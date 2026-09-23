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Home » Giornata Mondiale del Cuore: il burnout da lavoro è un problema anche cardiovascolare
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Giornata Mondiale del Cuore: il burnout da lavoro è un problema anche cardiovascolare

by Redazione
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Remigrazione

Il 29 settembre ricorre la Giornata Mondiale del Cuore, istituita dalla World Heart Federation per ricordare che le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte al mondo. In una società che misura il valore delle persone anche attraverso la loro produttività, vale la pena affrontare un tema scomodo: il costo fisico, non solo psicologico, del sovraccarico da lavoro. Chi convive da tempo con uno stato di esaurimento cronico dovrebbe considerare un confronto con un medico online, prima che il problema si trasformi in qualcosa di più serio.

Il corpo non distingue tra minacce reali e scadenze di lavoro

Il sistema nervoso autonomo non fa differenza tra un pericolo reale e una scadenza incombente: in entrambi i casi attiva la stessa risposta di “attacca o fuggi”, con un aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. Il problema nasce quando questa risposta, pensata per durare pochi minuti, si protrae per mesi o anni a causa di un carico lavorativo insostenibile. Una revisione sistematica pubblicata su Cardiology Research and Practice, condotta su popolazioni sottoposte a stress prolungato, ha documentato in modo puntuale gli effetti di questa esposizione cronica sul sistema cardiovascolare e sul controllo nervoso autonomo del cuore.

Dagli effetti acuti al danno che si accumula

Nel breve periodo, lo stress da lavoro produce un’iperattività del sistema simpatico e una riduzione della variabilità della frequenza cardiaca (HRV), un indicatore che la comunità scientifica associa a un rischio più alto di mortalità cardiovascolare, come descritto in un editoriale pubblicato su Frontiers in Psychology. Nel lungo periodo, invece, l’esposizione continua a questi meccanismi altera il riflesso barocettivo che regola la pressione, favorendo un’ipertensione stabile che spesso rimane silenziosa fino a quando non viene misurata per caso, magari in occasione di un controllo di routine. Nei casi più gravi, quando il sovraccarico cronico ha già favorito un evento cardiovascolare, la terapia prevede spesso anche farmaci anticoagulanti come l’eliquis, prescritti per ridurre il rischio di nuovi episodi legati proprio a uno stato infiammatorio e trombotico che lo stress prolungato contribuisce ad alimentare.

Riconoscere il problema, prima che sia il corpo a farlo per noi

Il burnout, va detto con chiarezza, non è debolezza: è una condizione clinicamente riconoscibile, con effetti misurabili anche sul cuore. Su Il Primato Nazionale crediamo che parlarne senza ipocrisie sia il primo passo per affrontarlo seriamente, anche perché il tema si intreccia direttamente con lo spirito della Giornata Mondiale del Cuore: prevenire non significa solo controllare colesterolo e pressione, ma anche i ritmi con cui scegliamo — o siamo costretti — a vivere.

Un problema culturale, prima ancora che individuale

Affrontare il burnout richiede spesso interventi che vanno oltre la sfera individuale: orari sostenibili, carichi di lavoro realistici, una cultura aziendale che non premi sistematicamente chi lavora di più a scapito della propria salute. Ma nell’attesa che questi cambiamenti diventino la norma, riconoscere i primi segnali su di sé — irritabilità costante, disturbi del sonno, sensazione di non avere mai davvero “staccato” — resta il modo più concreto per intervenire prima che il corpo presenti il conto.

Prendersi cura del proprio equilibrio lavorativo, in questo senso, è una forma di prevenzione cardiovascolare tanto concreta quanto una dieta corretta, e merita la stessa serietà con cui si affrontano gli altri fattori di rischio ormai entrati nel linguaggio comune, come il colesterolo alto o la sedentarietà.

Fonti

  • Bustamante-Sánchez Á et al., “Effect of Stress on Autonomic and Cardiovascular Systems in Military Population: A Systematic Review”, Cardiology Research and Practice, 2020.
  • Bigalke JA et al., “Blood pressure and muscle sympathetic nerve activity are associated with trait anxiety in humans”, American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology, 2023.
  • “Editorial: Dysregulation of Autonomic Cardiac Control by Traumatic Stress and Anxiety”, Frontiers in Psychology, 2016.

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