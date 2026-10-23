Grand Canyon, Monument Valley e Antelope Canyon: un viaggio tra i parchi dell’Ovest americano

A Page, nel nord dell’Arizona, si può visitare Antelope Canyon soltanto accompagnati da una guida autorizzata. Alla Monument Valley, distante circa due ore di automobile, alcune zone sono accessibili autonomamente, altre richiedono un’escursione con le guide Navajo. Il Grand Canyon segue invece le regole del National Park Service, l’ente federale che amministra i parchi nazionali americani.

Tre destinazioni molto frequentate, con tre modalità di visita differenti. È una delle particolarità del Sudovest degli Stati Uniti, dove organizzare un viaggio significa anche conoscere la gestione dei territori attraversati. Tra Arizona e Utah si alternano parchi nazionali, riserve tribali e aree protette statali, ciascuno con ingressi, orari e limitazioni propri.

Le distanze che cambiano il programma di viaggio

Da Grand Canyon Village alla Monument Valley occorrono indicativamente tre ore di strada. Per raggiungere Page dalla Monument Valley ne servono altre due, mentre Bryce Canyon, nello Utah, si trova a circa tre ore da Page.

La distanza maggiore, però, non è sempre quella che crea più problemi. Un trasferimento relativamente breve può diventare impegnativo quando prevede una visita guidata a orario fisso, una sosta panoramica e l’arrivo in albergo prima di sera.

Il South Rim del Grand Canyon è generalmente la scelta più funzionale per gli itinerari diretti verso Page e la Monument Valley. Aperto durante tutto l’anno, offre diversi belvedere raggiungibili attraverso la Desert View Drive, che prosegue verso l’uscita orientale del parco.

Il North Rim è geograficamente vicino, ma per raggiungerlo dal versante meridionale bisogna aggirare la gola scavata dal Colorado. Il viaggio richiede circa cinque ore. Nel 2026, inoltre, l’accessibilità è stata condizionata dalle conseguenze dell’incendio Dragon Bravo del 2025 e dalle successive inondazioni. Il National Park Service ha previsto ulteriori chiusure delle strade panoramiche settentrionali tra il 15 ottobre e il 3 novembre 2026.

Due modi diversi di conoscere il territorio Navajo

La Monument Valley deve buona parte della propria notorietà internazionale al cinema. Le grandi formazioni di arenaria che emergono dall’altopiano desertico sono comparse in numerosi western, in particolare nelle produzioni legate al regista John Ford.

Per la popolazione Diné, tuttavia, la valle è prima di tutto un territorio ancestrale. Il parco è amministrato dalla Navajo Nation e conserva luoghi con significati culturali e spirituali che precedono la sua storia cinematografica.

Questa condizione incide sull’organizzazione delle escursioni. La strada panoramica consente di osservare alcune formazioni particolarmente conosciute, mentre l’accompagnamento delle guide locali permette di raggiungere aree altrimenti non accessibili. Il pass dei parchi nazionali statunitensi non comprende gli ingressi ai parchi tribali.

Anche Antelope Canyon appartiene alla Navajo Nation. Si trova nei pressi di Page ed è formato da stretti passaggi scavati nell’arenaria dall’azione dell’acqua. Le pareti presentano superfici ondulate che assumono colorazioni diverse secondo la luce.

Upper Antelope Canyon e Lower Antelope Canyon propongono percorsi distinti. Il secondo comprende scale e tratti che possono risultare meno agevoli per persone con difficoltà motorie. Nella zona viene visitato anche Canyon X, raggiungibile attraverso operatori autorizzati.

Le escursioni devono essere prenotate. Il rischio principale riguarda le inondazioni improvvise: durante i temporali, l’acqua può raggiungere i passaggi del canyon anche quando le precipitazioni interessano aree lontane. Le guide possono quindi annullare gli ingressi per ragioni di sicurezza.

A poca distanza si trova Horseshoe Bend, la grande curva del Colorado osservabile da un belvedere raggiungibile a piedi. Il percorso misura circa 2,4 chilometri tra andata e ritorno. Il parcheggio è gestito dalla città di Page e prevede una tariffa separata.

Dall’arenaria di Bryce Canyon agli archi naturali dello Utah

Bryce Canyon presenta un paesaggio diverso da quello dei canyon dell’Arizona. La sua caratteristica principale è la concentrazione di hoodoos, pinnacoli modellati dall’erosione e dai ripetuti cicli di congelamento e disgelo dell’acqua.

Il parco si sviluppa a quote elevate, generalmente superiori ai 2.400 metri. Durante l’autunno possono già verificarsi nevicate, mentre nei mesi invernali le temperature scendono frequentemente sotto lo zero. Il National Park Service segnala anche temporali pomeridiani durante l’estate, soprattutto a luglio e agosto.

Procedendo verso Moab si incontrano Arches e Canyonlands. Il primo conserva oltre duemila archi naturali documentati; il secondo comprende vaste superfici rocciose attraversate dai canyon del Colorado e del Green River.

Non tutte le attrazioni della zona appartengono alla stessa amministrazione. Dead Horse Point, per esempio, è un parco statale dello Utah. Capitol Reef è invece un parco nazionale che protegge una parte della Waterpocket Fold, una lunga piega geologica che attraversa la regione.

Un possibile itinerario più esteso può comprendere anche Zion, famoso per le alte pareti di arenaria e i sentieri lungo il Virgin River. Durante il servizio delle navette, la circolazione delle automobili private sulla strada principale dello Zion Canyon è generalmente limitata.

Quanto conta il periodo della partenza

Visitare i parchi tra aprile e giugno permette generalmente di evitare le temperature più elevate dell’estate. Settembre e ottobre offrono spesso condizioni favorevoli, anche se nei territori montuosi dello Utah le temperature possono scendere rapidamente.

Luglio e agosto richiedono attenzione soprattutto nelle aree desertiche, dove il caldo può rendere faticosi anche percorsi relativamente brevi. Il rischio di temporali estivi interessa invece i canyon stretti e le zone più elevate.

La stagione influisce pure sulla scelta degli alberghi. Pernottare a Page consente di raggiungere facilmente Antelope Canyon nelle prime ore della giornata. Moab è una base pratica per Arches e Canyonlands, mentre dormire nelle vicinanze di Bryce Canyon evita di affrontare un lungo trasferimento prima di visitare il parco.

Attraverso il West, l’itinerario di Versis America

Chi preferisce evitare la gestione autonoma dei trasferimenti può valutare un tour operator Stati Uniti come Versis America che propone programmi già strutturati.

Ad esempio Attraverso il West è un viaggio in pullman con guida in italiano da Los Angeles a San Francisco. Per il 2027 sono pubblicate partenze tra aprile e ottobre. La durata è di 11 giorni e 10 notti, con tappe in California, Arizona, Utah e Nevada.

Il percorso è piuttosto serrato. Dopo Los Angeles, il programma attraversa Joshua Tree e Kingman, lungo la Route 66, per raggiungere il Grand Canyon e Page. Il giorno successivo comprende Horseshoe Bend, Antelope Canyon e Monument Valley, con pernottamento a Moab. Seguono Dead Horse Point, Arches, Capitol Reef e Bryce Canyon, prima di proseguire verso Las Vegas, Death Valley, Yosemite e San Francisco.

La quota comprende il trasporto in pullman, l’accompagnamento in italiano, dieci pernottamenti in alberghi di categoria turistica, dieci colazioni, sette cene e un pranzo. Sono inclusi gli ingressi indicati nel programma, tra cui Grand Canyon, Antelope Canyon X, Monument Valley, Arches, Bryce Canyon e altri parchi attraversati. I voli vengono quotati separatamente.

L’escursione in fuoristrada 4×4 nella Monument Valley non è compresa nella quota, così come il sorvolo in elicottero del Grand Canyon. Si tratta di attività facoltative, prenotabili e pagabili sul posto.

Sono previste possibili modifiche per motivi di sicurezza. Se le piogge rendono pericoloso Antelope Canyon, la visita può essere sospesa. Qualora nella Death Valley le temperature superino i 40 gradi, il programma contempla una sosta alternativa a Calico.

Un itinerario fitto richiede una scelta consapevole

Il programma Attraverso il West mostra quanto possa essere concentrato un viaggio tra i parchi americani. Alcune giornate prevedono trasferimenti superiori ai 500 chilometri, lasciando necessariamente tempi di visita differenti da quelli di un soggiorno dedicato a una sola destinazione.

Nel confrontare le proposte di un tour operator USA, conviene quindi esaminare la successione delle tappe e verificare quali esperienze siano effettivamente comprese. Un ingresso al parco e un’escursione approfondita possono rappresentare attività molto diverse.