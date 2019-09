Roma, 25 set – Monica Cirinnà ci ha purtroppo abituato ai deliri, spesso anche scomposti e senza alcun ritegno. Per non smentirsi, ieri l’esponente del Partito Democratico ha voluto sparare l’ennesima baggianata, con un intervento dai banchi del Senato letteralmente da brividi. La Cirinnà ha definito infatti “odioso” il decreto con cui “il precedente governo impose la reintroduzione della dizione di padre e madre sui documenti di identità dei minori”. Dunque per la senatrice dem quei termini vanno eliminati, perché addirittura testimonianza di atteggiamenti discriminatori.

Il governo a guida Lega e M5S, secondo la Cirinnà, ha tagliato “con l’accetta la pluralità di esperienze familiari che caratterizzano la nostra società”, e addirittura avrebbe esposto “bambini e bambine del nostro Paese a discriminazioni intollerabili sulla base della famiglia in cui crescono”. Un discorso allucinante che oltretutto è privo pure di senso logico, ma la senatrice ha voluto pure rincarare la dose. A suo avviso infatti il decreto in questione è “un’ingerenza pesantissima nella sfera più intima dell’intimità personale e dell’intimità della vita personale e e familiare che come è tipico di quella incultura politica ignora la pluralità di esperienze di vita”.





Quindi secondo la senatrice del Pd si tratta di “un decreto grave e vergognoso che mi auguro venga presto eliminato dal nostro ordinamento giuridico”. Tutto questo sproloquio senza capo né coda soltanto per chiedere la cancellazione dei termini “padre” e “madre” dai documenti ufficiali. D’altronde la Cirinnà è la stessa signora che tre anni fa non esitò a pronunciare queste parole: “In molti casi padre e madre sono uno stereotipo e un pregiudizio”. Sempre peggio.

Intervento nella discussione sul ddl per il Garante della Privacy Oggi sono intervenuta in Aula, nella discussione generale sul disegno di legge di conversione del decreto sulla proroga del Garante Privacy. Ho ricordato l’importanza della funzione del Garante nella tutela dei diritti, parlando anche del parere sul vergognoso decreto che ha reintrodotto la dicitura “padre” e “madre” sui documenti, violando i diritti di centinaia di bambine e bambini, soprattutto quelli delle famiglie arcobaleno 🌈 Ho chiesto espressamente alla Ministra Lamorgese di intervenire per porre fine a questa discriminazione inaccettabile!Nel link l'intervento integrale: https://youtu.be/ILgKWLB3fKo Publiée par Monica Cirinnà sur Mardi 24 septembre 2019

