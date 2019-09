Roma, 26 set – Bene, ma non benissimo. È questa la valutazione che l’immarcescibile Gad Lerner fa delle politiche migratorie del Conte bis. Bene la riapertura dei porti, ma non basta. Bisogna far pace con le Ong e, anzi, cooperare con loro: «Riaprire i porti, mitigare il decreto sicurezza bis che criminalizza il soccorso ai naufraghi, e contemporaneamente proseguire la campagna intimidatoria nei confronti delle Organizzazioni non governative?», si chiede, sarcastico, il «comunista col Rolex» in un fondo su Repubblica. Poi la stoccata: «Bisogna che il governo Conte bis si metta d’accordo con se stesso. Capisco l’imbarazzo di chi si era marchiato d’infamia etichettando come “taxi del mare” coloro che salvano degli esseri umani; ma non si può continuare a tenere il piede in due staffe per paura della propaganda di Salvini».

La beatificazione delle Ong

Gad Lerner è sempre il solito. Sebbene la melodia sia stonata, il giornalista di Repubblica non ne vuole sapere di cambiare lo spartito: il pull factor (l’«effetto magnete») esercitato dalle Ong? Una fake news sovranista (peraltro condita con il solito paragone improbabile con l’Olocausto). Le organizzazioni non governative? «Entità legittimate ad agire in una dimensione sovranazionale; antidoto prezioso all’egoismo sovranista». Poi parte addirittura il processo di beatificazione: «Il protagonismo toccato in sorte alle Ong nelle operazioni di salvataggio in mare a partire dal 2014 – prosegue Lerner – è il frutto della colpevole rinuncia perpetrata dai governi europei quando essi hanno opportunisticamente escluso di farsi carico in prima persona – con le loro navi militari – di tale doverosa attività». È così, del resto, che argomenta Gad: per slogan e leggende oramai demistificate.

La ricetta di Gad Lerner





Ma non è finita. Il prode paladino dell’immigrazione detta anche l’agenda al governo giallofucsia e agli eurocrati di Bruxelles: per Gad Lerner, infatti, Ue e Stati membri dovrebbero «riconoscere che è compito prioritario degli Stati predisporre un dispositivo in grado di fermare la strage nel mare Mediterraneo» e, in secondo luogo, «ripristinare canali di immigrazione regolare». Lavoro, disoccupazione, aiuto alle famiglie italiane? Ovvio che no: la priorità è salvare presunti naufraghi a caccia di fortuna. E poi, naturalmente, porte aperte a tutti. Programmando, certo. Ma comunque l’accoglienza rimane un «dovere morale». Che noia.

Elena Sempione

