Roma, 9 set – “Se non ci fosse di mezzo il nostro futuro e il nostro benessere, Salvini e Meloni andrebbero messi fuori dalla porta. Si sono comportati male“. Così, nel giorno della manifestazione contro il governo giallofucsia, Silvio Berlusconi attacca i leader di Lega e Fratelli d’Italia, appena intervenuti dal palco di piazza Montecitorio. “Addirittura Salvini ha fatto errori gravissimi. In 330 comizi non ha mai citato il centrodestra e anche da Mattarella ha fatto finta di niente e poi ha offerto Chigi a Di Maio“. E’ il duro attacco lanciato dal leader di Forza Italia parlando ai gruppi parlamentari azzurrri a nella Sala della Regina di Montecitorio. E a proposito della sua assenza alla manifestazione, taglia corto: “Non abbiamo bisogno che nessuno ci dia lezioni su quando andare in piazza…“.

“Salvini ha aspettato troppo per staccare la spina”

“Salvini ha aperto la crisi senza informarci di nulla – si lamenta l’ex premier -. Gli abbiamo chiesto da subito di staccare la spina ai 5 Stelle, ma lui ha aspettato troppo e ha fatto tutto senza consultarci. Se avesse partecipato a qualche riunione in più con noi, se avesse ascoltato di più i miei consigli, avrebbe fatto molti meno errori“, è la “sentenza” del Cav sulla crisi di governo agostana scatenata dal leader della Lega (che ha condotto alla nascita del “patto della poltrona”).

Il Cav rivendica il suo ruolo di fondatore del centrodestra





“La coalizione di centrodestra l’ho fondata io, è l’unica che può vincere e sono certo che ci farà vincere. Vinceremo le prossime elezioni e, prima ancora, vinceremo le elezioni regionali, anche dove sembra più difficile”, è sicuro Berlusconi. Poi dopo le critiche, apre a FdI e Lega: “Non ho mai inteso rompere una coalizione che io stesso ho immaginato, le capigruppo e i miei collaboratori si sono fatti interpreti di una mia visione, hanno sempre agito dietro mia indicazione. Dobbiamo avviare una stagione di ricostruzione e rilancio del centrodestra. Abbiamo proposto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni un tavolo comune del centrodestra alla Camera e al Senato per coordinare al meglio i nostri lavori e fare opposizione parlamentare più efficace”, annuncia l’ex premier.

L’attacco a Pd e M5S: “Ora ci sono due partiti comunisti”

“L’Italia corre un rischio peggiore del ’94. Prima avevamo un partito comunista. Oggi ce ne sono addirittura due… uno da salotto, il Pd, e uno da strada, i Cinque stelle…“. Cosi’ Berlusconi ironizza con i suoi, ribadendo ai suoi che “chi aiuta il governo è fuori”.

