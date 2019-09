Maputo, 26 sett – Papa Francesco in Mozambico, davanti ad un gruppo di gesuiti, ha tenuto una funzione privata. Parliamo di quando il Papa era impegnato nel viaggio apostolico africano. In questo contesto ha chiesto ai suoi fedeli di pregare per lui per proteggerlo dagli attacchi esterni e dal maligno, perché si sente assediato.

“Elemosina della preghiera”

Le parole del Papa sono state riportate dal sito web della rivista La Civiltà Cattolica. “È importante che la gente preghi per il Papa e per le sue intenzioni. Sono tentato e molto assediato: solo la preghiera del suo popolo può liberarlo, come si legge negli Atti degli Apostoli”. Questa invocazione ai fedeli è avvenuta davanti ad un gruppo di 24 gesuiti, ordine a cui Bergoglio appartiene. Sarebbe avvenuto in Nunziatura al termine della giornata di impegni del Pontefice. “Quando Pietro era imprigionato la Chiesa ha pregato incessantemente per lui. Se la Chiesa prega per il Papa, questo è una grazia. Io davvero sento continuamente il bisogno di chiedere l’elemosina della preghiera. La preghiera del popolo sostiene”.

Suona un po’ ironico che il Papa proprio in questo periodo che ha a che fare con la magagna dei 70 milioni di scoperto si senta “continuamente il bisogno di chiedere l’elemosina”, anche se della preghiera. Ci si domanda, inoltre, da cosa si senta assediato il Pontefice. Secondo l’ultima indagine di Demos il grado di fiducia degli italiani verso Chiesa si attesta intorno al 38%. Un calo sensibile (20 punti in meno) avvenuto negli ultimi dieci anni e che investe totalmente il papato di Bergoglio. Molti degli interrogati per il sondaggio rendono chiaro che gradirebbero una Chiesa meno “militante”, ovvero meno impegnata in politica, e più devota. Forse non sente più l’affetto e la devozione dei suoi fedeli? Nella sua ultima intervista per La Repubblica, il Papa non ha perso l’occasione per attaccare i “populisti xenofobi”. “La xenofobia e l’aporofobia (ovvero la paura per la povertà o per i poveri, ndr) oggi sono parte di una mentalità populista che non lascia sovranità ai popoli”, ha dichiarato. E se ad un Papa non chiediamo di parlare alla pancia del popolo, possiamo quantomeno domandargli di ascoltarla; invece Bergoglio l'”assediato” non ha orecchie per intendere le istanze di questi pericolosi italiani xenofobi ma solo per sentire gli “ultimi”. Forse saranno loro ad elemosinargli un po’ di preghiera – sempre che trovi ancora qualcuno in Africa, visto che premono tutti per venire in Europa.

Ilaria Paoletti

