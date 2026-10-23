Istituto di vigilanza privata: quante notti può fare una guardia giurata

Roma, 23 ott – La sicurezza di aziende, attività commerciali e proprietà private non si ferma al tramonto. Anzi, proprio durante le ore notturne diventa fondamentale garantire un controllo costante degli ambienti. Ma quante notti consecutive può lavorare una guardia giurata? La risposta dipende dalla normativa sul lavoro, dal contratto collettivo applicato e dall’organizzazione dei turni.

Quante notti consecutive può lavorare una guardia giurata?

In Italia non esiste un limite generale che stabilisca un numero massimo identico per tutti di notti consecutive lavorabili. La disciplina dipende dalle disposizioni legislative e contrattuali applicabili al personale di vigilanza privata. Il Decreto Legislativo 66/2003 regolamenta diversi aspetti del lavoro notturno, mentre i contratti collettivi del settore disciplinano l’organizzazione dei servizi, le turnazioni e i riposi. Il principio fondamentale è garantire il recupero psicofisico del lavoratore. Il riposo giornaliero ordinario è di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore, fatte salve le deroghe consentite dalla normativa e dalla contrattazione applicabile. Anche il riposo settimanale deve essere rispettato. Nei servizi continuativi può essere programmato in giorni diversi dalla domenica, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali.

Vigilanza notturna: perché organizzare i turni è fondamentale

La vigilanza notturna richiede attenzione, prontezza di riflessi e capacità di intervenire tempestivamente. Per questo motivo, la pianificazione dei turni rappresenta un elemento centrale nell’organizzazione degli istituti di sicurezza. Un servizio efficace deve conciliare due esigenze: garantire la continuità della sorveglianza e tutelare le condizioni di lavoro degli operatori. L’alternanza del personale, il rispetto dei riposi e la presenza di procedure operative definite contribuiscono a mantenere elevati gli standard del servizio, soprattutto nelle attività che richiedono una copertura continuativa.

NOC Security: servizi di vigilanza privata e sorveglianza notturna

Tra gli Istituti di Vigilanza operanti nell’area di Milano e Monza Brianza figura NOC Security, realtà specializzata nella protezione di immobili, attività commerciali, aziende e strutture private. L’istituto propone servizi di vigilanza armata, piantonamento fisso, pattugliamento ispettivo, sorveglianza notturna e pronto intervento. Le attività comprendono anche videosorveglianza, controllo degli accessi e supporto mediante unità cinofile. NOC Security dispone inoltre di una centrale operativa H24 e presenta sul proprio sito certificazioni ISO 9001, 14001 e 45001, a testimonianza dell’attenzione dichiarata alla qualità dei processi organizzativi, all’ambiente e alla sicurezza sul lavoro.

La sicurezza passa anche dalla professionalità degli operatori

La qualità di un servizio di vigilanza non dipende esclusivamente dal numero di ore trascorse sul posto, ma soprattutto dalla preparazione del personale e dall’efficienza dell’organizzazione. Affidarsi a un istituto strutturato significa poter valutare soluzioni di sorveglianza calibrate sulle esigenze della propria attività, con l’obiettivo di garantire protezione, continuità operativa e tempestività d’intervento anche durante la notte.