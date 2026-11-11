DURC di congruità, quando è obbligatorio e come si calcola

Dal 1° novembre 2021 i cantieri edili hanno un controllo in più, che si aggiunge al DURC ordinario sulla regolarità dei contributi. Lo ha introdotto il decreto n. 143 del 25 giugno 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che recepisce un accordo firmato nel settembre 2020 dalle associazioni delle imprese edili e dai sindacati del settore, e si applica ai lavori la cui denuncia di inizio è stata presentata alla Cassa Edile da quella data in avanti. Il cosiddetto DURC di congruità è un’attestazione con cui la Cassa Edile competente certifica che la manodopera impiegata in un cantiere è proporzionata al valore dei lavori edili, secondo percentuali minime fissate per ogni tipo di opera, con lo scopo di far emergere il lavoro irregolare.

Quali cantieri devono passare la verifica

Il decreto riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati, con una soglia diversa. Fra i lavori privati rientrano soltanto le opere di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, mentre negli appalti pubblici la verifica tocca ogni cantiere edile, qualunque sia l’importo. Su questo punto è tornata l’Autorità nazionale anticorruzione, che con un comunicato del 17 dicembre 2025, reso pubblico a febbraio 2026, ha richiamato le stazioni appaltanti all’obbligo, secondo quanto riporta la nota della Commissione nazionale delle Casse edili sul richiamo dell’ANAC alle stazioni appaltanti.

L’attestazione si chiede alla fine, quando il cantiere è chiuso o sta per esserlo. Per un’opera pubblica la domanda la presenta il committente o l’impresa affidataria insieme all’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima che l’amministrazione paghi il saldo, mentre nei lavori privati è l’impresa a dover dimostrare la congruità prima che il committente versi l’ultima rata.

Il conto fra manodopera e valore dei lavori

Il calcolo mette a confronto il valore dei lavori edili, al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza, che l’impresa dichiara alla Cassa Edile all’apertura del cantiere, con il costo della manodopera denunciata per quel cantiere dall’impresa principale e dai subappaltatori, a cui si possono aggiungere, documentandole, le ore dei lavoratori autonomi. Il rapporto fra i due importi deve raggiungere la percentuale minima prevista per la categoria di lavori prevalente.

Le percentuali stanno nella tabella allegata al decreto, poi integrata dalle parti sociali nel 2022 e nel 2024, e cambiano parecchio da un tipo di opera all’altro, perché il peso del lavoro manuale non è lo stesso in un edificio nuovo e in un intervento su un palazzo storico. Per la nuova edilizia civile, impianti compresi, l’indice è del 14,28%, per la ristrutturazione di edifici civili sale al 22% e per il restauro di beni tutelati arriva al 30%. Su una ristrutturazione con 200.000 euro di lavori edili, di conseguenza, la manodopera registrata deve valere almeno 44.000 euro.

Quasi tutte le voci della tabella portano una sigla, OG1 per gli edifici civili e industriali, OG2 per il restauro, OG3 per strade e ponti, che corrisponde alle categorie dell’attestazione SOA, il documento che un’impresa deve avere per partecipare alle gare pubbliche di lavori oltre una certa soglia di importo. Per un’impresa abituata ai committenti privati queste sigle possono dire poco, benché da esse dipenda l’indice applicato al suo cantiere, ed è utile averle presenti tutte prima di dichiarare la categoria prevalente. Chi vuole farsene un’idea trova spiegato (lo si indica a titolo di esempio) come si dividono le categorie SOA su soasemplice.it, in una guida che elenca le categorie generali e quelle specializzate con il nome di ciascuna e qualche esempio di appalto.

Se la percentuale non torna

Se la manodopera registrata resta sotto l’indice, la Cassa Edile segnala all’impresa affidataria le differenze riscontrate e le concede quindici giorni per mettersi in regola. La strada più diretta è versare alla Cassa la differenza fra il costo del lavoro atteso, cioè il valore dei lavori edili moltiplicato per l’indice della categoria, e quello effettivamente registrato. In alternativa l’impresa può dimostrare con documenti i costi di manodopera che alla Cassa non risultano, come quelli dei lavoratori distaccati da imprese di alcuni paesi convenzionati con l’Italia, che non si iscrivono alla Cassa Edile.

Per le lavorazioni particolari, per esempio quelle con materiali molto costosi o macchinari ad alta tecnologia, dal marzo 2023 non basta più una dichiarazione dell’impresa e servono documenti come il computo metrico, il contratto o le schede tecniche. C’è infine un margine di tolleranza, che vale quando lo scarto non supera il 5% della percentuale richiesta, e in quel caso la Cassa rilascia comunque l’attestazione, purché il direttore dei lavori firmi una dichiarazione che giustifichi la differenza.

Se i quindici giorni passano senza regolarizzazione, l’esito negativo viene comunicato a chi ha fatto la richiesta, con l’importo a debito e le cause, e l’impresa affidataria viene iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari. Da quel momento la mancata congruità pesa sulle verifiche successive per il DURC online dell’impresa, il documento che le amministrazioni controllano prima di pagare e durante le gare.

Per non arrivare al saldo con una sorpresa, l’impresa affidataria può seguire l’andamento del cantiere sul portale CNCE_Edilconnect, dove un contatore mostra, mentre i lavori vanno avanti, quanta manodopera risulta registrata, e un controllo a ogni stato di avanzamento basta per accorgersi in tempo di un subappaltatore che non ha ancora denunciato le ore dei suoi operai.

Domande Frequenti (FAQ)

Chi deve chiedere il DURC di congruità e a quale Cassa Edile va presentata la domanda?

La richiesta può arrivare dall’impresa affidataria, anche attraverso un professionista delegato come il consulente del lavoro, oppure dal committente, e va rivolta alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente attraverso il portale nazionale CNCE_Edilconnect, dopodiché la Cassa ha dieci giorni per rilasciare il documento. Quando un’amministrazione paga direttamente i subappaltatori, l’ANAC ha chiarito che l’attestazione va comunque chiesta all’appaltatore principale, dal momento che soltanto lui può inserire i dati del cantiere nel portale e presentare la domanda.

Il DURC di congruità è obbligatorio anche per i lavori edili privati?

Sì, quando il valore complessivo dell’opera raggiunge i 70.000 euro, calcolati al netto dell’IVA e compresi gli eventuali lavori non edili. La soglia si riferisce all’opera nel suo insieme, per cui un committente che divide il lavoro fra più imprese con contratti singolarmente più piccoli resta soggetto alla verifica se la somma arriva a quella cifra, e l’obbligo vale anche quando a eseguire i lavori sono soltanto lavoratori autonomi.

Che cosa succede a un’impresa edile se il DURC di congruità risulta negativo?

Le conseguenze ricadono sull’impresa affidataria, che risponde della congruità dell’intera opera, subappalti compresi. Se non regolarizza nei tempi concessi dalla Cassa Edile, l’esito negativo si riflette sul suo DURC online, e per produrre questo effetto basta un solo cantiere non congruo. Le altre imprese che hanno lavorato nell’appalto restano soggette alle regole ordinarie sulla regolarità contributiva, mentre per differenze di debito fino a 150 euro la Cassa rilascia comunque l’attestazione, pur chiedendo di saldarle.