatura si abbassa, sia a resistere al calore senza deteriorarsi rapidamente. A ciò si aggiunge che i disegni sul battistrada favoriscono l’aderenza anche con la neve, e sono di grande supporto anche nel drenaggio dell’acqua.

Se state pensando di comprare degli pneumatici all season vi suggeriamo di verificare che abbiano l’omologazione 3PMSF, che è indicata sul fianco della gomma. 3PMSF sta per Three Peak Mountain Snowflake, e indica che lo pneumatico è progettato per garantire ottime prestazioni anche sulla neve, in linea con le normative vigenti.

Cosa c’è da sapere

Le gomme 4 stagioni sono la soluzione ideale per chi non si vuole preoccupare del cambio stagionale, ma richiedono comunque la stessa manutenzione degli altri modelli. Per cui se acquistate questi pneumatici dovrete comunque occuparvi di verificare periodicamente la pressione, e fare attenzione al consumo del battistrada. Si tratta di aspetti che ogni automobilista dovrebbe tenere a mente, e dai quali dipende la propria sicurezza alla guida.

Oltre a ciò, come abbiamo già detto, gli pneumatici all season sono indicati soprattutto quando ci si sposta in località dove il clima è mite. Al contrario, se si affrontano percorsi in condizioni estreme, potrebbe essere preferibile optare per altre tipologie di gomme. Ad esempio nelle località dove ci sono frequenti e abbondanti nevicate, con molto ghiaccio sulla strada, le gomme invernali potrebbero offrire prestazioni migliori e più in linea con le vostre esigenze.

Per questo motivo il nostro consiglio, prima di decidere quali pneumatici montare, è quello di riflettere sulla zona in cui si vive e sui percorsi che si affrontano abitualmente. Se vivete in città le gomme 4 stagioni possono essere la soluzione migliore, e potrebbero anche permettervi di risparmiare nel corso del tempo.