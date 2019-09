Roma, 18 set – Sono 13 i senatori che passano a Italia Viva, il partito appena nato dallo scisma di Matteo Renzi. Tre in più, dunque, rispetto a quanto previsto un po’ da tutti fino a ieri. Una piccola squadra, eppure già determinante per gli equilibri non soltanto in Senato ma anche nelle commissioni di Palazzo Madama. Un terremoto annunciato in casa Pd, che inevitabilmente è destinato a incidere pure sulla tenuta del governo.

Renzi sta usando toni rassicuranti, cosa di per sé tutt’altro che rassicurante (quasi superfluo citare l’ormai memorabile “Enrico stai sereno”), ma è evidente che adesso l’esecutivo giallofucsia è diventato tricefalo. Tra M5S e Pd spunta ora la testa di Italia Viva, guidata da Renzi che però glissa sul proprio ruolo. “Mi chiami senatore fiorentino”, ha detto l’ex sindaco di Firenze a Bruno Vespa davanti al bancone del bar, sorseggiando un “espresso corto”, prima di sedersi sulla poltrona di Porta a Porta.

Il pacchetto di senatori passati con l’ex premier sono infatti ago della bilancia e ricoprono cariche di peso all’interno della maggioranza. Se guardiamo ai ruoli che ricoprono, su tutti spicca il nome di Teresa Bellanova, neo ministro della Politiche agricole politiche alimentari e forestali, che sarà capo delegazione di Italia Viva al governo. Ma è in particolare nelle commissioni del Senato che l’impatto del nuovo partito di Renzi sarà piuttosto significativo. Alla Commissione Finanze sono 3 i senatori che lasciano il Pd: Francesco Bonifazi, Eugenio Comincini, Leonardo Grimani.

Alla commissione Giustizia passa con Renzi Giuseppe Cucca , mentre agli Affari Costituzionali ecco Davide Faraone. Con Italia Viva si schierano poi Nadia Ginetti, membro della commissione Politiche per l’Unione europea, Ernesto Magorno, Commissione Agricoltura e Laura Garavini, vicepresidente della Difesa.

Nella squadra di Renzi arrivano anche Mauro Maria Marino, vicepresidente della commissione Bilancio, Daniela Sbrollini, componente della commissione Agricoltura e della bicamerale sulle Questioni regionali e infine Valeria Sudano, membro sia della commissione Ambiente che di quella Antimafia. C’è poi il primo transfuga da Forza Italia: Donatella Conzatti, membro Commissione Finanze e di quella contro il Femminicidio.

