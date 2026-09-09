Lavoro e nuove generazioni: cosa aspettarsi dall’inverno 2026/2027, tra Italia e scenario globale

C’è un paradosso che racconta bene il mercato del lavoro italiano alla vigilia di questo inverno: mentre la disoccupazione generale scende ai minimi degli ultimi vent’anni, interi settori — dalla pulizia industriale alla logistica, fino all’edilizia — faticano a trovare personale qualificato.

Un cortocircuito che dice molto su cosa aspettarsi nei prossimi mesi per chi si affaccia oggi al mondo del lavoro: non mancano le opportunità, manca l’incontro tra domanda e offerta.

L’Italia: meno giovani occupati, ma un mercato che cerca braccia e teste

I numeri dell’Ufficio parlamentare di bilancio parlano chiaro: l’economia italiana crescerà a un ritmo modesto anche nel biennio 2026-2027, attorno allo 0,7%.

Un’espansione lenta che si riflette su un mercato del lavoro sempre più sbilanciato verso le fasce d’età più mature: aumenta la quota di occupati tra i 50 e i 64 anni, complici le dinamiche demografiche e requisiti pensionistici più stringenti, mentre l’occupazione giovanile continua a calare, ormai da otto trimestri consecutivi.

Oltre metà dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni resta fuori dal mercato del lavoro, tra studio, formazione e inattività pura.

A complicare il quadro c’è un dato più recente: secondo il Barometro del primo impiego di LinkedIn, le assunzioni entry-level in Italia sono calate del 18,8% su base annua.

Eppure, in questo scenario apparentemente ostile, la Gen Z si conferma la generazione più resiliente, con un calo molto più contenuto (-2,5%) rispetto a Millennial e Gen X, segno che i più giovani si stanno adattando più in fretta alle nuove regole del gioco.

Il paradosso vero, però, riguarda il “fabbisogno occupazionale”: secondo le previsioni Excelsior di Unioncamere, tra il 2025 e il 2029 le imprese italiane avranno bisogno di 3,3-3,7 milioni di lavoratori, in gran parte per sostituire chi va in pensione.

Il problema non è la mancanza di posti, ma lo skill mismatch: più di un lavoratore su due risulta difficile da reperire, soprattutto nei ruoli operativi. Non si tratta solo di competenze tecniche, ma sempre più di profili “ibridi”, capaci di unire conoscenza di settore e uso dell’intelligenza artificiale.

Il quadro globale: la generazione più istruita, ma sotto pressione

Fuori dai confini italiani, la fotografia non è troppo diversa.

L’Organizzazione internazionale del lavoro segnala che la disoccupazione giovanile resta un nodo irrisolto in molte aree del mondo, mentre nei paesi ad alto reddito il problema cambia forma: negli Stati Uniti il tasso di disoccupazione tra i giovani lavoratori ha toccato il 10,8% a luglio, contro un dato generale del 4,3%; in India si sfiora il 17%, in Cina il 16,5%, in Marocco si arriva addirittura al 36%. Nel Regno Unito, oltre un milione di neolaureati si contendono poco più di 17mila posizioni entry-level.

A questo si aggiunge un fenomeno nuovo, il cosiddetto “job hugging”: tre lavoratori su quattro negli Stati Uniti prevedono di restare nel proprio ruolo attuale fino al 2027, spinti soprattutto dalla paura e dall’incertezza economica più che dalla soddisfazione professionale.

Una tendenza che, se confermata anche in Europa, rischia di rallentare ulteriormente il turnover e quindi le opportunità per chi entra ora nel mercato.

Cosa aspettarsi da qui a marzo

Per chi ha tra i 18 e i 30 anni, l’inverno 2026/2027 si preannuncia come una stagione di transizione più che di svolta.

Alcuni elementi sembrano destinati a consolidarsi: settori trainanti, con informatica e intelligenza artificiale applicata, costruzioni, sanità e competenze “green” tra le aree con i segnali occupazionali più solidi, insieme ai mestieri tecnico-operativi, inclusa la pulizia industriale, dove la domanda di manodopera specializzata continua a superare l’offerta; competenze ibride, con le aziende che cercano sempre meno “solo tecnici” e sempre più professionisti capaci di affiancare l’AI al proprio mestiere, mantenendo però pensiero critico e capacità relazionali, qualità che restano difficili da automatizzare; geografia dei divari, con Nord e Centro Italia, e città come Padova e Firenze in evidenza, che offrono più occasioni rispetto al Sud, dove il divario resta strutturale; apertura internazionale, con una disponibilità crescente tra i giovani italiani a valutare percorsi professionali all’estero, spesso vissuta non come fuga ma come strategia per accumulare esperienza da reinvestire in patria.

Il messaggio che arriva da questo scorcio di inverno, insomma, è duplice: il mercato del lavoro non è chiuso, ma richiede alle nuove generazioni flessibilità, capacità di riqualificarsi in fretta e la volontà di guardare anche a settori meno “di moda” ma con reali prospettive occupazionali immediate.