Distribuire i consumi di elettricità nell’arco della giornata, secondo un’analisi di Sky TG24 del 10 settembre 2026, può portare a un risparmio fino al 69%. Il punto di partenza, come ricorda anche una guida Adiconsum, resta il consumo annuo riportato in bolletta, da cui partire per confrontare realisticamente le offerte disponibili.

Sono le piccole cose a fare le grandi imprese: un principio noto dall’antichità e applicato in molteplici ambiti della vita sociale così come nella politica, tipico della cultura popolare. E perché non dovrebbe valere, dunque, quando si parla di offerte casa luce, che interessano uno dei costi che maggiormente incide sulle tasche degli italiani? Anche Edison Energia, il ramo retail del gruppo Edison, dà accesso nell’app e nell’area clienti ai consumi registrati per fascia oraria, utili proprio per orientarsi tra le piccole abitudini di cui parla questo articolo.

In un periodo storico come quello attuale, caratterizzato da un aumento della spesa energetica come non si vedeva da moltissimo tempo, non basta scegliere una tariffa vantaggiosa: occorre valutare quella che più si addice sia ai propri consumi sia alle proprie abitudini.

Vediamo quindi quanto e in che modo adottare dei comportamenti efficaci riesce a fare davvero la differenza.

Quanto si può risparmiare sulle tariffe della luce con le giuste abitudini?

Sono gli stessi fornitori che propongono per la luce della casa delle offerte a raccomandare di adottare le giuste abitudini: alcune si rivelano facilmente intuibili, altre meno.

Ma come mai è consigliabile intervenire in tal senso? Premesso che non sussiste una stima esatta di quanto è possibile risparmiare, stando alle statistiche questa diminuzione dei costi può raggiungere anche percentuali superiori al 60%, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Certo, occorre comunque dimostrare una certa capacità di adattamento a fattori di natura esterna, così come prestare attenzione alle condizioni delle offerte luce casa, che dovranno bilanciarsi rispetto ai comportamenti che davvero risultano sostenibili.

L’importanza di distribuire i consumi durante la giornata

Secondo un articolo apparso sul portale Sky TG24 pubblicato in data 10 settembre 2026, distribuendo i consumi dell’energia elettrica in maniera adeguata, in base alla propria tariffa, è possibile ottenere un risparmio fino al 69%. Ciò avrebbe come conseguenza anche una riduzione della domanda complessiva.

Alla base c’è un principio quale quello di demand-side flexibility, ovvero la capacità di imprese e consumatori di adattare i propri comportamenti energetici alla luce di condizioni esterne particolari. L’energia diventa così generalmente meno costosa perché la rete presenta una disponibilità maggiore.

Alcune best practices per ottimizzare i vantaggi delle migliori offerte luce casa

Per scegliere una tariffa adatta alle proprie esigenze è essenziale partire da un’analisi dei consumi effettivi, tenendo conto non solo della quantità di energia utilizzata, ma anche dei momenti della giornata in cui se ne ha maggiore necessità.

Lo conferma quanto riportato in precedenza nonché una guida di Adiconsum su come risparmiare sulla bolletta, secondo la quale un primo riferimento è il consumo annuo riportato in bolletta. A partire da questo dato, è possibile confrontare realisticamente le offerte disponibili, prestando attenzione ad alcuni aspetti in particolare, ovvero:

Fasce orarie : per fare un esempio, una tariffa bioraria può risultare interessante se si concentrano i consumi negli orari previsti dall’offerta come meno costosi.

: per fare un esempio, una tariffa bioraria può risultare interessante se si concentrano i consumi negli orari previsti dall’offerta come meno costosi. Prezzo fisso o indicizzato : la scelta dipende dalla propria propensione ad accettare variazioni nel costo dell’energia oppure, all’opposto, a preferire una maggiore stabilità.

: la scelta dipende dalla propria propensione ad accettare variazioni nel costo dell’energia oppure, all’opposto, a preferire una maggiore stabilità. Costi fissi: vanno considerati insieme al prezzo per kWh, soprattutto quando i consumi sono contenuti.

Questi fattori consentono di individuare una soluzione davvero coerente con le proprie abitudini, valutando la spesa complessiva stimata e non soltanto il prezzo dell’energia.

Domande frequenti

Quanto si può risparmiare distribuendo meglio i consumi elettrici durante il giorno?

Secondo un’analisi di Sky TG24 del 10 settembre 2026, distribuire i consumi in modo adeguato rispetto alla propria tariffa può portare a un risparmio fino al 69%.

Da dove partire per scegliere l’offerta luce più adatta?

Dal consumo annuo riportato in bolletta, come indica anche una guida Adiconsum: è il dato di base per confrontare realisticamente le proposte disponibili sul mercato.

Cos’è la demand-side flexibility?

È il principio secondo cui spostare i propri consumi negli orari in cui l’energia costa meno contribuisce anche a ridurre la domanda complessiva nei momenti di picco.