Roma, 26 set – Sono volati gli stracci ieri a Montecitorio durante l’intervento del deputato di FdI Andrea Delmastro contro l’accordo bilaterale tra Italia e Qatar. Delmastro, motivando il no alla ratifica votato dal suo partito (l’unico in aula a esprimere voto contrario), ha spiegato come il documento rappresenta un «atto di sottomissione culturale» secondo la strategia di «soft power» che il Qatar, insieme all’Arabia Saudita, «ha messo in campo per l’islamizzazione dolce dell’Occidente, dell’Europa, dell’Italia».

Delmastro ha proseguito ricordando esempi di sottomissione come la copertura delle statue nude dei musei capitolini durante la visita del presidente dell’Iran e il velo di Laura Boldrini per la visita in moschea. «Viviamo – ha detto – in un Paese dove una ex presidente della Camera trova normale andare per rispetto in moschea a Roma con il velo, ma quando va dal santo Padre mette ai piedi qualcosa che è poco più di una sciatta ciabatta», frase che scatenato la rezione scomposta di Emanuele Fiano e Filippo Sensi del Pd, che hanno preso a inveire contro Delmastro, chiamandolo «sessista» e «fascista». Un attacco a cui il deputato di FdI ha risposto così: «Vergogna, sei un sottomesso, noi non siamo sottomessi, non alzare la voce con me. A cuccia, sottomesso», e ha concluso: «Non ci tapperete mai la bocca, noi difendiamo la nostra civiltà e la crisitanità» dall’ «accelerazione dell’islamizzazione dolce della nostra società».





#FdIMio intervento alla Camera dei Deputati per Fratelli d’Italia.Fieri di essere stati gli unici a votare contro l’accordo bilaterale con il Qatar.Noi non ci sottomettiamo, noi non ci islamizziamo!#Identità #Libertà #NoSottomissione Publiée par Andrea Delmastro sur Mercredi 25 septembre 2019

Cristina Gauri

