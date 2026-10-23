Sveliamo gli ingredienti della pizza toscana morbida dentro e croccante fuori

Roma, 23 ott – Morbida all’interno, croccante alla base e ricca di sapore: la pizza al trancio conquista grazie a un equilibrio di consistenze che la rende immediatamente riconoscibile. Ma quali sono gli ingredienti e le tecniche che permettono di ottenere questo risultato? Il segreto non risiede soltanto nella scelta delle materie prime, ma anche nella preparazione dell’impasto e nella cottura.

Il segreto della pizza al trancio: impasto e lievitazione

Per ottenere una pizza soffice all’interno e croccante all’esterno, la lavorazione dell’impasto è fondamentale. Farina, acqua, lievito e sale costituiscono la base di partenza, ma sono le proporzioni, i tempi di maturazione e le modalità di cottura a determinare il risultato finale. Un ruolo importante può essere svolto dal lievito madre, utilizzato per favorire lo sviluppo dell’impasto e conferirgli caratteristiche aromatiche riconoscibili. La corretta gestione della lievitazione contribuisce inoltre a ottenere una struttura alveolata e piacevole al morso. La cottura completa il lavoro: il calore permette alla superficie di sviluppare una crosta dorata, mentre l’interno conserva la sua morbidezza.

Alla Toscana: la pizza al trancio incontra la tradizione

A Milano, nel quartiere Corso Lodi, la Pizzeria Alla Toscana propone una propria interpretazione della pizza al trancio, preparata con lievito madre e cotta nel forno a legna Ambrogi. Il locale unisce la tradizione della pizza al trancio milanese ai sapori della gastronomia toscana, valorizzando ingredienti regionali e abbinamenti ricercati. Tra le specialità spicca la pizza Toscana, farcita con salsiccia toscana e Pecorino nero di Pienza. Non mancano proposte come la Mortazza, con mortadella di Prato, burrata e granella di pistacchio, e la Porcona, con porchetta toscana, scamorza affumicata e patate al forno. Accanto alle farciture gourmet trovano spazio anche i grandi classici, dalla Margherita alle pizze con funghi, prosciutto e verdure.

Dove gustare la pizza al trancio a Milano

La ricerca della miglior pizza al trancio passa anche dalla qualità degli ingredienti, dalla cura della preparazione e dalla possibilità di scegliere tra gusti differenti. La Pizzeria Alla Toscana si trova in Piazza Bonomelli, a circa 300 metri dalla fermata Brenta della metropolitana milanese. Un ambiente informale e accogliente, nel quale alla pizza si affiancano piatti della cucina regionale, come i pici all’aglione, le pappardelle al ragù di cinghiale e la bistecca alla fiorentina. Perché una buona pizza non dipende da un solo ingrediente: è il risultato dell’incontro tra impasto, cottura e farcitura, tre elementi capaci di trasformare un semplice trancio in un’esperienza di gusto.