RC Professionale: perché nel 2026 è un investimento, non una spesa

Un commercialista di Milano racconta che fino a cinque anni fa, in vent’anni di attività, aveva ricevuto due contestazioni formali. Nell’ultimo triennio, invece, ne ha gestite quattro. Non è un caso isolato. Consulenti, architetti, geometri, periti: quasi tutte le categorie professionali segnalano la stessa tendenza, e il motivo non è che i professionisti lavorino peggio.

Cosa è cambiato davvero

Tre cose, in sostanza. La normativa impone a molte categorie ordinistiche di dotarsi di una copertura RC, con sanzioni disciplinari per chi non lo fa. I clienti, dal canto loro, hanno accesso più semplice alla tutela legale e sono meno disposti a lasciar correre. E poi c’è il valore economico in gioco: contratti e consulenze pesano di più oggi, quindi anche un errore minimo può generare un danno tutt’altro che minimo.

Cosa copre, in pratica, una polizza

Non solo il risarcimento del danno a terzi. Le spese legali di difesa, la gestione della vertenza con un avvocato dedicato, in certi casi anche gli errori commessi da un dipendente o un collaboratore. Ma attenzione: un ingegnere e un consulente del lavoro non corrono gli stessi rischi, e una polizza pensata per l’uno raramente va bene per l’altro. Massimali, esclusioni, franchigie — vanno tarati sul mestiere specifico.

L’errore che quasi tutti fanno

Scegliere in base al premio più basso. Punto. Senza guardare i massimali, senza chiedere se la retroattività copre anche il lavoro svolto prima della firma. Poi arriva il sinistro, e si scopre che buona parte del danno resta a carico del professionista — che per chi opera in ditta individuale significa patrimonio personale, non solo dello studio.

Un esempio concreto

Immaginiamo un consulente marketing che, per un errore di calcolo in un piano media, fa perdere al cliente una parte del budget pubblicitario stanziato. Il cliente chiede i danni. Senza polizza, quella cifra esce direttamente dalle tasche del professionista, insieme alle spese per farsi assistere da un legale. Con una copertura adeguata, invece, è la compagnia a gestire la vertenza e a coprire l’eventuale risarcimento entro il massimale sottoscritto. La differenza, in termini pratici, è tra chiudere un anno con un problema gestito e chiuderlo con un debito imprevisto.

Le domande da fare prima di firmare

Non basta chiedere “quanto costa”. Meglio chiedere: la polizza copre anche gli errori commessi da collaboratori o dipendenti? Cosa succede se cambio compagnia l’anno prossimo — resto coperto per il lavoro già svolto? Le spese legali sono comprese nel massimale o si aggiungono a parte? Sono domande che richiedono cinque minuti e che, nella maggior parte dei casi, il primo preventivo ricevuto non chiarisce da solo.

“Ho sempre lavorato senza problemi”: l’obiezione più comune

È l’argomento che si sente più spesso da chi rimanda la scelta di una polizza da anni. Il punto è che la RC professionale non serve a coprire il rischio medio, serve a coprire l’evento raro ma costoso — quello che, quando capita, capita una volta sola ma può pesare per anni sul bilancio personale. Non aver mai avuto un problema non è una garanzia per il futuro, è semplicemente il modo in cui funziona la statistica: la maggior parte dei sinistri, per definizione, riguarda una minoranza di professionisti in un dato anno. Il problema è che nessuno sa in anticipo se sarà tra questi.

Quando la polizza serve anche per lavorare

Sempre più spesso, per partecipare a bandi, gare o anche solo per essere selezionati da clienti aziendali più strutturati, viene richiesto di dimostrare di avere una copertura RC attiva e con un massimale adeguato al valore dell’incarico. In questi casi la polizza non è più solo una tutela in caso di errore: diventa un requisito d’accesso al lavoro stesso, e non averla pronta può significare perdere opportunità prima ancora di poter discutere l’offerta.

Il costo reale di non avere una copertura

Chi rimanda la scelta di una polizza spesso ragiona solo sul premio annuale da pagare, senza mettere sull’altro piatto della bilancia cosa significherebbe affrontare da solo una richiesta di risarcimento: spese legali anticipate di tasca propria, tempo sottratto al lavoro per gestire la vertenza, e nei casi peggiori un accordo transattivo pagato senza nessun supporto economico alle spalle. Messa in questi termini, il costo di una polizza smette di sembrare un peso e diventa quello che è davvero: il prezzo per non dover affrontare da soli l’imprevisto peggiore della propria carriera.

Una domanda che si sentono fare spesso gli assicuratori

“Ma se non ho mai avuto un sinistro, non potrei semplicemente accantonare io stesso quella cifra ogni anno, invece di pagarla a una compagnia?” È un ragionamento che sembra sensato sulla carta, ma non tiene conto di due cose: primo, un accantonamento personale impiega anni a raggiungere un importo che possa davvero coprire un sinistro importante, mentre la polizza offre quella copertura fin dal primo giorno. Secondo, la compagnia non si limita a pagare: mette a disposizione competenze legali e tecniche per gestire la vertenza, un supporto che un fondo accantonato da soli non può replicare.

Confrontare due o tre preventivi prima di firmare costa mezz’ora. Su assicurazionercprofessionale.it si può richiedere un preventivo su misura per la propria categoria e capire quali massimali hanno senso per il proprio profilo di rischio.

La domanda giusta, ormai, non è se convenga assicurarsi. È se ci si può permettere di non farlo.