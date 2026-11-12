Libri in Italia: i generi più venduti del 2026 e l’effetto Black Friday

Che si tratti di un romanzo sul comodino o di un fumetto sul treno, la lettura resta una delle abitudini preferite degli italiani, e il 2026 sta confermando una ripresa del settore dopo un anno complicato.

Chi legge molto sa bene che il piacere di un libro passa anche dal comfort: una buona luce, un divano comodo e, per molti, un paio di occhiali per leggere che rendano ogni pagina nitida anche a fine giornata.

Ma cosa stanno leggendo gli italiani in questo periodo? E il Black Friday, ormai alle porte, cambierà le abitudini d’acquisto in libreria? Vediamolo insieme.

Un mercato in ripresa

Dopo un 2025 chiuso in calo, il 2026 porta buone notizie all’editoria.

Nei primi nove mesi il mercato trade, cioè narrativa e saggistica a stampa venduta in librerie fisiche, online e supermercati, è cresciuto del 3,2% a valore, con vendite pari a 1.026,5 milioni di euro e 69,8 milioni di libri venduti. Tra i fattori che hanno contribuito c’è anche la domanda pubblica di libri legata al bonus biblioteche.

Un dato curioso riguarda i canali.

Le librerie fisiche crescono del 6,2% e arrivano al 57% del mercato trade, mentre gli store online restano stabili e scendono al 39%. Il negozio sotto casa, insomma, sta vivendo una vera rivincita.

I generi che vanno per la maggiore

Il primato spetta al fumetto: i fumetti segnano un balzo del 14,9%, seguiti da libri per bambini e ragazzi (+9,1%), narrativa straniera (+6,9%) e narrativa italiana (+4,9%).

Secondo i dati AIE presentati a Lucca Comics, ogni dieci libri venduti uno è un fumetto. Manga e graphic novel stanno portando in libreria un pubblico giovane, che spesso non aveva mai frequentato l’editoria tradizionale.

La narrativa resta il cuore del mercato. Tra i titoli più venduti dell’anno figurano nomi come Stefania Auci, Niccolò Ammaniti, Francesca Giannone e Michele Mari. Chiude la top 10 il primo

romanzo di Luciana Littizzetto. A guidare la classifica complessiva c’è però un caso insolito: Murdoku, raccolta di 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, a metà tra crime e sudoku. Il segnale è chiaro: i lettori cercano intrattenimento, evasione e libri da vivere in modo attivo.

Sul versante opposto, chi soffre è la saggistica più tecnica.

La saggistica generale è stabile, mentre calano la specialistica (-1,8%) e la manualistica pratica e self help (-6,7%). Dopo gli anni dei manuali per migliorarsi, sembra che il pubblico preferisca storie e personaggi.

Black Friday: un’occasione per i lettori?

Venerdì 27 novembre arriva il Black Friday, seguito dal Cyber Monday del 30.

Per gli appassionati di libri, però, le cose funzionano diversamente rispetto all’elettronica. In Italia vale la cosiddetta legge Levi: lo sconto massimo sui libri è stato portato al 5%, elevato al 15% solo per i libri scolastici. Per i titoli di varia, quindi, nessun ribasso spettacolare, né in libreria né sui grandi siti.

Questo non significa che il Black Friday sia irrilevante. Gli sconti possibili riguardano soprattutto altre categorie: usato, outlet, cartoleria, giochi e gift card. Libraccio, per esempio, propone libri usati fino al 55% in meno e un outlet al 50%.

Anche gli ebook, spesso in promozione a prezzi minimi, possono diventare un’ottima occasione per chi legge su dispositivo.

Cosa aspettarsi per il settore

Il Black Friday difficilmente stravolgerà le classifiche, ma può spostare il momento degli acquisti. Per i libri nuovi, infatti, aspettare non conviene: lo sconto non può cambiare molto. Chi ha già in mente un titolo può comprarlo subito, magari proprio nella libreria di quartiere.

Più concreto è l’effetto sul regalo di Natale.

Il Black Friday apre di fatto la stagione dei regali, e il libro resta uno dei doni più scelti: costa poco, si adatta a ogni gusto e non ha bisogno di essere “scontato” per risultare conveniente. Gli scaffali dedicati a fumetti, narrativa e libri per ragazzi, i generi più in salute, saranno con ogni probabilità i più gettonati.

Le librerie indipendenti, forti del +6,2% di quest’anno, possono puntare su ciò che i grandi store online non offrono: consigli personalizzati, pacchetti regalo, eventi e community di lettori.

In un periodo dominato dalla corsa al prezzo più basso, è un valore che molti clienti sono pronti a riconoscere.