Roma, 23 sett – Secondo un sondaggio dell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi, il 60% degli elettori italiani ha un’opinione negativa del governo Conte-bis. Il 40%, invece, ne ha un’opinione favorevole.

I favorevoli tra Pd e M5S

Secondo i sondaggisti, il dato si ribalta letteralmente se si prendono in analisi i partiti di appartenenza dei singoli elettori. L‘83% degli elettori M5S e l’84% degli elettori Pd apprezzano il Conte bis. E questi forse erano dati prevedibili. Dall’opposizione, i giudizi positivi sono al 10% tra gli elettori della Lega e al 16% nel centrodestra nel suo complesso.

Elezioni, vantaggio centrodestra





Se oggi si andasse al voto, la coalizione di centrodestra composta da Lega Forza Italia e Fratelli d’Italia sarebbe in vantaggio, seppur lieve (al 47,2%), rispetto a quella Pd-M5S e altre liste di sinistra che si attestano al 46,2%. Il 6,7% degli elettori si orienterebbe verso un altro partito.

Italia Viva al 13%

Un’alleanza M5S-Pd sarebbe sostenuta dal 94,8% degli elettori del Pd dal 91,7% degli elettori M5S. La coalizione di centrodestra è ben vista dal 94,7% degli elettori della Lega dall’87,9% degli elettori delle altre forze di centrodestra (FI/Fdi e Cambiamo – Giovanni Toti). E Renzi? I potenziali elettori di Italia Viva si attestano al 13%.

Mattarella, il più amato dagli italiani

Il presidente della Repubblica Mattarella apparentemente è come la Scavolini, il più amato dagli italiani: è lui, infatti, in cima alla fiducia degli italiani con il 64%, guadagnandosi il primo posto nel gradimento tra i politici. Il 50% è ottimista sul Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il 31% ha fiducia in Matteo Salvini, il 24% in Nicola Zingaretti, il 21% in Luigi Di Maio. Il 14% in Matteo Renzi. Che così facendo, da solo, ha l’intero consenso di Italia Viva.

Ilaria Paoletti

