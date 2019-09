Roma, 10 set – Il governo giallofucsia è in attesa di ricevere la fiducia, ma gli screzi tra M5S e Pd sono già iniziati. Nulla di apparentemente significativo eppure quanto chiesto da Teresa Bellanova, neo ministro dell’Agricoltura, non piace (sulla carta) ai pentastellati e se accolto potrebbe essere una mazzata per il made in Italy. “Dobbiamo lavorare perché si arrivi alla ratifica (del Ceta, ndr) con l’obiettivo di dare competitività al Sistema Italia”, ha dichiarato il ministro Pd ai microfoni di Radio 24 riguardo al trattato di libero scambio tra Canada e Unione Europea.

Secondo Bellanova fino ad ora “si è parlato molto di porti chiusi alle disperazioni ma non si è parlato molto di porti chiusi alla contraffazione che è una parte fondamentale della concorrenza sleale al Made in Italy. Inoltre anche sugli Ogm voglio aprire un confronto anche con la parte industriale. Parliamone”. Eppure ratificare il Ceta potrebbe significare proprio danneggiare le produzioni italiane, soprattutto le tipicità. A riguardo ne scrivevamo su questo giornale due anni fa e anche per questo fino ad oggi nessuno aveva premuto sull’acceleratore.

Primo scontro di governo





“Uno dei compiti del governo che nascerà – hanno replicato i Cinque Stelle in una nota – sarà quello di mettere un punto fermo sulla questione del Ceta, il trattato internazionale che sancisce un accordo commerciale di libero scambio tra Canada e Unione Europea. La ratifica di questo accordo, ricordiamo, danneggia pesantemente il made in Italy e tutta la filiera nostrana. Sul Ceta va aperta una profonda e seria discussione in parlamento così come per gli Ogm”. Particolarmente dura è stata la replica, via Facebook, del senatore grillino Mario Michele Giarrusso: “Ci risiamo. La battaglia contro il Ceta è una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle. Mi pare che qualcuno non ha capito nulla e vuole fare saltare il governo prima che nasca”. E se il buongiorno si vede dal mattino..

Eugenio Palazzini

Commenti

commenti