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Home » Dalla strenna romana ai gadget natalizi: perché a Natale le aziende fanno regali
Miscellanea

Dalla strenna romana ai gadget natalizi: perché a Natale le aziende fanno regali

by Redazione
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Aurum

Ogni anno, tra la fine di novembre e i primi di dicembre, negli uffici di mezza Italia si apre la stessa discussione: cosa regalare a clienti, fornitori e dipendenti? Il cesto, l’agenda, la bottiglia, il buono acquisto. Pochi si chiedono perché lo facciamo. Eppure il gesto ha una storia lunghissima, e conoscerla aiuta anche a farlo meglio.

Un ramo verde per cominciare l’anno

La parola stessa ce lo racconta. “Strenna” viene dal latino strena, il dono beneaugurale che i romani si scambiavano alle calende di gennaio. All’origine c’erano semplici rametti colti nel bosco sacro della dea Strenia, portati in città come auspicio di salute e prosperità. Col tempo ai rami si aggiunsero miele, datteri, fichi secchi e qualche moneta: cose dolci per un anno dolce, cose di valore per un anno fortunato.

Non era un regalo qualunque. La strena legava chi la offriva a chi la riceveva e rinnovava ogni anno un rapporto di fiducia tra amici, famiglie, patroni e clienti. Esattamente ciò che fa, o dovrebbe fare, un regalo aziendale.

Dalle calende al logo

Oggi la strenna ha cambiato forma, non funzione. I gadget natalizi personalizzati con il marchio dell’azienda sono la versione contemporanea di quel ramo verde: un oggetto che accompagna l’augurio e resta, giorno dopo giorno, a ricordare chi lo ha donato. Una tazza sulla scrivania, una candela in salotto, un taccuino nella borsa portano il nome dell’impresa nella vita quotidiana di chi li riceve, molto più a lungo di una cartolina.

Anche l’idea di un dono che porta con sé un’identità è antica. Durante i Saturnali le famiglie romane si scambiavano piccole statuine, i sigillaria, che i bambini disponevano in un paesaggio in miniatura. Un’usanza in cui molti vedono una lontana antenata del presepe.

Tre lezioni che i romani conoscevano già

Guardare alla strenna antica suggerisce qualche regola ancora valida.

  1. Utile prima che vistoso. Miele e frutta secca si consumavano, non si mettevano in vetrina. Un regalo aziendale funziona quando entra nell’uso di tutti i giorni.
  2. Simbolico, non anonimo. Il ramo veniva da un luogo preciso e aveva un significato. Un oggetto che racconta qualcosa dell’azienda, del suo territorio o dei suoi valori vale più di uno generico.
  3. Misurato. Già Svetonio racconta che Tiberio, insofferente agli eccessi, vietò di scambiarsi strenne oltre le calende di gennaio. Il dono sproporzionato mette a disagio chi lo riceve; quello giusto lo fa sentire considerato.

Il valore del gesto

C’è poi un aspetto che spesso si dimentica: il regalo aziendale parla prima di tutto a chi in azienda ci lavora. Un dono consegnato di persona, con un biglietto scritto a mano, dice a dipendenti e collaboratori che il loro anno è stato visto. Costa poco, e nessuna campagna di comunicazione interna può sostituirlo.

Chi vuole fare un passo in più può affiancare all’oggetto con il logo un prodotto del territorio: un vasetto di miele, un dolce di un forno locale, l’olio di un frantoio vicino. Oppure un pezzo di quell’artigianato natalizio che a Lecce, con la cartapesta, si tramanda da secoli. Sarebbe la strenna romana quasi alla lettera, e un piccolo sostegno alle imprese che rendono riconoscibile il made in Italy.

Un augurio che dura

Tra un preventivo e una consegna da organizzare prima delle feste, vale la pena ricordare che regalare a Natale non è un obbligo di calendario. È una delle tradizioni più antiche che abbiamo: augurare all’altro un anno buono e dirgli, con un oggetto, che si conta su di lui anche nel prossimo. I romani lo facevano con un ramo verde. Noi possiamo farlo con la stessa intenzione.

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