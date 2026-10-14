Produttività delle imprese italiane: perché investire nelle competenze manageriali

La produttività rimane uno dei principali punti deboli dell’economia italiana. Il nostro Paese può contare su un sistema manifatturiero sviluppato, aziende capaci di competere sui mercati internazionali e competenze tecniche riconosciute. Eppure, da decenni, fatica ad aumentare il valore economico generato per ogni ora lavorata.

Secondo i dati pubblicati dall’Istat nel dicembre 2025, tra il 1995 e il 2024 la produttività del lavoro in Italia è cresciuta mediamente appena dello 0,3% all’anno, contro una media europea dell’1,1% nel decennio 2014-2024. Nel solo 2024, inoltre, la produttività italiana è diminuita dell’1,9%.

Un problema che coinvolge numerosi fattori: dimensioni aziendali, investimenti, infrastrutture, innovazione e organizzazione del lavoro. Proprio quest’ultimo aspetto merita maggiore attenzione. La capacità di gestire persone, risorse e progetti può incidere sensibilmente sull’efficienza delle imprese, anche senza richiedere investimenti particolarmente onerosi.

Produttività delle imprese italiane: un problema che viene da lontano

La produttività del lavoro misura il valore aggiunto prodotto in rapporto alle ore lavorate. Un aumento della produttività significa quindi riuscire a generare maggiore valore con le risorse disponibili.

I dati Istat mostrano quanto il problema sia radicato. Nel periodo 2014-2024 il valore aggiunto dei settori di mercato è aumentato mediamente dell’1,6% all’anno, mentre le ore lavorate sono cresciute dell’1,4%. La differenza si è tradotta in un incremento della produttività molto contenuto.

Nel 2024, in particolare, le ore lavorate sono aumentate del 2,3%, a fronte di una crescita del valore aggiunto dello 0,4%. Le imprese hanno quindi impiegato più lavoro senza ottenere un incremento proporzionale della produzione economica.

Il peso delle piccole imprese nel sistema produttivo

Una caratteristica dell’economia italiana è la presenza capillare di microimprese e piccole aziende. Si tratta di una struttura che favorisce specializzazione, flessibilità e vicinanza ai clienti, ma che può presentare difficoltà nell’accesso a capitali, professionalità specialistiche e tecnologie avanzate.

Nelle realtà di dimensioni ridotte, inoltre, la gestione aziendale dipende frequentemente dall’imprenditore, che segue contemporaneamente produzione, clienti, fornitori, amministrazione e personale.

Quando l’attività cresce, questa concentrazione delle responsabilità può diventare un limite. Le decisioni si accumulano, i collaboratori attendono indicazioni e l’organizzazione fatica a sostenere un numero maggiore di commesse.

Organizzazione aziendale e competenze manageriali: dove si perde competitività

Una parte delle inefficienze aziendali nasce da problemi apparentemente ordinari: informazioni che arrivano in ritardo, attività ripetute, priorità poco chiare o responsabilità non definite.

Si pensi a un’impresa manifatturiera che accetta una commessa importante senza verificare preventivamente la disponibilità delle materie prime o la capacità produttiva dei reparti. Il risultato può essere un ritardo nelle consegne, accompagnato da straordinari, costi aggiuntivi e insoddisfazione del cliente.

Problemi simili si verificano anche nei servizi, dove la mancanza di coordinamento tra uffici può rallentare progetti e compromettere le scadenze.

Dall’esperienza alla gestione strutturata dei progetti

L’esperienza dell’imprenditore e dei collaboratori rimane una risorsa preziosa. Affiancarla a strumenti di pianificazione permette però di ridurre il ricorso continuo alle decisioni improvvisate.

Il Project Management, ossia la gestione strutturata dei progetti, offre metodi per definire obiettivi, tempi, costi, responsabilità e rischi.

Anche una piccola impresa può applicarne i principi, ad esempio programmando le fasi di una nuova commessa, individuando un responsabile per ciascuna attività e monitorando periodicamente gli scostamenti rispetto al budget. L’obiettivo è individuare i problemi quando esiste ancora il tempo per correggerli, evitando che emergano soltanto alla scadenza.

Investire nella formazione manageriale per migliorare la produttività

Le competenze tecniche sono indispensabili per realizzare prodotti e servizi di qualità. Per coordinare un’organizzazione servono anche capacità di pianificazione, gestione delle persone, analisi economica e valutazione dei rischi.

Un ottimo tecnico, ad esempio, può conoscere perfettamente un processo produttivo senza avere necessariamente le competenze per distribuire il lavoro tra più squadre, controllare i costi di un progetto o gestire situazioni di conflitto.

La formazione manageriale permette di sviluppare queste capacità e di applicare strumenti operativi alle attività quotidiane. Per un’impresa, investire nella preparazione dei responsabili significa migliorare il coordinamento interno, ridurre gli errori organizzativi e rendere più prevedibili tempi e costi.

Il valore delle certificazioni professionali per i manager

Accanto alla formazione, un ruolo specifico è svolto dalle certificazioni professionali, attraverso le quali è possibile attestare determinate conoscenze e competenze secondo criteri riconosciuti.

Come spiega questa guida sulle certificazioni professionali per manager, ottenere una certificazione riconosciuta nel Project Management permette di valorizzare le competenze acquisite, rafforzare la propria credibilità professionale e migliorare le opportunità di crescita nel mercato del lavoro.

Tra i riferimenti più conosciuti figurano la certificazione internazionale PMP, la certificazione secondo la norma UNI 11648 e il metodo PRINCE2. Si tratta di percorsi con caratteristiche e requisiti rivolti a professionisti con esperienze ed esigenze diverse.

Per le aziende, disporre di responsabili preparati nella gestione dei progetti vuol dire migliorare il controllo delle attività, soprattutto quando sono coinvolti fornitori, reparti e professionalità differenti.

Tecnologia e innovazione: perché servono manager capaci di gestire il cambiamento

Digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale offrono nuove opportunità per aumentare l’efficienza delle imprese italiane. Acquistare nuove tecnologie, però, richiede un’attenta valutazione dei processi nei quali verranno utilizzate.

Un software gestionale, ad esempio, può migliorare il controllo del magazzino, ma se i dati vengono inseriti in modo scorretto o le procedure non sono condivise, i benefici rischiano di essere limitati. Lo stesso vale per l’introduzione di macchinari automatizzati, piattaforme digitali e strumenti di intelligenza artificiale.

Gestire l’innovazione senza disperdere risorse

Prima di avviare un investimento tecnologico, un’azienda deve individuare il problema da risolvere e stabilire alcuni indicatori per misurare i risultati.

Se l’obiettivo è ridurre i tempi di evasione degli ordini, ad esempio, occorre conoscere i tempi attuali, identificare le attività che rallentano il processo e verificare i miglioramenti dopo l’intervento.

Senza questa analisi, diventa difficile distinguere un investimento efficace da una spesa che aggiunge complessità all’organizzazione.

Le sfide per le imprese italiane: valorizzare competenze e organizzazione

Il recupero della produttività italiana richiede interventi su più livelli, dalle infrastrutture agli investimenti, fino alla disponibilità di lavoratori qualificati. All’interno delle imprese esiste però un margine di miglioramento sul quale è possibile intervenire direttamente: la qualità della gestione aziendale.

Definire responsabilità, misurare le prestazioni, pianificare le attività e formare le figure di coordinamento sono azioni che producono benefici concreti. Per le piccole e medie imprese, spesso caratterizzate da un patrimonio importante di conoscenze tecniche e relazioni commerciali, il passaggio verso un’organizzazione più strutturata rappresenta un’opportunità di crescita.

La competitività del sistema produttivo italiano dipenderà anche dalla capacità di trasformare questo patrimonio di esperienza in processi più efficienti, decisioni tempestive e progetti portati a termine rispettando obiettivi, tempi e risorse.