Roma, 9 sett – Alla luce della recentissima operazione da "polizia del pensiero" di Facebook ed Instagram ai danni delle pagine di CasaPound, si esprime Emanuele Fiano.

Fiano: “Che succede?”

Il deputato del Partito Democratico, da sempre acerrimo nemico delle tartarughe frecciate, scrive su Twitter: “CasaPound azzerata sui social. Bloccati i profili su Facebook e Instagram. Che succede ? È un fatto molto pesante, non può essere un caso, all’origine del quale devono esserci ragioni gravi. Vogliamo capire”. Ebbene si, Fiano “vuole capire”. Ci piacerebbe anche incorporare il tweet del caro Fiano, ma ha bloccato il profilo de Il Primato Nazionale su Twitter.





Già perché questo altro campione della democrazia risolve esattamente come Zuckerberg quando si trova a discutere con una voce non allineata: blocca, censura, elimina.

Morani: “Quali sono le motivazioni?”

Dello stesso avviso Alessia Morani, deputata del Partito Democratico che, sempre molto attiva sui social network, riporta lo screenshot della notizia della censura ai profili social di CasaPound dalla home de LaRepubblica. “Sono stati oscurati i profili social di Facebook e Instagram di CasaPound. Cosa è successo? Quali sono le motivazioni?” si chiede la Morani, probabilmente sottintendendo la condivisione, da parte di pagine ufficiali delle tartarughe frecciate, di contenuti di “odio”.

Il Cinema America esulta

Se altri, insomma, apertamente esprimono il proprio plauso come ad esempio I ragazzi del Cinema America che pubblicano la notizia da Open accompagnadola alla didascalia “Avanti Mark, senza paura, siamo con te” accompagnandola all’emoji di un pugno chiuso vecchio stampo o come Valeria Fedeli, ex vicepresidene del Senato, anch’essa dem, che esulta e scrive: “Adesso andiamo avanti con una normativa complessiva di prevenzione e sanzione dei linguaggi d’odio sul web”, Morani e Fiano sottintendono qualcosa di peggio, senza darlo per scontato.

Ilaria Paoletti

