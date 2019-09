Roma, 5 set – Il concetto di «bravo politico» è tutt’altro che facile da definire. Ci sono troppi fattori che entrano in gioco e che, spesso, possono essere in contraddizione: competenza, coerenza, onestà, scaltrezza, furbizia, comunicazione e via dicendo. Per capirci meglio, prendiamo Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Entrambi sono «bravi politici», ma da due prospettive totalmente opposte. Il leader della Lega si è dimostrato un eccellente catalizzatore di consensi. Conte al contrario, contro ogni pronostico, si è rivelato abilissimo nelle manovre da dietro le quinte. Ma, dato che piazze e Palazzo non sono la stessa cosa, anzi sono proprio due campi da gioco diversi, è stato proprio l’«avvocato del popolo» (adesso garante delle élite) a vincere, per ora, la partita decisiva.

La strategia di Conte

Salvini – è un fatto – è il grande sconfitto di questa crisi di governo. È giusto non sopravvalutare troppo i suoi errori, ma il risultato è questo: a lungo ricoperto da un’aura di infallibilità, il segretario leghista si è riscoperto un «pivello» nei confronti dell’outsider Conte. A lungo dileggiato come il «notaio» ostaggio dei suoi due vicepremier, il presidente del Consiglio ha costruito – per mesi e nell’ombra – i presupposti per vincere. E, alla fine, ha fatto fessi tutti. Mentre Salvini scaldava le piazze e faceva impennare la Lega nei sondaggi, Conte ha intessuto una fitta rete di rapporti e alleanze con i «poteri forti»: Unione europea, Angela Merkel, lo stesso Donald Trump, che ha espresso apprezzamento per «Giuseppi» invece che per il Salvini travolto da «Moscopoli» (che, per quanto inconsistente a livello giudiziario, sul piano diplomatico qualche problema alla Lega l’ha creato). E così il «brutto anatroccolo» Conte si è tramutato nel «cigno nero» capace di incassare l’appoggio pesante delle élite globaliste.

Conte e Trump lo scorso 25 agosto al G7

La metamorfosi di «Giuseppi»





Sostenuto da Mattarella, con cui ha instaurato un proficuo rapporto politico, da Prodi – che proprio a Conte telefonò dopo lo strappo di Salvini – e dalle altre cancellerie europee, l’attuale premier si è tolto di mezzo, in un colpo solo, sia il leader della Lega che Luigi Di Maio. Anche «Giggino», infatti, da questa crisi esce fortemente ridimensionato. Non a caso, il neoministro degli Esteri non è mai stato convinto della formazione del governo giallofucsia. Anche la stampa mainstream, di fronte a cotante credenziali, ha sposato il nuovo corso: da complice dei «populisti sporchi e cattivi», ora Conte è stato santificato a rete unificate per la sua «sobrietà» (remember «il loden di Monti») e il suo «buonsenso europeista».

Conte insieme a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

E allora?

A questo punto, è totalmente inutile indignarsi per le giravolte di «Giuseppi», passato in un paio di mesi da populista a mondialista. Il caso Conte serva piuttosto di lezione a Salvini e alla composita galassia sovranista: le piazze vanno benissimo, ma il potere si esercita altrove. Meno Papeete, più strategia. Meno sondaggi, più nomine. Meno like, più commissioni. Se non si vuol passare l’inverno a piangere, beninteso.

Valerio Benedetti

Commenti

commenti