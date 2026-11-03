Spesa per animali domestici, perché cresce e come cambia il carrello delle famiglie italiane

Un mercato in rapida evoluzione

Numeri della crescita

Negli ultimi dieci anni il numero di cani e gatti registrati in Italia è salito oltre i 15 milioni, secondo le stime di Assalco.

La spesa annuale collegata al loro mantenimento ha superato i 2,7 miliardi di euro e continua a salire con un ritmo vicino al 10 % l’anno, una dinamica superiore a quella dell’intero comparto alimentare.

Dietro ai dati si intravedono cambiamenti sociali precisi.

Le famiglie con figli posticipano l’arrivo dei bambini e colmano il vuoto affettivo accogliendo un pet, mentre i single cercano compagnia e investono parte del reddito nel benessere dell’animale.

Di conseguenza, la domanda non è più dettata solo dall’emergenza (cibo e lettiera), ma include servizi e accessori volti a migliorare la qualità di vita quotidiana.

Il 2022 ha segnato un punto di svolta: per la prima volta il carrello pet, negli ipermercati, ha pesato più di quello dei surgelati.

L’inflazione ha influito sui prezzi, ma i volumi non ne hanno risentito. Anzi, molti proprietari sono passati a formule premium, convinti che prevenire problemi di salute riduca i costi veterinari a lungo termine.

Quali prodotti finiscono nel carrello

Funzionalità prima del superfluo

Dalla semplice crocchetta al bocconcino ipoallergenico, la dieta del pet si è raffinata.

Si moltiplicano linee grain free, ricette monoproteiche e snack dentali che promettono benefici mirati. Il risultato è un paniere sempre più frammentato, in cui l’acquisto impulsivo lascia spazio a programmazione e lettura delle etichette.

Accanto al cibo cresce il segmento “cura e igiene”: shampoo specifici, salviette biodegradabili, tappetini assorbenti profumati.

La logica è paragonabile a quella della cosmesi umana: si cercano formule delicate, magari con ingredienti botanici e senza parabeni.

Il discorso vale anche per i gatti da appartamento, ai quali vengono proposti tiragraffi multifunzione che combinano gioco, palestra e riposo in un unico oggetto.

Importante pure il capitolo sicurezza. Guinzagli ergonomici, pettorine traspiranti e dispositivi GPS entrano nella lista della spesa non appena il proprietario inizia ad accompagnare il cane fuori città.

Il prezzo si ammortizza sulla tranquillità di sapere sempre dove si trova l’animale.

Dove si fanno gli acquisti: tra scaffali e click

Il ruolo degli e-commerce specializzati

Il luogo di acquisto incide sulla spesa quasi quanto il tipo di prodotto.

Il supermercato resta il canale d’ingresso, forte della comodità di un’unica cassa, ma soffre di assortimenti ridotti. I pet shop di quartiere puntano su consulenza e prodotti freschi, tuttavia faticano a reggere la concorrenza sui prezzi.

Quando l’assortimento del supermercato non basta, l’utente si rivolge a piattaforme capaci di combinare specializzazione e convenienza, magari alternandole ai marketplace generalisti. Un caso emblematico è Amore Animale Shop, dove la disponibilità di formati maxi e di categorie trasversali – dal cibo funzionale ai tappetini igienici – permette di concentrare gli acquisti e ridurre il prezzo medio per pezzo. Questo modello rientra in una più ampia strategia di pianificazione delle scorte che i proprietari considerano decisiva per il bilancio familiare.

Quest’ultimo punto pesa in tempi di inflazione. Acquistare un sacco da dodici chili invece di due da sei garantisce un prezzo migliore, purché si disponga dello spazio per lo stoccaggio.

Le piattaforme online, mostrando il costo al chilo e indicando la durata media della scorta, aiutano a fare calcoli più precisi di quanto consentano gli scaffali fisici.

Non si tratta solo di risparmio. L’utente apprezza le recensioni verificate e la possibilità di filtrare per patologie, taglia o età.

Il negozio tradizionale replica con la consegna a domicilio e programmi fedeltà, segno che la competizione sta elevando l’offerta complessiva piuttosto che cannibalizzare i canali.

Prospettive e sfide future

Verso una spesa più consapevole

La corsa alla qualità continuerà, ma dovrà fare i conti con la sostenibilità.

Entro il 2025 molti marchi si sono impegnati a sostituire la plastica vergine dei pack con materiali riciclabili: un costo che si rifletterà sul prezzo finale, salvo compensazioni lungo la filiera.

Parallelamente, veterinari e nutrizionisti invitano a ridurre l’overfeeding, pratica diffusa che provoca obesità nel 40 % dei cani adulti.

Meno sprechi e diete calibrate porteranno, nel medio periodo, a un rallentamento dei volumi, bilanciato da un aumento del valore medio per chilo.

Infine, la digitalizzazione dei dati sanitari aprirà scenari di prevenzione personalizzata.

Le app che raccolgono l’attività quotidiana del pet potranno suggerire integrazioni mirate o formulazioni su misura, spostando ulteriormente l’asticella delle aspettative dei consumatori.

Per le famiglie italiane il carrello degli animali non è più una voce accessoria, ma una parte stabile del bilancio domestico.

Capire dove e come spendere, tra assortimento, sconti e servizi aggiuntivi, diventerà la vera competenza del proprietario responsabile.