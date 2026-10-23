Lavorare in Proprio Non Dovrebbe Significare Perdere una Parte dei Guadagni per il Carburante

Il libero professionista che usa l’auto per lavoro affronta una matematica scomoda: ogni litro di carburante pagato senza documentazione adeguata è una spesa che non si può dedurre, e ogni spesa non dedotta è reddito tassato che avrebbe potuto esserlo di meno. Nei volumi di carburante che un professionista attivo percorre in un anno, questa differenza non è trascurabile.

Non è una questione di evasione o di ottimizzazione fiscale aggressiva. È semplicemente usare gli strumenti che la legge mette a disposizione – documentare le spese professionali in modo corretto – invece di pagare più tasse del necessario per mancanza di organizzazione.

Cosa Dice la Legge sui Costi Auto per i Liberi Professionisti

La normativa fiscale italiana prevede regole specifiche per la deducibilità delle spese relative ai veicoli utilizzati nell’esercizio dell’attività professionale.

Per i lavoratori autonomi con partita IVA, la deduzione del carburante e delle altre spese di esercizio dei veicoli è ammessa nella misura del 20% per i veicoli ad uso promiscuo. Questa percentuale sale al 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente per l’attività, categoria che riguarda principalmente alcune categorie professionali specifiche come gli agenti di commercio.

L’importanza di una corretta documentazione delle spese professionali emerge anche dalle indicazioni di Confcommercio sulla deducibilità dei costi del carburante e sui pagamenti tracciabili, che illustrano le regole introdotte nel 2018 in materia di fatturazione elettronica e strumenti di pagamento. Per i professionisti, conservare fatture e prove delle transazioni è essenziale per documentare correttamente le spese sostenute nell’attività lavorativa.

La Difficoltà della Documentazione Tradizionale

I liberi professionisti che gestiscono la documentazione del carburante in modo tradizionale – conservando gli scontrini e trasferendoli al commercialista a fine anno – affrontano tre problemi ricorrenti.

Il primo è la perdita degli scontrini. Un scontrino dal distributore è un pezzo di carta che si deteriora, si smarrisce, o viene buttato per sbaglio. Ogni scontrino perso è una spesa non deducibile.

Il secondo è la mancanza di un collegamento chiaro tra il rifornimento e l’attività svolta. Rifornire di mercoledì sera per un appuntamento professionale il giovedì mattina è economicamente corretto, ma difficile da documentare in modo convincente senza un sistema che colleghi il rifornimento al percorso professionale.

Il terzo è il tempo necessario per raccogliere, organizzare e trasmettere la documentazione al commercialista.

Una carta carburante per liberi professionisti risolve tutti e tre questi problemi. Ogni transazione è registrata digitalmente, con data, ora, luogo e importo. L’estratto conto mensile è disponibile online in formato esportabile. La coerenza tra rifornimento e percorso professionale può essere documentata attraverso i dati GPS del veicolo.

Il Risparmio Reale in Numeri

Supponiamo un professionista che percorre 25.000 chilometri l’anno per lavoro, con un’auto che consuma 7 litri ogni 100 chilometri e un costo medio del gasolio di 1,70 euro al litro. Il costo totale del carburante è circa 2.975 euro l’anno.

Con una deduzione del 20% correttamente documentata, il risparmio fiscale – a seconda dell’aliquota IRPEF applicabile – può valere tra 150 e 400 euro annui. Su dieci anni di carriera professionale, questo diventa una cifra significativa.

Il Dipartimento delle Finanze pubblica statistiche sui compensi e sulle spese dichiarate dai lavoratori autonomi italiani, offrendo dati utili per comprendere il rapporto tra ricavi e costi nell’attività professionale. Una gestione accurata delle spese deducibili e della relativa documentazione può contribuire a migliorare il controllo economico dell’attività. Non è una questione marginale: è parte integrante della gestione finanziaria di un professionista con partita IVA.

La Carta come Strumento di Separazione tra Spese Personali e Professionali

Un vantaggio spesso sottovalutato della carta carburante professionale è la separazione netta che crea tra le spese personali e quelle professionali. Il professionista che usa la stessa carta per rifornire sia per lavoro sia per uso privato crea una documentazione ambigua che il commercialista deve districare caso per caso.

Con una carta dedicata esclusivamente all’attività professionale, ogni transazione è per definizione una spesa professionale – soggetta alle regole di deducibilità previste dalla legge, documentata automaticamente e pronta per essere portata in deduzione senza ambiguità.

Questa separazione vale anche in caso di controllo fiscale: avere estratti conto separati per le spese personali e quelle professionali dimostra una gestione ordinata dell’attività, che è esattamente ciò che l’amministrazione fiscale si aspetta da un libero professionista.