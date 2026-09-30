Russare di notte: quando l’ostruzione delle vie aeree parte dal naso

Svegliarsi con la sensazione di non aver riposato a sufficienza, accompagnati da secchezza delle fauci e dal disappunto del proprio partner per i rumori notturni, costituisce un quadro clinico assai diffuso nella popolazione adulta. Il russamento cronico nasce da dinamiche fisiologiche eterogenee, ma accade di frequente che l’origine primaria risieda in una pervietà compromessa delle cavità nasali superiori. Inquadrare con accuratezza l’ostacolo respiratorio consente di comprendere quando una terapia medica possa bastare o quando sia opportuno ricorrere a un’operazione al setto nasale deviato per ristabilire una fisiologica aerazione notturna, migliorando sensibilmente la qualità del sonno ed evitando pericolose complicanze cardiovascolari legate a prolungate carenze di ossigeno.

I meccanismi fisici del russamento durante il riposo

Il tipico rumore respiratorio notturno è generato dalla vibrazione turbolenta delle strutture molli del retrobocca e della faringe al passaggio dell’aria inspirata. Durante le ore notturne, il tono muscolare del palato molle, dell’ugola e della lingua si rilassa fisiologicamente, riducendo il calibro del condotto aereo posteriore.

Se a questo cedimento naturale si aggiungono la posizione supina nel letto o una congestione persistente delle mucose, il flusso d’aria incontra una resistenza marcata, innescando una depressione endoluminale che fa oscillare i tessuti circostanti e trasforma ogni respiro in un suono aspro, continuo e intermittente.

Il passaggio obbligato alla respirazione orale e le sue conseguenze

Il naso funge da condizionatore naturale deputato a filtrare, riscaldare e umidificare l’aria prima che raggiunga l’albero bronchiale. Nel momento in cui le cavità anteriori risultano ostruite, l’organismo attiva un meccanismo di compenso automatico inducendo l’apertura involontaria della bocca durante il sonno.

Respirare esclusivamente per via orale provoca la caduta all’indietro della mandibola e della base linguale verso la parete posteriore della faringe, restringendo ulteriormente il canale respiratorio e amplificando le vibrazioni rumorose, con il rischio concreto di favorire frequenti episodi di apnea notturna e continui microrisvegli cerebrali che frammentano il riposo.

Le principali anomalie strutturali e flogistiche delle cavità nasali

Le ragioni per cui il flusso aereo nasale risulta insufficiente possono avere matrice anatomica o infiammatoria. Oltre a una curvatura asimmetrica della cartilagine settale congenita o post-traumatica, giocano un ruolo determinante l’ipertrofia cronica dei turbinati inferiori, la presenza di formazioni polipoidi e le riniti allergiche non controllate.

Queste condizioni riducono stabilmente lo spazio utile per il passaggio gassoso, costringendo la gabbia toracica a uno sforzo inspiratorio supplementare che peggiora sensibilmente la rumorosità del riposo e la regolare ossigenazione dell’intero organismo.

L’iter diagnostico specialistico e le strategie correttive

Riconoscere l’origine precisa del disturbo impone una visita otorinolaringoiatrica corredata da un’endoscopia nasale a fibre ottiche, esame rapido e indolore capace di mappare l’anatomia interna delle fosse nasali.

Una volta individuata la causa scatenante, l’approccio terapeutico viene calibrato su misura per il paziente: si spazia dall’impiego mirato di formulazioni antinfiammatorie e lavaggi salini per decongestionare i tessuti, fino alla chirurgia funzionale mininvasiva per rimodellare il setto o ridurre il volume dei turbinati tramite radiofrequenze.

Risolvere il blocco nasale permette di ripristinare il corretto circuito respiratorio, garantendo notti silenziose, un riposo ristoratore e una rinnovata lucidità per affrontare ogni impegno della vita diurna.