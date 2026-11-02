Dalla strenna romana ai gadget natalizi: perché a Natale le aziende fanno regali

Ogni anno, tra la fine di novembre e i primi di dicembre, negli uffici di mezza Italia si apre la stessa discussione: cosa regalare a clienti, fornitori e dipendenti? Il cesto, l’agenda, la bottiglia, il buono acquisto. Pochi si chiedono perché lo facciamo. Eppure il gesto ha una storia lunghissima, e conoscerla aiuta anche a farlo meglio.

Un ramo verde per cominciare l’anno

La parola stessa ce lo racconta. “Strenna” viene dal latino strena, il dono beneaugurale che i romani si scambiavano alle calende di gennaio. All’origine c’erano semplici rametti colti nel bosco sacro della dea Strenia, portati in città come auspicio di salute e prosperità. Col tempo ai rami si aggiunsero miele, datteri, fichi secchi e qualche moneta: cose dolci per un anno dolce, cose di valore per un anno fortunato.

Non era un regalo qualunque. La strena legava chi la offriva a chi la riceveva e rinnovava ogni anno un rapporto di fiducia tra amici, famiglie, patroni e clienti. Esattamente ciò che fa, o dovrebbe fare, un regalo aziendale.

Dalle calende al logo

Oggi la strenna ha cambiato forma, non funzione. I gadget natalizi personalizzati con il marchio dell’azienda sono la versione contemporanea di quel ramo verde: un oggetto che accompagna l’augurio e resta, giorno dopo giorno, a ricordare chi lo ha donato. Una tazza sulla scrivania, una candela in salotto, un taccuino nella borsa portano il nome dell’impresa nella vita quotidiana di chi li riceve, molto più a lungo di una cartolina.

Anche l’idea di un dono che porta con sé un’identità è antica. Durante i Saturnali le famiglie romane si scambiavano piccole statuine, i sigillaria, che i bambini disponevano in un paesaggio in miniatura. Un’usanza in cui molti vedono una lontana antenata del presepe.

Tre lezioni che i romani conoscevano già

Guardare alla strenna antica suggerisce qualche regola ancora valida.

Utile prima che vistoso. Miele e frutta secca si consumavano, non si mettevano in vetrina. Un regalo aziendale funziona quando entra nell’uso di tutti i giorni. Simbolico, non anonimo. Il ramo veniva da un luogo preciso e aveva un significato. Un oggetto che racconta qualcosa dell’azienda, del suo territorio o dei suoi valori vale più di uno generico. Misurato. Già Svetonio racconta che Tiberio, insofferente agli eccessi, vietò di scambiarsi strenne oltre le calende di gennaio. Il dono sproporzionato mette a disagio chi lo riceve; quello giusto lo fa sentire considerato.

Il valore del gesto

C’è poi un aspetto che spesso si dimentica: il regalo aziendale parla prima di tutto a chi in azienda ci lavora. Un dono consegnato di persona, con un biglietto scritto a mano, dice a dipendenti e collaboratori che il loro anno è stato visto. Costa poco, e nessuna campagna di comunicazione interna può sostituirlo.

Chi vuole fare un passo in più può affiancare all’oggetto con il logo un prodotto del territorio: un vasetto di miele, un dolce di un forno locale, l’olio di un frantoio vicino. Oppure un pezzo di quell’artigianato natalizio che a Lecce, con la cartapesta, si tramanda da secoli. Sarebbe la strenna romana quasi alla lettera, e un piccolo sostegno alle imprese che rendono riconoscibile il made in Italy.

Un augurio che dura

Tra un preventivo e una consegna da organizzare prima delle feste, vale la pena ricordare che regalare a Natale non è un obbligo di calendario. È una delle tradizioni più antiche che abbiamo: augurare all’altro un anno buono e dirgli, con un oggetto, che si conta su di lui anche nel prossimo. I romani lo facevano con un ramo verde. Noi possiamo farlo con la stessa intenzione.