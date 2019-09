Napoli, 5 sett – Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris balla “sul cadavere” del nemico. Assistendo allo scenario politico partorito dalla crisi di governo provocata da Matteo Salvini, ha commentato senza mezzi termini.

“Salvini si é suicidato”

“Pensava di essere il nuovo Mussolini, si è bruciato da solo e si è suicidato”. Così il primo cittadino di Napoli ha pensato di affossare il leader della Lega con il quale, é noto, non è mai corso buon sangue (insieme a Leoluca Orlando é sempre stato parte della fronda dei sindaci anti decreto sicurezza). Ma De Magistris azzarda anche una previsione sulle percentuali di “gradimento” dei nostri politici: “A dicembre sia Renzi che Salvini al 30 per cento”.

Il sindaco delle Ong





Inutile specificare che non é la prima volta che De Magistris fa leva sull’antagonismo con Matteo Salvini per recuperare un consenso in ribasso. Ad inizio agosto era diventato il “sindaco delle ong” :“Il porto di Napoli è aperto, l’ho detto alla Sea Watch a suo tempo lo ripeto ora. Stiamo costruendo una piccola flotta, velieri, gommoni, barche perché siamo disposti ad andare a soccorrere. Voglio vedere se si fa un maxiprocesso, a Napoli abbiamo anche l’aula bunker… Faranno un De Magistris+700, oppure +400. Da magistrato a sindaco sono 120 i procedimenti a mio carico ma perché sono un mariolo? No, ma perché anzi facevo la caccia ai marioli. Tutto al contrario”. sulla

Perché non pensa a Napoli?

Ma forse De Magistris farebbe bene a concentrarsi sui problemi della città che amministra: le passività di Napoli ammontano infatti a oltre 2,5 miliardi di euro, frutto di una malagestione che l’amministrazione dell’ex magistrato non è riuscita ad invertire. Ciclicamente emergono nuovi debiti fuori bilancio, frutto di una continua discrasia tra le entrate previste e quelle effettive dovuta ad una “strutturale incapacità di riscossione“, aveva sentenziato nel 2017 la Corte dei Conti. Sempre questa estate, De Magistris aveva annunciato la nascita di una “nuova formazione politica” di opposizione a Salvini. Adesso che non può più parlare male del governo, oltre i proclami, De Magistris si ricorderà di Napoli?

Ilaria Paoletti

