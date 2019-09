Roma, 9 sett – La mannaia della censura: eliminati centinaia di profili Facebook riconducibili a CasaPound Italia. Oltre ai profili privati di militanti, sono stati rimosse dal social network anche le pagine riconducibili a Cpi e alle attività di solidarietà e beneficenza ad essa connesse.

Nuova allucinante censura quindi, dopo quella di aprile scorso, quando decine di esponenti del movimento politico videro disabilitare il proprio account per presunte “violazioni” alla policy del social network: Facebook ha ora cancellato sistematicamente gli account personali dei maggiori esponenti di CasaPound Italia e anche la pagina principale, che contavano centinaia di migliaia di followers, oltre alla pressoché totalità delle pagine relative alle comunità delle varie città italiane. Eliminata la pagina di CasaPound Roma, Ostia, Parma e molte altre. Stesso dicasi per le pagine di Gianluca Iannone, Simone Di Stefano e dei principali esponenti di CasaPound presenti su Facebook. Fatte fuori anche le pagine del Blocco Studentesco, organizzazione giovanile di Cpi.

Decine di militanti, gestori delle pagine, hanno visto comparire una pagina bianca al primo tentativo d’accesso. Stessa sorte per i profili Instagram: eliminati tutti quelli ufficiali di CasaPound, nazionali e regionali. Vittime della mannaia della censura, anche in questo caso, numerose pagine personali dei militanti della tartaruga frecciata. Si rende ancor più evidente, quindi, quanto già visto ad aprile: vi è un disegno ben preciso che mira a cancellare le voci dissonanti rispetto alla narrazione dominante.

E accade proprio oggi, quando migliaia di persone sono scese in piazza a Roma per contestare il nuovo governo giallofucsia. E’ un caso che accada proprio adesso, quanto il bis premier Giuseppe Conte ha invocato, nel suo discorso al Parlamento, l'”uso responsabile dei social-network, che non di rado diventano ricettacoli di espressioni ingiuriose e di aggressioni verbali”. Ma il punto è sempre il medesimo: chi controlla i controllori? Le motivazioni di Facebook per questo nuovo attacco a CasaPound risultano del tutto pretestuose. Un autentico e barbaro attacco alla libertà di pensiero.

Ilaria Paoletti

