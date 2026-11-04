L’altezza che deve avere un buon materasso che trovi in vendita nei negozi specializzati

Roma, 28 ott – Quando si acquista un materasso, l’attenzione si concentra generalmente sui materiali, sulla rigidità e sul prezzo, mentre un elemento altrettanto importante rischia di passare in secondo piano: lo spessore. Eppure, l’altezza del materasso contribuisce a determinarne le caratteristiche di sostegno e comfort, influenzando anche la compatibilità con la struttura del letto. Per orientarsi tra i diversi modelli disponibili, anche valutando i materassi in offerta a Bologna, è quindi utile conoscere le differenze tra le principali tipologie e comprendere quali misure siano più indicate per le proprie esigenze.

Qual è l’altezza ideale di un materasso?

Non esiste un’altezza universalmente corretta per tutti i materassi. Lo spessore deve essere valutato in relazione alla struttura interna, ai materiali utilizzati, al peso corporeo e alle abitudini di riposo. Per un utilizzo quotidiano da parte di un adulto, una fascia compresa indicativamente tra i 20 e i 30 centimetri rappresenta un riferimento frequente sul mercato, sebbene siano disponibili modelli validi anche al di fuori di questo intervallo. I materassi più sottili, generalmente inferiori ai 15 centimetri, vengono spesso utilizzati per letti supplementari, divani letto o soluzioni destinate a esigenze particolari. Per il riposo continuativo, invece, è importante verificare che lo spessore consenta alla struttura interna di sostenere adeguatamente il corpo. Occorre tuttavia evitare un equivoco: un materasso più alto non è necessariamente un materasso migliore. La qualità dipende soprattutto dalla composizione degli strati, dalla loro capacità di distribuire il peso e dalla resistenza dei materiali nel tempo.

Memory foam, lattice e molle: come cambia lo spessore

La tecnologia costruttiva rappresenta uno dei principali fattori che determinano l’altezza del materasso. I modelli in memory foam sono generalmente composti da più strati di schiuma, con caratteristiche differenti di densità, elasticità e adattabilità. Lo strato superiore contribuisce ad accogliere il corpo e ad attenuare i punti di pressione, mentre la base ha principalmente una funzione di sostegno. Lo spessore complessivo dipende quindi dall’equilibrio tra queste componenti. Nei materassi in lattice, invece, l’elasticità del materiale permette di distribuire il carico attraverso una struttura che può presentare zone a portanza differenziata. Anche in questo caso, la qualità del supporto non può essere dedotta dalla sola altezza. I materassi a molle, tradizionali o insacchettate, presentano una struttura interna costituita da elementi metallici elastici, generalmente accompagnati da strati isolanti e imbottiture. Nei modelli a molle indipendenti sono frequenti spessori a partire da circa 20-25 centimetri, necessari per ospitare il sistema di sostegno e gli strati di comfort.

Peso corporeo e posizione durante il sonno

La scelta dell’altezza deve tenere conto anche delle caratteristiche individuali. Le persone con una corporatura più robusta possono beneficiare di strutture che offrano un sostegno adeguato e limitino l’affondamento eccessivo. Chi dorme prevalentemente su un fianco, invece, tende a esercitare una pressione maggiore in corrispondenza delle spalle e dei fianchi. Diventa quindi importante la presenza di strati capaci di accogliere queste zone senza compromettere l’allineamento della colonna vertebrale. Per chi riposa sulla schiena o sull’addome, assumono particolare rilevanza la distribuzione del peso e la capacità del materasso di sostenere il bacino. La rigidità percepita, tuttavia, non coincide con lo spessore. Un modello alto 30 centimetri può risultare più morbido di uno da 22, a seconda della composizione interna. Per questo motivo, valutare esclusivamente la misura riportata sull’etichetta può condurre a una scelta poco adatta alle proprie necessità.

L’importanza della rete e dell’altezza complessiva del letto

Un ulteriore aspetto riguarda il rapporto tra materasso e struttura del letto. La rete deve essere compatibile con le caratteristiche del prodotto, poiché contribuisce al comportamento complessivo del sistema di riposo. Anche l’altezza finale del piano su cui si dorme merita attenzione. Un letto troppo alto o troppo basso può rendere meno agevoli i movimenti necessari per coricarsi e alzarsi, soprattutto per persone anziane o con difficoltà motorie. In linea generale, una verifica pratica consiste nel sedersi sul bordo del letto e controllare che i piedi possano appoggiarsi comodamente al pavimento. È inoltre opportuno considerare l’ingombro del materasso rispetto alla testiera, alle sponde e all’eventuale contenitore sottostante.

Come valutare un materasso prima dell’acquisto

Nei negozi specializzati è possibile confrontare modelli differenti, verificando non soltanto l’altezza dichiarata, ma anche la risposta dei materiali al peso corporeo. Provare il materasso nelle posizioni abituali di riposo consente di ottenere indicazioni più concrete rispetto alla semplice osservazione delle caratteristiche tecniche. È utile inoltre informarsi sulla composizione interna, sulle condizioni di garanzia, sulla manutenzione e sulla compatibilità con la rete già disponibile. La scelta di un buon materasso non dipende quindi dal raggiungimento di uno spessore prestabilito, ma dall’equilibrio tra sostegno, comfort e caratteristiche individuali. L’altezza rimane un parametro importante, purché venga considerata insieme alla qualità dei materiali e alla struttura complessiva del prodotto.