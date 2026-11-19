Per chi lavora a tempo pieno, organizzare un prelievo o una visita specialistica significa trovare un momento compatibile con gli impegni della giornata. A rendere questi appuntamenti più semplici da gestire sono soprattutto due fattori: la rapidità con cui si ottiene una data e la comodità con cui si raggiunge la struttura, si parcheggia e si torna alle proprie attività. Un centro medico in città, con un accesso rapido alle prestazioni, permette di inserire i controlli nella settimana lavorativa in modo più agevole.

A questa esigenza risponde ora la nuova sede di Poliambulatori San Gaetano, aperta a Vicenza in via Lanza 10. Il centro medico, nato nel 2005 a Thiene dall’intuizione di un gruppo di medici con una lunga esperienza nei servizi sanitari e presente anche a Schio, porta nel capoluogo un’organizzazione pensata per ridurre le attese per visite, analisi ed esami.

Prenotazioni e prelievi, l’accesso alla sede cittadina di Poliambulatori San Gaetano

La struttura di Poliambulatori San Gaetano a Vicenza si trova nello stesso stabile dell’Hotel Verdi e mette a disposizione di chi arriva in auto un parcheggio gratuito proprio di fronte all’ingresso.

Le visite e gli esami della nuova sede si fissano attraverso un numero telefonico dedicato, WhatsApp, la piattaforma di prenotazione online e l’app del gruppo, gli stessi canali già attivi per le strutture di Thiene e Schio.

Tra le prestazioni disponibili c’è il prelievo per le analisi del sangue, eseguito nel punto prelievi della sede. Con l’appuntamento fissato e tempi di attesa ridotti, l’esame si può inserire prima dell’inizio della giornata lavorativa.

Risonanza, TAC e radiografie nella sede vicentina di Poliambulatori San Gaetano

Sul fronte della diagnostica, la sede di via Lanza punta ad accorciare l’intervallo tra la richiesta di un esame e il momento in cui il paziente ne conosce l’esito.

Uno degli accertamenti disponibili è la radiografia, che si prenota senza attese e senza impegnativa e viene eseguita con macchinari a basso dosaggio di radiazioni. L’ecografia e l’ecocolordoppler si eseguono con la stessa rapidità, con il referto consegnato al termine dell’esame e strumenti di ultima generazione che valorizzano il lavoro dello specialista.

La dotazione della sede comprende inoltre la TAC e la risonanza magnetica ad alto campo, un’apparecchiatura che unisce la precisione richiesta dagli esami di approfondimento al comfort di chi vi si sottopone. Tra le prestazioni rientrano anche i check-up di prevenzione, con percorsi che vanno dal check-up completo in giornata a quelli pensati in modo specifico per la prevenzione maschile e femminile. I referti di tutti gli accertamenti si possono poi consultare online attraverso il portale del gruppo.

Specialisti e percorsi condivisi, le visite di Poliambulatori San Gaetano nel capoluogo

Le visite specialistiche in programma a Vicenza si appoggiano sulla rete di oltre 300 specialisti che collaborano con Poliambulatori San Gaetano, impegnati nella prevenzione, nella diagnosi e nella valutazione delle principali condizioni cliniche.

Il metodo del centro prevede percorsi personalizzati, che diventano multidisciplinari quando un problema di salute coinvolge più ambiti. In questi casi specialisti di aree diverse confrontano le proprie valutazioni, e la visita può essere completata con gli esami eseguibili nella stessa struttura.

Tra i professionisti che operano nel gruppo figurano medici che collaborano con l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e con l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, due riferimenti nazionali rispettivamente per l’ortopedia e per l’oncologia. Il lavoro in équipe, su cui Poliambulatori San Gaetano ha impostato la propria organizzazione, rende inoltre più rapido il passaggio da un consulto al successivo.

Da Vicenza a Thiene, la chirurgia e le convenzioni della rete Poliambulatori San Gaetano

La sede di Vicenza è anche un punto di accesso agli interventi chirurgici di Poliambulatori San Gaetano, che si prenotano attraverso il numero della sede cittadina e vengono eseguiti alla San Gaetano Clinica e Ricerca di Thiene.

Il polo chirurgico della clinica è stato progettato secondo un’idea di umanizzazione degli spazi, che considera la qualità estetica degli ambienti e il benessere del paziente parte integrante del percorso di guarigione. Il blocco operatorio conta quattro sale con filtraggio dell’aria a flusso laminare e superfici in materiali che permettono una sterilizzazione rapida, mentre nelle quattro sale degenza adiacenti il paziente resta monitorato prima e dopo l’intervento e può avere accanto un accompagnatore.

L’attività copre un ampio ventaglio di specialità, che comprende tra le altre la chirurgia ortopedica, vascolare e ginecologica, la neurochirurgia, la chirurgia maxillo-facciale e quella bariatrica, insieme agli interventi di chirurgia plastica estetica e ricostruttiva seguiti dal San Gaetano Clinic Beauty Lab. Le équipe chirurgiche comprendono primari di ospedali, docenti universitari e ricercatori, affiancati da uno staff infermieristico formato per seguire il paziente in ogni fase dell’iter operatorio. Gli interventi si possono eseguire anche in convenzione con i principali fondi sanitari integrativi e con i piani di welfare aziendale, un aspetto rilevante per i lavoratori che dispongono di queste coperture.

Attorno ai poliambulatori il gruppo ha sviluppato centri dedicati ad ambiti specifici della salute, come Fisic Lab per la riabilitazione, Futuri per la fertilità di coppia e la gravidanza e Psiché per la psichiatria e la psicologia clinica, a cui si aggiungono lo studio dentistico Spezzapria Zancan e l’area di medicina estetica a cura del Dott. Buratto.

Con l’apertura di via Lanza, Poliambulatori San Gaetano affianca alle strutture di Thiene e Schio una presenza stabile nel capoluogo, e chi vive o lavora in città trova a Vicenza l’accesso a un’organizzazione sanitaria maturata in oltre vent’anni di attività.