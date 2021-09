Roma, 6 sett – Una frase che ha mandato su tutte le furie sia i rappresentanti del Pd che quelli del M5S quella di Giorgia Meloni sul Reddito di cittadinanza definito: “metadone di Stato”.

Meloni: “Rdc è metadone di Stato”

Secondo la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, infatti, il reddito di cittadinanza è un palliativo che avrebbe “agito per mantenere gli indigenti nella loro condizione”. “L’unico risultato che si è ottenuto, è che chi percepisce il reddito sta a casa e lavora in nero nel weekend, come è accaduto nella stagione turistica – ha detto intervenendo al teatro Bibiena di Mantova . “Il reddito non è educativo, la vera educazione è il lavoro”, ha aggiunto Meloni.

Orlando (Pd): “Fa campagna contro i poveri”

Immediate le reazioni di chi (in parte o completamente) è responsabile sia dell’idea del reddito di cittadinanza che della sua attuazione. Se infatti il ministro del Lavoro Andrea Orlando dà in parte ragione alla Meloni e sostiene “il reddito di cittadinanza va rivisto, va adeguato ad alcune specifiche situazioni ma è uno strumento fondamentale” allo stesso tempo accusa la Meloni di fare “campagna contro i poveri”. “Chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cosa sia la povertà”, bercia Orlando.

Conte: “Espressione volgare”

“È un’espressione volgare”, replica alla Meloni, invece, l’ex premier Giuseppe Conte, per l’occasione diventato Monsignor della Casa. E difende a spada tratta quello che è diventato probabilmente l’unico atto per cui verrà ricordato il M5S di cui è capo: “È una misura di necessità, non solo di civiltà; non possiamo tornare indietro. Discutiamo pure di modifiche che valgano a migliorarne ancor di più l’efficacia”. E a L’aria che tira, su La7, ribadisce: “In questi giorni assistiamo a una campagna vergognosa contro il reddito di cittadinanza. Trovo vigliaccio e folle che esponenti politici, per giunta con trattamenti economici privilegiati, chiedano di abrogare una misura di civiltà nei confronti di chi non ha nulla”: Conte la butta sul pietistico ma avrà capito o no, oltre la metafora, dove sta la critica?

Ilaria Paoletti