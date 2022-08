Roma, 14 ago – Quando ti giochi addirittura la Segre (ma con qualche problemino), vuol dire che stai alla canna del gas. Già ad agosto, peraltro. Seguendo questa china, il 20 settembre che faranno? Spediranno direttamente i proiettili alla sede centrale di Fratelli d’Italia? Può sembrare un’esagerazione, ma il crescendo di insulti contro Giorgia Meloni è effettivamente inquietante. Il pulpito da cui partono queste parole al veleno è sempre lo stesso: Repubblica. Ma finché i tirapiedi di Letta si sono limitati a produrre «inchieste» come questa, pace: tanto a rendersi ridicoli erano loro. Ma l’ultimo editoriale di Furio Colombo contro la Meloni ha decisamente passato il segno.

Il «cattivo maestro»

D’altra parte, Colombo è uno di quei «cattivi maestri» che farebbero bene ad andare in pensione. Non abbiamo infatti dimenticato che, nella famigerata lettera aperta all’Espresso contro il commissario Calabresi, figurava anche la sua firma. Per carità, da quel terribile 1971 ne è passata parecchia di acqua sotto i ponti. Eppure, come si dice in questi casi, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Nel suo editoriale agostano, Furio Colombo ha davvero toccato il fondo: per attaccare la Meloni, non si è fatto scrupoli a usare addirittura la figlia della presidente di Fratelli d’Italia. Una bambina di appena cinque anni.

Furio Colombo infanga così la Meloni

L’articolo al veleno dell’ex direttore dell’Unità è tutto giocato sulla figura della Meloni nelle vesti di (falsa) Biancaneve, «che identifica la sua immagine gradevole nel biondo e nel rosa, e i suoi sentimenti in una figlia bambina che le fa da controfigura per rappresentare tenerezza e protezione». A queste parole segue la consueta geremiade sul razzismo criptico della Meloni, sul suo presunto odio per lo «straniero» e bla bla bla: «Gli “stranieri” devono stare fuori, di là dai confini, che segnano il punto in cui finisce una razza e ne comincia un’altra, che non bisogna mischiare o confondere. Se non sei nato qui è inutile tentare di saltare gli ostacoli. Non sei italiano e non lo diventerai mai. L’idea è che ogni razza è una razza superiore, e non può essere contaminata da un’altra razza», scrive in tutta serietà Colombo, facendo uso di un dispositivo retorico tanto in voga a sinistra: la Meloni non ha mai detto esplicitamente queste cose, ma adesso ci penso io (Colombo) a smascherare cosa lei (la Meloni) pensa davvero.

Se la cosa finisse qui, non avremmo molto da dire. Hanno offerto una tribuna al nonnetto rincoglionito, facciamolo parlare: così è contento e può tornarsene a nutrire i piccioni o a osservare i cantieri. E invece no, Colombo vuole spingersi oltre: «Questa idea del mondo e dei confini crea alla non Biancaneve un problema non da poco in quanto madre. Deve sostenere che non c’è e non ci può essere alcun rapporto o confronto o accostamento fra la sua bambina e ogni altro bambino, che siano sani o malati – se gli altri bambini non sono italiani». Grazie Furio, grazie davvero: anche stavolta ci avete ricordato quanto voi ideologi di sinistra fate schifo.

Valerio Benedetti