Per una casa collegata alla rete che punta ad aumentare l’autoconsumo, la capacità della batteria si stima sui consumi serali e notturni che l’energia solare accumulata può coprire, non solo sul fabbisogno di riscaldamento di gennaio. In pieno inverno il fotovoltaico produce in genere poco e le batterie di accumulo per fotovoltaico restano spesso semivuote.

Primavera e autunno sono un buon punto di partenza, da verificare sull’intero anno e sull’eventuale ricarica dalla rete. Il riferimento è una casa che completa il fotovoltaico con batterie di accumulo e una pompa di calore aria-acqua per riscaldamento e acqua calda; l’esempio di sistema modulare è EcoFlow OCEAN 2 Monofase.

Perché la pompa di calore cambia i conti

Senza pompa di calore, le batterie di accumulo per fotovoltaico coprono soprattutto cucina, illuminazione ed elettrodomestici dopo il tramonto. Quando il riscaldamento è affidato alla pompa di calore, i consumi elettrici aumentano in inverno e una parte cade in ore con poca o nessuna produzione solare.

L’efficienza si misura con il coefficiente di prestazione (COP), il rapporto tra calore prodotto ed energia elettrica assorbita. Nelle giornate più fredde il COP di una macchina aria-acqua tende a scendere, quindi a parità di calore servono più kWh elettrici: a gennaio il consumo può essere molto più alto che a marzo.

D’estate, se la macchina prevede il raffrescamento e questo lavora nelle ore di sole, può usare direttamente la produzione dei pannelli. Per chi ha un fotovoltaico con batterie di accumulo, una capacità tarata sul fabbisogno invernale rischia così di restare in parte inutilizzata per molti mesi.

I dati da raccogliere prima di scegliere i kWh

Prima di abbinare al fotovoltaico batterie di accumulo e una pompa di calore conviene analizzare i consumi mensili e, quando possibile, quelli orari: le medie annuali nascondono lo sfasamento tra le stagioni.

Consumi della pompa di calore mese per mese

Molte pompe di calore registrano l’energia assorbita, altrimenti serve un contatore dedicato. Per un impianto nuovo, il profilo mensile può essere stimato dal progettista in base a clima, temperatura di mandata, modalità di funzionamento e resistenza integrativa.

Lo SCOP (coefficiente di prestazione stagionale) della scheda tecnica è calcolato in condizioni standard e serve solo a una prima stima: non coincide con il rendimento reale, soprattutto se la macchina produce anche acqua calda.

Per la batteria conta la quota consumata tra il tramonto e il mattino. La curva climatica regola la temperatura di mandata in base a quella esterna, ma il consumo notturno dipende anche da isolamento, inerzia dell’edificio e orari impostati.

Acqua calda sanitaria: un accumulo che c’è già

Scaldare il bollitore dell’acqua sanitaria nelle ore di sole riduce l’energia da prelevare dalla batteria la sera e, in alcune case, la capacità necessaria. Vale per l’acqua calda, non per il riscaldamento degli ambienti, e una temperatura troppo alta riduce l’efficienza e aumenta le dispersioni.

I cicli antilegionella previsti dal costruttore restano necessari. Le macchine con interfaccia SG Ready possono ricevere da un sistema di gestione compatibile il segnale per alzare il setpoint; l’interfaccia, da sola, non misura l’eccedenza fotovoltaica.

Quattro passaggi per scegliere la capacità

I passaggi riguardano l’uso quotidiano orientato all’autoconsumo. Se si prevede di ricaricare dalla rete o di riservare energia ai blackout, il calcolo va adattato.

1. Il consumo serale e notturno da coprire

Il primo numero è l’energia consumata ogni giorno tra il tramonto e il mattino, pompa di calore compresa, mese per mese. Conta la media dei giorni normali, non il picco della giornata più fredda.

2. L’eccedenza disponibile di giorno

Il secondo dato è l’eccedenza disponibile dopo i consumi diurni e l’eventuale riscaldamento dell’acqua sanitaria. Se si usano immissioni misurate dopo questa programmazione, il consumo del bollitore è già considerato e non va sottratto di nuovo.

3. Il confronto tra capacità diverse

L’energia spostata ogni giorno è limitata da eccedenza, consumi successivi e capacità utilizzabile. L’esempio usa tre giorni tipo ipotetici, senza perdite né raffrescamento e con batteria inizialmente scarica: consumi serali di 12, 7 e 4 kWh, eccedenza di 1, 8 e 15 kWh. I valori indicano i kWh trasferibili alla sera.

Capacità utilizzabile Gennaio Marzo e ottobre Luglio 5 kWh 1 5 4 7 kWh 1 7 4 10 kWh 1 7 4

Nei tre giorni tipo, passare da 5 a 7 kWh aumenta la copertura di marzo e ottobre, mentre 10 kWh non aggiungono energia trasferita. I giorni tipo non riflettono però le variazioni nel mese: il beneficio di una capacità maggiore va verificato su dati giornalieri di un anno.

4. Dai kWh utili ai kWh nominali e ai costi

Per passare ai kWh nominali delle batterie di accumulo per il fotovoltaico si parte dall’energia richiesta dagli apparecchi, considerando rendimento di scarica, capacità utilizzabile dichiarata e riserva per il backup, senza contare due volte i margini già inclusi nel valore utilizzabile.

Ogni kWh in più va poi confrontato con l’energia che sposterà davvero in un anno. Il risparmio sui prelievi, al netto del ricavo dell’immissione a cui si rinuncia e delle perdite, deve coprire il costo aggiuntivo. Un kWh che lavora solo in pochi giorni dell’anno raramente ci riesce.

Potenza di scarica e potenza del contatore

Con batterie di accumulo per il fotovoltaico e pompa di calore, la capacità indica quanta energia è disponibile, la potenza quanta ne può arrivare agli apparecchi nello stesso momento. Se la sera compressore, piano a induzione e lavastoviglie insieme superano la potenza di scarica, la differenza arriva dalla rete.

Con EcoFlow OCEAN 2 Monofase la potenza nominale di scarica è di 3,4 kW per il modulo da 5,02 kWh e di 4,1 kW per quello da 8,03 kWh, entro il limite dell’inverter, da verificare sulla scheda della versione scelta: il valore in kVA non va equiparato automaticamente ai kW degli apparecchi.

Nella maggior parte delle case italiane la potenza impegnata è di 3 kW, con una franchigia del 10% che porta la potenza disponibile a circa 3,3 kW. Con la pompa di calore si valuta spesso un aumento, perché la batteria riduce i picchi solo finché ha energia.

Come si traduce il calcolo con EcoFlow OCEAN 2 Monofase

EcoFlow OCEAN 2 Monofase abbina un inverter ibrido monofase a moduli LFP (litio ferro fosfato) impilabili, fino a sei per inverter. Su un impianto con inverter tradizionale l’installatore deve stabilire come collegarlo e se serve sostituire l’inverter.

Moduli da 5 e da 8 kWh

Con i moduli da 5,02 kWh si arriva a circa 30 kWh; eventuali configurazioni con moduli da 8,03 kWh devono essere verificate in base alla compatibilità con l’inverter scelto. Un modulo da 8,03 kWh supera di poco i 7 kWh utili dell’esempio, ma tolti limiti di utilizzo e perdite di scarica potrebbe fornirne meno agli apparecchi. Conviene chiedere il valore utilizzabile della versione scelta.

Due moduli da 5,02 kWh, 10,04 kWh nominali, lasciano più margine ma costano di più e, nei giorni tipo dell’esempio, la capacità in più resterebbe inutilizzata. Contano anche potenza di carica e scarica dei moduli, limite dell’inverter, spazio e costi di ampliamento.

Gestione e backup

Il sistema di gestione dell’energia EcoFlow HEMS usa previsioni di produzione e consumo e, con un contratto a prezzi variabili supportato, può caricare la batteria dalla rete nelle ore più convenienti, se la differenza di prezzo compensa le perdite. L’integrazione con una pompa di calore SG Ready dipende dal modello e dal controllore.

Il backup integrato mantiene attivi gli apparecchi essenziali, con passaggio in 0 ms a determinate condizioni di rete e di carico. Per includervi la pompa di calore, potenza continua e sovraccarico breve della versione scelta devono bastare anche per l’eventuale resistenza integrativa.

Una regola pratica per la scelta

Chi progetta un fotovoltaico con batterie di accumulo e pompa di calore può partire dal confronto tra consumi serali ed eccedenza in primavera e autunno, verificandolo poi sull’anno intero. Quando l’eccedenza è scarsa, aumentare la capacità della batteria non permette di accumulare più energia: contano allora prelievi dalla rete, potenza contrattuale e regolazione della pompa di calore.

Un sistema modulare permette di partire in piccolo, ma un ampliamento va valutato su un anno di dati, considerando compatibilità, costi e possibilità di ricaricare i nuovi moduli.