Hotel con SPA a Cervinia: perché sceglierli e quali servizi valutare?

Cervinia, in Valle d’Aosta, è una delle località alpine italiane più conosciute, grazie alla posizione ai piedi del Cervino e alle numerose possibilità di vivere la montagna. Accanto alle attività all’aperto, durante una vacanza può esserci però anche il desiderio di rallentare e dedicare qualche ora al relax.

Per questo la presenza di una SPA in hotel può avere un peso nella scelta della struttura. Piscine, saune, aree relax e trattamenti consentono di organizzare in modo diverso alcuni momenti della giornata e di completare l’esperienza in montagna.

Perché scegliere un hotel con SPA a Cervinia?

Il centro benessere può essere utilizzato sia dopo l’attività fisica sia nelle giornate in cui si preferisce rimanere più a lungo in hotel. Una piscina permette di nuotare o rilassarsi, mentre sauna e bagno turco offrono altre possibilità per dedicare tempo a sé stessi.

La SPA non deve quindi essere necessariamente il motivo principale della vacanza. Può diventare uno spazio da utilizzare liberamente, adattandolo al proprio programma.

Cosa valutare nella SPA di un hotel di montagna?

La parola SPA può indicare strutture molto differenti. Prima di prenotare è quindi utile controllare quali ambienti e servizi siano realmente presenti.

Tra gli aspetti da verificare ci sono:

piscine interne ed esterne e loro caratteristiche;

presenza di sauna e bagno turco;

aree dedicate al riposo;

possibilità di prenotare massaggi e trattamenti.

In una località alpina può essere interessante considerare anche la relazione con il paesaggio. Piscine, idromassaggi o zone relax panoramiche permettono infatti di mantenere il contatto visivo con la montagna anche durante le ore trascorse in hotel.

Quali sono i migliori hotel con SPA a Cervinia?

Tra le strutture che si possono prendere in considerazione c’è l’Hotel Principe delle Nevi, situato a Breuil-Cervinia a 2.050 metri di altitudine. La SPA comprende una piscina riscaldata indoor-outdoor, idromassaggio con vista, sauna finlandese, bagno turco, rain garden con docce di vapore e un’area relax panoramica.

Chi cerca maggiore privacy può inoltre scegliere le Spa Suite Bontadini/Teodulo e Pancheron/Ventina, entrambe dotate di sauna e bagno turco privati e jacuzzi sul balcone con vista panoramica sulle montagne.

Un’altra caratteristica dell’hotel è la posizione ski-in/ski-out, che durante la stagione sciistica permette di abbinare l’accesso diretto alle piste alla possibilità di utilizzare la SPA una volta rientrati in struttura.

La SPA è interessante soltanto dopo una giornata sugli sci?

Il wellness non è necessariamente legato allo sci. Anche chi sceglie la montagna per altre ragioni può utilizzare gli spazi della SPA in momenti differenti del soggiorno.

A seconda delle proprie preferenze, possono diventare occasioni per:

nuotare o trascorrere qualche ora in acqua;

rilassarsi in sauna o nel bagno turco;

concedersi un massaggio o un trattamento;

riposare dopo una giornata trascorsa all’aperto.

In questo modo il centro benessere può accompagnare programmi di vacanza diversi, senza essere necessariamente associato a una singola attività.

Come scegliere un hotel con SPA a Cervinia?

Prima di prenotare conviene stabilire quanto si pensa realmente di utilizzare la SPA. Chi ama nuotare dovrebbe prestare particolare attenzione alle piscine, mentre altri ospiti possono considerare più importanti saune, trattamenti o spazi panoramici.

Anche la posizione e i servizi dell’hotel vanno valutati insieme al centro benessere. La scelta più adatta dipende quindi dal modo in cui si desidera trascorrere la vacanza e dall’equilibrio che si vuole creare tra attività, tempo in hotel e momenti dedicati al relax.